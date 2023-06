Cómo se prepara el sector de energía térmica para llegada de El Niño

El país se prepara para la llegada de un fenómeno de El Niño, especialmente en el sector eléctrico, altamente dependiente de la generación con hidroeléctricas. Por esto, los generadores térmicos, que usan gas, carbón e incluso combustibles líquidos, están preparando todo para cuando se requiera apoyar al sistema.



Alejandro Castañeda, director ejecutivo de Andeg, explicó que ya las centrales se han abastecido y están preparadas para atender entre 55% y 65% de la demanda en caso de requerirse. Asegura que para este fenómeno no prevé que haya un desabastecimiento de energía.



¿Cuáles son las expectativas que tienen para el encuentro este año?

Hay varios temas centrales como el clima de inversión y economía en el que vamos a analizar lo que se viene para el país y cómo está la competitividad, así como el impacto de las reformas. Es un tema macro. Luego vamos a entrar en el tema de la transición energética y más adelante nos vamos a enfocar en sostenibilidad, retos sociales y trabajo de las asociadas en términos de transición, eficiencia y más temas relacionados.



¿Cómo analiza el estado del clima de inversión?

Hay dos elementos, primero cuando se lanza una subasta de cargo por confiabilidad, las centrales empiezan a evaluar cómo pueden participar, puesto que el Gobierno está llamando esa inversión y el sector se va a comprometer 20 años. En este rubro se invierte porque hay una estructura regulatoria sólida.



Sin embargo, sí hay elementos de preocupación para participar en la subasta, se debe tener la conexión ya aprobada y hay empresas que ya la tienen, pero hay otras que incluso teniendo licencia ambiental no tienen la conexión todavía.

Hemos pedido que se revise el tema porque entre más gente pueda presentarse, mayor competencia.



El tema de conexiones es un elemento que preocupa, porque si una empresa se va a presentar corre el riesgo, de que si bien tenga conexión, no tenga licenciamiento. Lo que se está viendo recientemente es que la licencia implica consulta con la comunidad y entonces está enredando muchos proyectos tanto lineales como de generación.



¿Las térmicas han tenido problemas de bloqueos o dificultades para su construcción?

No ha sido tan complicado, pero sí hemos tenido dificultades. La planta más cercana a entrar, Termocandelaria, estaba planeada para octubre del año pasado y se retrasó por la pandemia, pero los bloqueos de las comunidades en Mamonal es lo más complejo.

La buena noticia es que tenía este año de gracia para entrar poniendo más garantías, ya inició pruebas y en una semana o dos debería estar entrando en operaciones. Esto obviamente agrega confiabilidad al sistema, sumando 250 megavatios. Eso va a dar una mano ante un fenómeno de El Niño.



Ya hay alertas de la llegada de un verano fuerte. ¿Cómo se están preparando los térmicos para este momento?

La buena noticia es que las cosas hoy en día son diferentes a los que teníamos en 2015; en ese momento las plantas tuvieron problemas de liquidez, no tenían recursos para generar, porque el precio de escasez, que es como el techo que tiene la bolsa, era artificialmente bajo por un error regulatorio. Hoy tenemos la certeza de que los precios de bolsas dan el incentivo para que los generadores entreguen su obligación.

Desde el punto de vista de preparación de las plantas, están listas con su mantenimientos, combustibles, contratos, seguros y demás.



La generación térmica puede aportar más o menos entre el 55% y el 65% del total de lo que consume la demanda día a día, si prendemos todo el parque térmico.



¿Están abastecidos de los combustibles necesarios para esa generación?

Comenzamos a hacer todo el alistamiento del punto de vista de contratos, con carbón ha se venido generando, no ha parado mucho pero ya se notan compras mucho más grandes.



También, comienza a haber almacenamiento en pilas y la idea es que muchos de ellos lleguen a tener casi 45 días de almacenamiento para que en caso de que no haya nueva entrada a carbón, tengan 45 días a full carga.



Ha habido problemas puntuales de seguridad sobre todo en Norte de Santander porque algunos camiones han sido afectados. Es un tema que la Ministra reconoce y que están trabajando, porque puede causar dificultades si sistemáticamente hay este tipo de acciones.



¿Cree que a pueda haber un desabastecimiento en este momento?

Hay dos momentos, el primero es el fenómeno de El Niño, que no nos preocupa mucho. Las proyecciones que tenemos muestran que la energía que tenemos en el sistema da para cubrir los escenarios medios y altos de la Upme. Nos preocuparía que la demanda se dispare mucho.



Cuando revisamos proyecciones energéticas de XM pasa algo similar, si toman la ideología más crítica y la ponemos al nivel de embalses de hoy y se empiezan a despachar plantas, en el peor escenario se necesitaría prender entre 80% y 85% del parque térmico.



