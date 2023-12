La marca Scalpers presentó su nueva colección con la 'influencer' Olivia Palermo

La marca Scalpers presentó en Bogotá su colección navideña, la cual contó con la colaboración de la ‘it girl’ Olivia Palermo. Las piezas mezclan el estilo sofisticado y elegante de Palermo con el ADN rebelde y fresco de la compañía Scalpers.



La cápsula está compuesta por un total de ocho looks, formados por prendas con un estilo festivo para brillar en la época navideña. Destaca, por ejemplo, una cazadora tipo bomber con aplicaciones de cristalería que promete convertirse en uno de los 'best-seller'. También, vestidos satinados con aperturas cut-out y conjuntos de dos piezas con detalles de plumas en negro, en plena tendencia esta temporada.



“Estoy tratando de infundir un poco el OP en Scalpers, y estoy realmente emocionada con ello. Me gustan mucho los estampados, me gusta mucho el color, así que creo que van a ver una verdadera combinación de ello: entre lo deportivo, lo colorido, los puntos, etc. Me encantaría que esta colección fuera para todo el mundo, y por supuesto que fuera para las mujeres, ya sea para empezar el día e ir a trabajar, así como para vestir durante el día o el fin de semana", señaló Olivia Palermo.



En una colección tan festiva no podían faltar las lentejuelas aplicadas en faldas y tops, ni tampoco el animal 'print', tan característico de la marca. Otra de las prendas más especiales de la colección es un vestido midi negro con escote corazón y detalle plateado, un ‘black dress’ que se puede volver un indispensable y al que se podrá acudir en todo tipo de ocasiones.



Cabe destacar que la colección también cuenta con otras prendas con carácter más casual pensadas para combinarse entre sí y aportar la versatilidad de Scalpers a las piezas más sofisticadas.



