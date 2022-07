‘La industria local de revestimiento tiene una oportunidad’

Ahora que se elevan los costos de las importaciones en el sector de los revestimientos, como en otras actividades económicas, la industria nacional puede salir beneficiada.

Así lo plantea el empresario David Ararat, presidente de Cerámica Italia, quien presenta una nueva colección y explica el plan de la empresa para sacar provecho de la coyuntura.



¿Qué están presentando?



Se trata de la Colección Rumbos con unas baldosas en formatos grandes que ofrece una experiencia de ambiente totalmente diferente. Estamos contentos porque no hay otra fábrica nacional con este tipo de productos. Es también una apuesta por la industria colombiana y hay una renovación de tecnología con una inversión aproximada de $30.000 millones. Viene acompañada de una experiencia de compra digital. Por esta vía el cliente puede solicitar las muestras y recibirlas en su casa.



¿Qué porcentaje de lo que ustedes comercializan hoy es producción local?



El 95 % de lo que vendemos es producción local, es una compañía nortesantandereana que no solo ha manejado todo el tema de pandemia sino todos los inconvenientes por el cierre del comercio con Venezuela.



Hemos mudado a otros mercados y básicamente estamos en el mercado colombiano y también exportando. Esta colección tiene una vocación exportadora importante.



¿Con alta inflación y dólar alto qué perspectivas ve para el resto del año?



Creo que es una muy buena oportunidad porque la mayoría de ese tipo de productos venían importados a unos costos muy elevados, no solamente por el nivel del dólar sino por los costos logísticos que hay en este momento. Entonces las personas van a tener más acceso a nuestros productos. Estamos hablando de un nivel de competitividad de precio casi a un 50 % frente a un producto importado.



Entonces realmente lo que hacemos con esta colección es dar más acceso a más personas a este tipo de productos y que puedan no solamente embellecer sus casas, propiedades, sus hogares, sino que además las valorizan.



¿Por qué?



Las personas son mucho más cautelosas en el momento de invertir. Y esto no es un gasto, sino una inversión. Cuando se pone un producto en un ambiente la valorización de la casa o del espacio automáticamente se refleja en el precio del inmueble después de remodelado. Ese cambio de mentalidad de buscar productos de mucho más valor, no necesariamente de mucho más precio, sino de mucho más valor, sigue en el mercado, creo que va a permanecer y esta es una muy buena opción.



¿Cuánto esperan crecer al cierre del 2022?



La colección está disponible no solamente en las tiendas de Cerámica Italia sino en todos los distribuidores con más de 300 puntos de venta en el país. Ya venimos este año creciendo el 28 % y esperamos consolidar esa cifra final de año alrededor del 30 %. Vemos la producción nacional como una alternativa bien interesante a los productos importados.



¿Ese crecimiento es extraordinario?



El año inmediatamente anterior crecimos casi un 50%. Sí hay una recuperación muy fuerte de la categoría. La categoría de nosotros está dentro de las prioridades de los clientes que disfrutan su hogar y sus espacios.



¿Espera que se reactiven los negocios con Venezuela?



Cerámica Italia nace en 1983. El próximo año cumplimos 40 años y se creó acá -en Cúcuta- porque estaba pensada como una compañía binacional, esa es su vocación natural.



Y la exportación era muy sencilla por que la cercanía facilitaba la logística. Todavía no hay claridad sobre la magnitud del mercado en este momento en Venezuela, pero seguramente irá a mejorar poco a poco y es una expectativa positiva no solamente para Cerámica Italia, sino para toda Cúcuta.



Hay que estar preparados. Yo creo que la marca dejó muchos recuerdos gratos allá y es factible de volvernos a reactivar.



¿Tienen planes de apertura de puntos de nuevos puntos de venta?



Por el momento no. Hay una demanda muy grande sobre productos. Esta nueva colección viene con una inversión que nos permite aumentar la capacidad instalada en más o menos unos 200.000 metros cuadrados adicionales por mes.



Sin embargo, vamos a destinar una cuarta parte a las exportaciones y a tratar de aumentarlas para, precisamente, tener un cubrimiento natural contra el dólar por los insumos que tenemos que comprar mensualmente para fabricar y para el mantenimiento de la empresa.



La idea es que nosotros podamos, mínimo, exportar lo que compramos y así proteger también el precio nacional y no tener que incrementar precios por la subida de dólar.

Eso es lo primero que pensamos hacer con esa capacidad instalada y el resto sí en mercado nacional porque hay una demanda muy grande, los tiempos de espera en algunos productos han subido mucho y eso es lo que queremos subsanar.



¿Con qué capacidad quedan?



Aproximadamente 1,2 millones de metros cuadrados.



¿Cómo será el aumento de exportaciones?



A los países en donde ya estamos, se trata de poder servir mejor a los clientes que ya tenemos. Están básicamente desde Estados Unidos, |Centroamérica, el Caribe y Ecuador y esperamos que Venezuela se reactive también.



¿Hoy cuanto exportan?



Más o menos 70.000 metros cuadrados y la idea es aumentar 50.000 metros cuadrados más o menos.



CONSTANZA GÓMEZ