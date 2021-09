La legalidad, el oro más valioso de los mineros de El Bagre

El oro, una vez descubierto, es imposible de ocultar. Sucedió en la época de la conquista cuando los testimonios de los grandes depósitos de aluvión como de veta, que eran explotados en el país, llegaron a oídos de los españoles por cuenta de los mismos aborígenes, lo que condujo a que las campañas conquistadoras se enfocaran en la cuenca del río Cauca, las regiones altas y medias de la cuenca del río Magdalena y la región de la costa Pacífica.



Así describe el poder que tiene el metal dorado Gonzalo Gómez Vargas, exdirector de negocios de Mineros S. A, en su libro ‘Oro y compañías mineras en Colombia’, al detallar los grandes eventos que ha generado su búsqueda.



Pasó en 1848, cuando se desató en California (EE. UU.) una de las fiebres de oro más importantes de la historia. Bastó con que un humilde trabajador encontrara durante su labor algunas pepitas de oro para que se desatara una de las mayores migraciones de Estados Unidos, todo a pesar de que su empleador intentó mantener el secreto.



Sucede hoy en día en Colombia con la prospección minera que, a pesar de la tecnología, también aplica el sentido común, pues donde se divisa explotación seguramente hay grandes depósitos de oro. Y donde alguien llega a extraer, también se suman otros.



Es así como en el Bajo Cauca antioqueño desde hace más de 100 años se explota oro, lo que ha permitido la instalación de empresas formales como Mineros Aluvial, que tiene cerca de 36.000 hectáreas de título minero, que comprenden los municipios de Anorí, Zaragoza, Bagre, Nechí y parte de Caucacia. No obstante, la fiebre de oro también ha atraído exploración ilegal, lo que causa gran impacto en el medioambiente.



Y es en El Bagre donde tuvo lugar un hito en la historia de la minería en el país: se formalizó la persona minera número 5.000. Se trata de Luz Milena Miranda, una psicóloga de profesión que se dejó cautivar por el esplendor del metal y que triunfó donde una vez hubo ruina.

Con poco conocimiento del negocio, pero consciente de su rentabilidad tomó la decisión de resucitar una draga que había sido explotada por las autoridades debido a su trabajo ilícito. No obstante, estaba segura que no quería repetir la historia de su anterior dueño, por lo que empezó el trámite a la formalidad.



“Entendí y comprendí que a nadie le gusta que le escarben el patio y este es el de mineros”, comenta desde Fénix, una enorme draga de metal que sorprende ver flotar en el cauce del río Nechí y que quiere como si fuera un hijo.



“En lugar de llegar a generar discordia, lo que hice fue empezar mi proceso de formalización”, añade y al tiempo señala que Mineros denuncia con razón a las autoridades la explotación ilegal de la concesión.



"Ellos tienen derechos para explotar estos terrenos, ¿entonces por qué uno los va a trabajar?”, se pregunta.



DE LAS CENIZAS AL ORO

​

Tras asumir las deudas de la anterior administración de la draga y mientras dejaba la estructura operativa nuevamente, Luz Milena empezó a recorrer el camino a la legalidad enviando cartas a las distintas autoridades.



De esta manera, logró que Mineros le hiciera una primera visita de inspección y luego de varios trámites administrativos obtuvo una propuesta para trabajar con ellos.



“Más demoré en pensar si firmaba el contrato”, dice y al tiempo anota que es mucha la desinformación que manejan los dragueros informales a lo que es realmente el trámite.

4 kilos Pueden llegar a valer un poco más de 700 millones de pesos.

“Ya me había concientizado del proceso, entonces no fue traumático. La parte legal es un poco compleja, pero también hay mucha tranquilidad y seguridad. Ellos (Mineros) manejan mucha confidencialidad y cuando uno ya está acá entiende por qué”, anota.



Sobre cuánto oro puede sacar con su draga Fénix, Luz comenta que es muy relativo, sin embargo, sostiene que en uno de sus lavados más grandes sacó 4 kilos de oro, que pueden llegar a valer un poco más de 700 millones de pesos.

“Es difícil poder sacar un promedio porque todo depende del terreno donde se esté. Ella (la draga) puede sacar un kilo hoy y mañana un gramo”, precisa.



En todo caso, Fénix, que ya se mueve con libertad en los terrenos de Mineros, puede llegar a demandar cerca de 500 millones de pesos al mes para su operación. Esto incluye tener bajo contrato formal a 23 trabajadores.



