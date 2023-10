Cómo se dio el primer patrocinio a un equipo de fútbol en la historia

El patrocinio se define como un convenio comercial entre una persona, sea física o jurídica y otra, mediante el cual una de las partes entrega una contraprestación, sea monetaria o física, a cambio de que la otra parte exponga su marca de manera pública.

Este ha sido una de las estrategias de mercadotecnia más comunes e importantes que se han hecho en los últimos años, permeando desde la realización de eventos, hasta la estructuración financiera de una empresa.



(Mundial 2030 se jugará en Suramérica, Europa y África, según la Fifa).



Esto no ha sido ajeno al deporte, sector en el cual entidades privadas (sean organizaciones, torneos o clubes) reciben grandes dividendos por parte de empresas de diferentes tamaños a cambio de publicidad, haciendo del patrocinio una parte fundamental en sus finanzas.



En el caso del fútbol, su relación con los patrocinios no es tan antigua como el deporte mismo; sin embargo, la entrada del primer sponsor a un equipo marcó un antes y un después, al punto de que, en el presente, resulte ser muy extraño ver a un club que no posea el logotipo de su patrocinador (o patrocinadores) en su indumentaria.



(Estadios inteligentes, el nuevo alcance de la tecnología 5G).



Sin embargo, ¿cómo los patrocinadores llegaron al fútbol y cómo esta estrategia fue asumida como una gran idea en el deporte más popular de la historia? Aquí le contamos.

Un acuerdo... ¿inesperado?

El primer patrocinio en la historia del fútbol profesional se dio en el año 1973, esto luego de que el equipo alemán Eintracht de Braunschwig (que milita actualmente en la segunda división de la Bundesliga), firmara un acuerdo comercial con una de las marcas de licor más populares del mundo: Jägermeister.



(El popular videojuego 'Fifa' cambia de nombre: estas son sus novedades).



El acuerdo, según establecieron medio alemanes de la época, se dio por una cifra de 100.000 marcos alemanes, monto que resultaba bastante alto en aquellas épocas de la división del país teutón por las potencias que salieron "victoriosas" de la Segunda Guerra Mundial.



El presidente del club de la Baja Sajonia en aquel entonces, Ernst Fricke, no lo pensó dos veces cuando Jägermeister llegó a su oficina con este jugoso contrato de patrocinio, solo por llevar el logo de la empresa en la camiseta a cambio.

Eintracht Braunschweig fue el primer equipo del mundo en presentar publicidad en su camiseta. Corría la temporada 1972/73 cuando Jagermeister, la reconocida marca de licor, apareció como parte del escudo del club, ya que la Federación aún no reglamentaba este tipo de acuerdos. pic.twitter.com/c83bSCfO76 — Juan Zavala Díaz (@zavalajuanl) September 5, 2022

Esta negociación llegó a oídos de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), la cual se opuso de manera irrestricta a este tipo de movimientos de marketing, al igual que los aficionados del fútbol alemán y los medios de comunicación del país europeo.



(Clubes del fútbol colombiano ganaron $70,6 mil millones en 2022).



La polémica generó inseguridad en el Eintracht de Braunschwig, por lo que la decisión final recayó sobre los hombros de los socios del club. El resultado de las votaciones fue más que claro: 145 votos a favor y solo siete en contra; no solo porque significaría un ingreso económico, para ese entonces, muy significativo para el club, sino porque Jägermeister, hasta el sol de hoy, es una marca muy querida en la región en donde el equipo oficia como local.



Fue a partir de ese momento en el que el equipo de la Baja Sajonia empezó a lucir el característico logo de Jägermeister en su indumentaria de color amarillo.



(Investigan ‘cartelización salarial’ en el fútbol femenino colombiano).



Esto marcó un precedente en el fútbol alemán (que, a posteriori, se convertiría en un fenómeno mundial), pues en la temporada 1973/1974, otros cuatro equipos de la naciente Bundesliga se subieron al bus del Eintracht de Braunschwig, más específicamente en Hamburgo, con Campari; el Eintracht de Frankfurt, con Remignton; el Fortuna de Düsseldorf, con Allkauf y el Duisburgo, con Brian Scott. Tiempo después, el Bayern de Múnich lo haría a su estilo, agrandando aún más el logotipo de Adidas en su indumentaria.

Alman kulübü Eintracht Braunschweig, 1973 yılında göğsüne Jagermeister logosu koyarak ilk forma reklamı alan takım olmuştu. pic.twitter.com/5XCsk80WlS — Barış Işık ⚒️ (@BestPeace67) November 17, 2021

Los frutos

Jägermeister y el Eintracht de Braunschwig estrecharon aún más su relación para las siguientes temporadas. Los ingresos que el club logró generar gracias al patrocinio le permitieron darse el lujo de traer a sus filas al legendario mediocampista alemán Paul Breitner, una de las leyendas más grandes de la historia del Real Madrid, del Bayern de Múnich y de la selección alemana.

¡Eintracht Braunschweig y @Jagermeister_es con vosotros empezó todo! pic.twitter.com/fmwu2j40MQ — La Elastica 10 (@LaElastica10) December 28, 2022

Breitner, conocido también por su particular melena, llegó desde el equipo español a la Baja Sajonia y jugó en el equipo únicamente para la temporada 1977/1978, en la cual anotó 15 goles en 39 partidos.



(Los equipos deportivos más valiosos del mundo en 2023).



Sin embargo, esta 'historia de amor' tuvo su final. Luego de que la empresa del popular licorr herbal intentara cambiar el nombre del club a 'Eintracht Jägermeister', su relación con el Eintracht de Braunschweig duró hasta la temporada 1984/1985, cuando el equipo descendió a la segunda división de la Bundesliga.



PORTAFOLIO