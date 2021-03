La industria del maquillaje busca la recuperación

Si algún producto ha sentido el golpe de la pandemia es el labial, que por el tapabocas quedó de lado para las mujeres. Sin embargo, la industria trabaja en fórmulas que garanticen duración y eviten rastros de color en las mascarillas, justo ahora que por la mayor socialización, por ejemplo en restaurantes, ellas se las quitan y quieren lucir los labios pintados.



“Estamos haciendo el esfuerzo de marketing y desarrollo de productos para evitar la transferencia. Era una tecnología que apenas estaba empezando en Colombia, desde hace dos o tres años y todo el portafolio está migrando a esa tecnología. Lo mismo para las bases”, dice a Portafolio, Alberto Mario Rincón, director general de L’Oréal Colombia, al analizar la evolución de la crisis en la industria de la belleza.



En maquillaje, destaca que hay un alto interés por embellecer los ojos, la tintura del cabello y las uñas. Enfatiza en la preocupación de los consumidores por el cuidado de la piel en casa, hábito que seguramente se mantendrá.



La venta de fragancias también se ha impactado, al igual que los desodorantes que poco a poco han ido en recuperación.



LAS PELUQUERÍAS



Alberto Mario Rincón considera que los clientes han vuelto a las peluquerías, pero que es importante mantener el mensaje de que se pueden visitar porque son espacios bioseguros.



Calcula que el 5% de estos establecimientos del país tuvieron que cerrar, ya sea algunos puntos o sus negocios completos, por cuenta de la crisis económica.



Los estudios en los que se basa la multinacional francesa indican que existen unas 25.000 peluquerías formales en el país, aunque también se totalizan unas 100.000 cuando se incluyen los negocios que están en la informalidad. “Al principio teníamos mucha preocupación pero gracias a la ayuda, no solamente de nosotros sino de las otras marcas cosméticas, protegimos el sector y permitimos que sobreviviera a esta pandemia”, asegura.



A su juicio, el golpe se atenuó al lograr, en un trabajo conjunto con Fenalco, que reabrieran hacia junio, sin que fuera un servicio esencial, así como con capacitaciones en protocolos.



L’Oréal, en particular, como otras empresas, decidió congelarles las deudas en los meses más críticos para que sus finanzas tuvieran oxígeno. Reconoce que ahora las peluquerías están vendiendo menos servicios. Por un lado, hay menos tráfico y, por otro, los clientes pasan menos tiempo. “Los consumidores están en el proceso de ir perdiendo el miedo. Es función de nosotros y de los peluqueros generar confianza para que vuelvan porque la necesidad de belleza, de hacerse las canas, de cuidar las raíces del cabello, está latente. Yo aprovecho para decir ‘vuelvan a la peluquería, que estamos listos para atenderlos’”, recalca.



Rincón cree que pese a la tendencia de la ‘belleza en casa’, seguirá la costumbre de ir a estos sitios. “Se van a complementar ambos modelos porque hay hábitos que cambiaron durante la pandemia pero va a haber un rebote ahora que llega la socialización. Para mí los hábitos de belleza fueron más coyunturales que permanentes”. Con esa perspectiva, el empresario se declara optimista en materia de negocios para el 2021, luego de un 2020 de menos ventas.



“Esperamos llegar a los mismos niveles del 2019. No vemos por qué no poder hacerlo gracias a la innovación no solo de productos, sino en atención al consumidor y al canal”, indica. Por ejemplo, con comercio electrónico y aplicaciones en puntos de venta para probar maquillaje o tintes sin hacerlo físicamente. Según explicó, en la tarea de generar novedades, la multinacional convoca a Brandstorm, la mayor competencia de innovación para estudiantes desde 1992, con impacto en más de 65 países.



En Colombia, el año anterior, se postularon 1.105 estudiantes, quienes conformaron 344 equipos.



De ese total, 56 equipos avanzaron en el proceso y para la final nacional se escogieron 18 personas de 6 equipos. Hasta el 26 de marzo están abiertas las inscripciones para esta edición.



