Jeep Comander, la SUV siete puestos de lujo y familiar

Astara tiene rodando la Jeep Commander, ganadora del Vehículo Premium del año en Brasil, en la versión Overland FDW como el más grande y sofisticado producido en la región.



(Vea: A 50 años del uso obligatorio del cinturón, todavía falta legislación).

Se trata de un carro confortable, que se le nota el aspiracional premium en cada detalle, tiene un andar suave y encaja en el perfil familiar. No es un motor de gran torque, pero se desenvuelve perfectamente. La SUV para siete pasajeros está equipada con un motor T270 turbo gasolina con bajo consumo de combustible; y entrega 173 caballos de potencia y 270 NM de torque. Es un 4x2 con transmisión automática de 6 velocidades. Cuenta con levas al volante que brindan mayor confort a la experiencia de manejo.



La Commander incorpora un sistema multimedia con pantalla táctil de 10,1 pulgadas y conectividad Apple CarPlay y Android Auto Wireless. Esta generación trae una nueva interfaz de usuario con mayor definición, más capacidad de procesamiento y almacenamiento de datos y conección de dispositivos móviles inalámbrica.



Además, cuenta con sistema de sonido premium Harman Kardon. El tablero de instrumentos del conductor es full digital de 10,25 pulgadas, brinda la capacidad de acceder a múltiples configuraciones de información del sistema y de personalizar la lectura en función del gusto del usuario. Cuenta con climatizador bi-zona y salidas de ventilación en plazas traseras.



Llegó con 7 airbags, ADAS, como advertencia de cambio de carril; control de crucero adaptativo con Stop Go; asistente de frenado de emergencia para peatones/ciclistas; alerta de colisión frontal; reconocimiento de señales de tráfico; detección de punto ciego y tráfico cruzado.



(Vea: Ventas de carros en el país durante mayo cayeron 30,1 %).



PORTAFOLIO