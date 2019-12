‘La investigación es un foco para invertir en el país’: GSK

GSK es la compañía de mayor crecimiento en el sector farmacéutico en Latinoamérica, con un 13,2%. Para dimensionarlo, la región según la firma va al mismo ritmo de China. “Se trata de un crecimiento sostenido e inusitado al mismo tiempo.



Sólo se ve en compañías nuevas o pequeñas que parten de cero o de una base austera y entonces el progreso suele ser sobredimensionado. Pero cuando se da en una de las compañías farmacéuticas más grandes del mundo, llama la atención”.



Así lo plantea el colombiano César Rengifo, vicepresidente Senior y Director de Área de Mercados Emergentes Oeste (Latam) de GSK, que habló con Portafolio sobre las oportunidades en el país.



¿Cómo está la compañía?



En los dos últimos años se ha valorizado mucho porque avanzamos en el área de oncología. Tenemos unos éxitos interesantes, con un portafolio futuro.



¿Y en Latinoamérica?

Los sistemas de salud en la región, en su mayoría, hacen esfuerzos por cubrir a casi a todas las personas. Y, claro, aunque tienen presupuestos muy limitados, el área de salud es donde los gobiernos invierten cada vez más y se esfuerzan en generar bienestar.



En ese contexto, Latinoamérica es una región importante para GSK. Es la compañía que más crece de todas las nacionales y multinacionales con un portafolio que incluye novedades y con productos de tradición.



¿Y cómo está Colombia?



Es uno de los países que crece bastante. En los últimos meses lo hace de una manera muy acelerada, pero en general en esta parte del mundo, el que avanza más rápido es Brasil. En Colombia hemos lanzado varios productos importantes últimamente y el sistema de salud ha avanzado y progresado, especialmente en términos de su cobertura.



El gasto en medicamentos en Colombia dentro del presupuesto total del sistema de salud es de alrededor del 20%.



Creo que hay un esfuerzo importante del presidente Duque para planear y balancear todo el sistema en términos financieros.



¿En el campo oncológico qué perspectivas hay?



La acción de la compañía se ha valorizado en los últimos 18 meses por los resultados que estamos teniendo en algunos productos.



Uno de ellos es para cáncer de ovarios, se ha lanzado en algunos países y podría llegar a Colombia entre el 2021 y 2022. Pero lo interesante de la región y del país es el crecimiento y que la fórmula es exitosa.



¿Cuál es esa fórmula?



Es difícil, pero lo resumiría en tres palabras: confianza, ejecución y, obviamente, la innovación.



Cuando hablo de la confianza, me refiero, a factor interno, la gente que trabaja acá cree en sus líderes, además porque nuestro foco está en las personas. Y como la esencia de nuestro modelo es la innovación y estamos generando ciencia, tenemos la capacidad de compartirla con todas las sociedades y eso es parte de la confianza.



La confianza también se genera en los países donde operamos. Por eso atendimos el pedido del presidente Duque cuando nos dijo que necesitaba ayudas para los inmigrantes de Venezuela. Vimos la necesidad y donamos vacunas, más de 350.000 dosis, son como US$4 millones, mientras miramos qué más se puede hacer.



Esperamos generar con esto un movimiento como compañía ayudando a Colombia que está en esa situación que es única. Una migración tan fuerte y en tan corto tiempo, no se ha visto ni en Europa.



¿Qué barreras encuentran en el mercado para crecer más?

En el país entendemos la tensión que existe entre los recursos finitos y las demandas casi infinitas de la población, y que muchas veces eso se traduce o tratan de traducirse en precios de medicamentos. Creo que es importante también dejar que las fuerzas de mercado actúen.



¿Ustedes tienen interés de invertir en Colombia como otras empresas lo han manifestado en el sector de la salud?



Nosotros invertimos en investigación. Hoy, la idea de que una planta farmacéutica era lo más importante ya no es verdad. Lo importante es la investigación, porque ahí es donde están los valores grandes de las farmacéuticas.



Entonces si el gobierno puede atraer investigaciones, las hacemos, en vacunas y es probable que empecemos investigación de oncología.



¿De qué depende que las hagan?



​De dos cosas: de la rapidez con que se aprueben los protocolos y que esos datos que recojamos puedan servir para la futura inclusión de los productos sin los formularios que deben tramitar los pacientes.



¿En la región cuál es el país que tiene menor ritmo de crecimiento?

Latinoamérica siempre ha sido una región bastante animada, en términos económicos. Argentina está en un ritmo volátil porque hay unos precios subiendo rápidamente pero una devaluación enorme. Tengo algunas preocupaciones con la situación de Chile hoy en día, y Ecuador también tiene unas dificultades, Centroamérica tiene diferencias en cada país. Pero nosotros crecemos, como dije, más de un 13% en el año y confío en que el próximo año vamos a poder seguir manteniendo el mismo ritmo.





POR UNA EVOLUCIÓN



¿Deben venir reformas a los sistemas de salud en los países?

​

Tienen que evolucionar y la solución no está en que el gobierno tome toda la responsabilidad. Tiene que ser compartida con el individuo. Las autoridades deben ayudar a controlar el sistema en sí y su mala utilización.



Lo mismo que tiene que haber una relación volumen-precio, se debe haber un análisis sobre el costo-beneficio de los productos. Siempre la demanda va a ser mayor que las posibilidades, pero esa tensión siempre va a existir y la única manera de sobrellevar eso es una colaboración entre todos los actores, medicamentos es una fracción menor de lo que gasta el sistema de salud.