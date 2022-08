La Lechera lidera un mercado que vale $102.000 millones

La Lechera, la icónica marca de la multinacional Nestlé celebra por estos días 100 años en Colombia. Martha Arbeláez, directora de Mercadeo y Comunicaciones de la compañía, explica la importancia de este producto, su evolución y sus proyecciones.



¿Cuál es la historia de La Lechera?



La inventaron en Suiza los norteamericanos Charles y Georges Page.



La primera venta que se hizo en el mundo fue en 1914 y tan solo 8 años después, en 1922 llegaron los primeros productos a Colombia a través de Panamá. Y en 1930, dada la dinámica que tiene empieza a distribuirse.



Era un producto innovador para la época, la gente no estaba acostumbrada a consumirlo. En los años 50 se empieza a popularizar.



¿Cómo ha evolucionado?



Ha sido una marca que ha conservado el mismo sabor característico y la misma receta, porque tiene un proceso tecnológico bien interesante. Hacia el 2012 hace una tarea de innovación para desarrollar nuevas opciones para el consumidor.



¿Cómo se define?



Es un dulce que se produce a partir de la leche y tiene azúcar. Es un producto que se condensa, se concentra. A lo largo de estas primeras diez décadas, los colombianos han incluido a La Lechera en la preparación de los postres más tradicionales y emblemáticos de su gastronomía.



Se incluyen el Arroz con leche, la gelatina mosaico, Fresas con crema, Postre de maracuyá, Leche asada y Tres leches, entre otros. Es una indulgencia.



¿Cuál es el nivel de consumo entre los colombianos?



La categoría, según nuestros registros es de $102.000 millones. Es una categoría bien particular y que ha venido creciendo de manera continua en los últimos años. El mercado ha estado movido entre dos y tres marcas, con la proliferación en los últimos años.



Hay unos 6 o 7 competidores en el mercado total y nosotros somos líderes y quienes creamos el hábito de consumo. Ese crecimiento se ha generado también gracias al lanzamiento en el 2018 de La Lechera Light con una importa reducción de azúcar, también permitió la entrada a otros segmentos de la población que, de alguna manera, no la consumían por tratar de hacer un mejor balance a su alimentación. Con eso, buscamos que la indulgencia también tenga mucho más alcance y cobertura.



¿Cómo se produce?



La Lechera recibe materia prima de excelente calidad, gracias a las prácticas sostenibles que los ganaderos vienen implementando junto a la compañía. Así, la leche viaja más de 1.000 kilómetros de distancia hasta la fábrica de Nestlé en Bugalagrande, Valle del Cauca, para ser procesada.



¿Cómo enfrenta la marca el debate sobre productos altos en azúcar?





En Nestlé trabajamos sobre principios de alimentación que hablan, por ejemplo, de la importancia de cuidar las porciones. En una alimentación balanceada cabe todo tipo de alimentos porque se necesitan hasta fuentes de energía. Lo segundo está en la forma cómo se consuma. Este es un derivado lácteo que aporta beneficios. Hay que aportar a la educación nutricional de la población.



Materias primas

¿Cómo han enfrentado la escasez de materia prima como el azúcar?



[REC2_TXT]En la industria de alimentos, en general, hemos tenido dos últimos años bien difíciles porque no ha faltado no solamente azúcar, hemos tenido momentos de escasez de materias primas que hemos tratado de solventar, afectando lo menos posible el bolsillo de los colombianos porque el incremento de costo de vida hay que tener cuidado de no transferirles todo.



