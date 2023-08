‘Guerra de Colas Negras’ o la Alianza secreta

La célebre competencia por el dominio del mercado mundial entre las bebidas carbonatadas tiene un punto de partida clave en 1962, cuando Pepsi elimina el término “Cola” de su etiqueta y Coca-Cola sale a la bolsa.



Así las cosas, con nombres de marca diferentes fijan una de las épocas más icónicas que se han visto en el mercadeo y en la industria publicitaria.



En 1963 llega a la presidencia de Pepsi Donald Kendall, y con él la empresa publicitaria BBDO.



De la mano de Kendall, la nueva agencia diseña el "Desafío Pepsi" que se constituye en un insulto directo para Coca-Cola, ubicándola como una marca vetusta.



Para detener la ofensiva del “intruso”, Coca-Cola da un giro significativo a la estrategia publicitaria y se inicia el famoso altercado comercial para conseguir la preferencia de consumo, que los medios de comunicación denominan la “Guerra de las colas negras”, titular que cautiva la atención de todo el mundo.



El espectáculo publicitario más vibrante de todos los tiempos estaba teniendo un efecto con más y más personas pasándose a Pepsi, circunstancia que mueve a Coca-Cola para tomar la decisión de reformular su sabor para que supiera más como Pepsi.



La competición entre las bebidas carbonatadas también precipitó a Pepsi a cometer un error de marketing que más tarde lamentaría.



Dos errores históricos

La falla de Coca-Cola fue el cambio del sabor que había mantenido por 99 años. El 19 de abril de 1985, en una rueda de prensa en Nueva York, dio la noticia, y de inmediato la caída de las ventas se hizo palpable. "New Coke" es considerado el mayor error estratégico en toda su historia.



Nueve años después, Pepsi lanzó un programa de redención de puntos a cambio de camisetas, gorras, gafas de sol y también la posibilidad de obtener un avión de combate “Harrier” por siete millones de puntos.



Un consumidor demandó a la marca por mentirosa cuando reclamó el avión de “caza” que había ganado y que no se lo entregaron.



Tanto Coca-Cola como Pepsi han invertido una cantidad incalculable de dinero en sus 137 y 125 años de existencia, respectivamente, para consolidar su prestigio individual, pero también para concertar una “alianza secreta”.



Hemos omitido el término “guerra”, porque desde nuestro punto de vista es una competencia de mercadeo trasparente para repartirse el mercado global de las bebidas carbonatadas. De hecho, una de ellas es distribuida en 203 países y la otra en 162.



Sin su economía de escala y su sistema de marketing, cualquiera que intente plagiar o duplicar la bebida fracasaría por completo, ya que tendría que ponerla a un precio descomunal para obtener beneficios.



Actualmente, las dos marcas conviven felices y en paz, porque “unidas” han bloqueado las pretensiones de otro producto similar.

Coca-Cola celebró su primer centenario en 1986 y Pepsi lo conmemoró en 1998.



RICARDO GAITÁN

Consultor. Estrategia de Marca