Hoy Luz Milena mira el futuro con optimismo y recuerda con gracia el proceso que transcurrió, pues llegó a este sector dominado por hombres y triunfó sin ningún conocimiento previo.



“Antes de estar en la legalidad, era tal mi desconocimiento que me fui con una de las primeras produciones guardada en una mochila, pues por su tamaño pensé que no iba a poder ni cubrir los gastos de la gasolina. En la compraventa fue tal mi sorpresa que no creía que había explotado más de 100 millones de pesos en oro. Pensaba que a lo mucho me iba a ganar un millón”, recuerda.



ORO PARA TODOS



Santiago Cardona Múnera, vicepresidente para Colombia de Mineros Aluvial, cuenta que la propia empresa tiene interés en la formalización minera, a pesar de que bien podrían explotar toda la concesión por su cuenta.



“Acá no hacen extracción ilícita porque es divertido, sino que hay una parte ancestral y toda la vida este territorio ha dependido del oro en gran medida. Son muchas personas que quieren trabajar, que necesitan su sustento diario, entonces nosotros hace cinco años empezamos con el piloto”, cuenta Cardona sobre como comenzó la vinculación de formalizados con Mineros.

Además, señala que la junta directiva era muy precavida y renuente. Primero por un tema reputacional y segundo porque si son sus títulos no había razón para compartirlos.



No obstante, afirma que se transformaron y en lugar de estar denunciando la invasión de los terrenos para que se adelantaran operativos de quema de dragas, que además traen conflictos sociales, crearon un modelo para que quienes invadían trabajaran con ellos.

“Hicimos muchas pruebas. Primero cedimos títulos, pero los mineros debían tramitar la licencia ambiental. No obstante, esa idea no nos pareció responsable. Entonces empezamos a hacer pilotos con contrato de operación en donde es más fácil garantizar el instrumento ambiental y minero”, precisa.



Así las cosas, llegaron a un modelo económico donde, dependiendo de los tenores, pagan un porcentaje. “Hoy tenemos nueve dragas trabajando con nosotros, que equivalen a 180 personas trabajando de manera formal”, anota.

¿MINERÍA VS MEDIOAMBIENTE?



Todas las actividades deben coexistir siempre en el marco de la legalidad. Esa es una de las premisas bajo las que trabaja Corantioquia en busca de la protección de los recursos del departamento.



En ese sentido, Ana Ligia Mora Martínez, directora de la entidad, señala que para hablar de conservación se debe hablar de oportunidades.



“La conservación de los recursos naturales, la protección de ellos, no se puede dar en un ámbito de pobreza. Cuando una familia o una comunidad no tiene para sobrevivir no le puedo hablar de que conserve el bosque, que no lo tale, cuando necesitan llevar lo básico para cubrir su necesidades”, sostiene.

Además, comenta que, si bien se firmó un memorando de entendimiento con el sector minero, eso no compromete el ejercicio de la autoridad ambiental. De esta manera se llegó a que Mineros cediera uno de sus títulos para no realizar actividad extractiva.



“Ahí podemos ver cómo nosotros, que somos autoridad ambiental, podemos realmente trabajar con los sectores productivos sin comprometer la rigurosidad técnica y nuestra labor como autoridad”, atonta Mora Martínez.



En lo que tiene que ver con la minería informal, la directiva de Corantioquia precisa que el tema sigue siendo difícil, pero que se han logrado avances en la lucha contra los procesos extractivos ilegales y el deterioro que causan al medioambiente.

En ese sentido, explica que el trabajo con los privados ha sido fundamental, dado que todo empieza con la voluntad de empresas como Mineros para dar pie a la formalización.



“Acompañamos a los pequeños mineros en ese proceso de licenciamiento para que pueda ser más expedito, para que pueda ser una realidad. Además, buscamos desde la corporación fortalecer la cercanía con ellos, pero la extracción ilícita de minerales es una de las acciones más complejas contra las que luchamos”, concluye.



Citado por Timothy Green en el ‘El nuevo mundo del oro’, Robert Triffin (1993), quien fue profesor de economía de Harvard y de Yale, opinó sobre la explotación del oro: “Nadie podría jamás concebir un destructor de los recursos humanos más absurdo, que cavar en busca de oro en los más lejanos rincones de la tierra, con el propósito de transportarlo y volverlo a enterrar luego en otras profundas fosas especialmente excavadas para recibirlo y guardarlo celosamente”.



IVÁN RICARDO TORRES HERRERA

