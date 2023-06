La investigación clínica, que son los estudios que hacen para entender las enfermedades y buscarles tratamientos, en Colombia está tomando cada vez más fuerza. Esto por factores como que los costos relacionados con los ensayos clínicos son 30% más bajos que en Estados Unidos o Europa.



En esa medida, según cifras recopiladas por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), en el país hay 141 centros de investigación clínica, 77 comités de ética y cinco hospitales están dentro de los mejores de América Latina.

Portafolio habló con María Clara Escobar, presidenta de Afidro sobre el panorama de la investigación clínica y los retos que esto supone hacer al país más atractivo en este tema.



¿Cómo está Colombia en materia de investigación clínica?

Lo primero que hay que decir es que el país tiene mucha oportunidad de crecer en investigación clínica, sobre todo si se compara con países como Argentina, donde se aprovechan los estudios y las actividades para probar medicamentos en pacientes y beneficiarse de toda la transferencia de conocimiento.



¿Por qué aún no se aprovecha tanto?

Porque Colombia no ha tomado la decisión de entender que esta es una oportunidad importante en términos de inversión extranjera como decisiones que tienen que ver más con los beneficios para los sistemas de salud, tales como talento humano, conocimiento, la posibilidad de que los centros de investigación fortalezcan su capacidad instalada.



Y en cuanto a cifras, ¿qué balance hacen desde Afidro?

Justo hace unas semanas lanzamos el programa Intic, que es una iniciativa nacional para transformar la investigación clínica y hacer de Colombia un país mucho más atractivo para la investigación. Este proyecto avanza de la mano con diferentes actores como el Invima, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comercio, Colombia Productiva, ProColombia, el Ministerio de Ciencia y representantes de asociaciones de pacientes. También estamos trabajando con los centros de investigación Acic y con Avanzar.



Otro de los resultados es el lanzamiento de la plataforma Simétrica, en la que se crea un espacio abierto al público para ver cómo está la investigación clínica de los afiliados de Afidro. Hoy arroja que nuestros afiliados tienen 222 estudios clínicos registrados, 105 de esos están en curso y el resto están en etapa de planeación. 213 de esos son para encontrar soluciones terapéuticas no relacionadas con covid y 9 están relacionadas con covid.



María Clara Escobar Peláez. Archivo



Además, el mayor número de estudios clínicos que hay están en fase tres, que es cerca del 73%, el 18% de los estudios está en fase dos y los restantes en fase uno.



¿Cuáles son las áreas terapéuticas en las que se investiga en Colombia?



Oncología en un 50% y es la más significativa; la siguen cardiología, infectología y reumatología, dermatología, neurología y vacunas. En cuanto a covid, las áreas terapéuticas más relevantes son infectología, en un 66%; las siguientes son vacunas y neumología.



¿Cómo lograr que el país sea más atractivo en materia de inversión para investigación clínica?



Eso depende de que vean unas condiciones optimas para invertir. Y esto depende de las condiciones de la población y de los tiempos del Invima para hacer más fácil los trámites de aprobación de un estudio clínico.



Se deben tomar decisiones importantes desde la cartera del Ministerio de Salud, también desde el Ministerio de Comercio y a partir de esto, promover la investigación clínica en el exterior.



¿Qué beneficios trae para el país inversión en este campo?

Lo primero es el paciente, porque son quienes más se benefician de estos procesos. Esto, porque muchos de ellos pueden estar encontrando una solución terapéutica y eso significa para ellos la diferencia entre la vida y la muerte.



¿Cuáles son los principales retos en la investigación?

El tema del ensayo y error, porque de cada 1.000 ensayos que se hacen para una nueva molécula, se puede fallar en el 99% de los casos. Por eso es tan importante en tema de la inversión y lograr tener el mejor talento humano. Es en esto en donde está la dificultad en la inversión para investigación clínica.



¿Qué papel juegan los gobiernos en esto?

Son clave, porque los gobiernos deberían estar buscando incentivos para fortalecer y facilitar las investigaciones, porque los beneficios de la investigación clínica son beneficios para la salud pública de un país.



¿Ven riesgos en el proyecto de reforma de la salud?

Sí. En el actual sistema, como laboratorios, tenemos la posibilidad de poner a disposición de todos los pacientes medicamentos, pero nos preocupa que al cambiar esa arquitectura y con poca claridad, se pierda eficiencia.



PORTAFOLIO