‘La gente en Colombia quiere la moto como medio de aislamiento’

Aunque muchas empresas de diferentes sectores de la industria han sentido los rigores de la pandemia en lo corrido de los últimos meses, la fabricación y venta de motocicletas en el país ha logrado reponerse paulatinamente de meses complejos como abril y mayo.



(Lea: Condiciones para usar el carro en Bogotá, en nueva fase de cuarentena)



Prueba de ello, es el caso de Yamaha Incolmotos, firma que desde hace 44 años ensambla este tipo de vehículos en el país y que, sin duda, ha logrado mantenerse fuerte en medio de la tormenta.



(Lea: ‘Las motocicletas serán clave para prevenir el virus’)

Juan David Arango, gerente general de Yamaha Incolmotos, le contó a Portafolio que el buen desempeño de la compañía en producción y venta de motocicletas en lo corrido de los últimos tres meses era un hecho que “se veía venir, ya que la gente en Colombia ha optado por tener su medio individual para garantizar el aislamiento. Anteriormente, los colombianos usaban otros medios para transportarse, pero la motocicleta es un vehículo accesible”.



Ahora bien, las cuentas de Yamaha Incolmotos mostraron que en junio y julio sus números fueron buenos tras superar meses complejos como abril y mayo (tan solo en abril, según cifras del gremio Andemos, no se comercializaron más de 300 motocicletas en Colombia).



“En julio se vendieron 11.804 unidades (de un total de 52.000 colocadas en ese mes en Colombia). La marca ha vendido mucho y su participación en el mercado fue de 23% en ese mes”, explicó el Gerente.



De acuerdo con las cifras de Andemos, las ventas de motocicletas Yamaha aumentaron en julio un 21,4% frente al mismo mes del año pasado. Yamaha fue la marca líder en el séptimo mes de 2020 y le siguieron competidores como Bajaj (con 9.768 unidades), Honda (7.571), AKT (6.468),Suzuki (5.741) y Victory (4.796 motos).



“Estamos contentos con los resultados porque Yamaha es la marca con mayor ticket -los precios de las motos son mayores a $8 millones, mientras que los de otras marcas están alrededor de $4 millones. Cuando miramos resultados en pesos en un mercado de $3 billones, nuestra participación es del 35%”, manifestó Arango.



AFRONTAR LA TORMENTA



En lo corrido de los últimos cinco meses, son múltiples las pruebas que ha enfrentado Yamaha Incolmotos (cuya planta está ubicada en Girardota, Antioquia), pues por cuenta de la pandemia ha tenido que reducir sus días de operación.



Sin embargo, Arango señala que “Incolmotos Yamaha lleva 44 años preparándose para esta pandemia”. Esto, en resumidas cuentas, quiere decir que los directivos de la compañía han sido responsables con sus finanzas y que siempre han contado con provisiones de recursos de cara a épocas difíciles.



“Uno de los activos más valiosos es la gente. Es lo último para arriesgar. Hemos sido juiciosos en manejar recursos, por eso la cuarentena nos cogió con una reserva importante de liquidez. Fueron decisiones sabias que tomamos. Francisco Sierra, el presidente de la junta y cofundador, ha ejercido un liderazgo clave que nos ha permitido estar bien”, manifestó Arango.



Pese a las restricciones para operar (y a tener durante agosto la capacidad instalada en un uso del 80%), el gerente apunta que en tiempos como estos “hay que manejar la empresa como si estuviera en crisis. Así, la primera decisión fue no despedir a nadie, la idea fue hacer esfuerzo necesario para mantener condiciones de los empleados”.

2021, con mejor pinta.



Aunque los directivos de Yamaha Incolmotos son conscientes de que posiblemente las ventas de 2020 no igualarán a las de 2019, el gerente de la compañía tiene claro que el 2021 será un buen año para la venta de motocicletas en Colombia. “El mercado puede estar en 2021 alrededor de las 600.000 unidades (vale decir que en 2019 vendimos 113.880 motos, un 19% del total nacional). Además, todo nuestro portafolio sumó casi $800.000 millones en ventas el año pasado”, agregó.



Y a la par con las motos, concluye, Yamaha también se ha mantenido fuerte en la venta de instrumentos musicales durante la pandemia. “En música hemos crecido este año, vamos a cumplir con lo presupuestado. La cuarentena no nos va a afectar”.