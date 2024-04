Conquistar los hogares es la meta de Culligan y sus purificadores de agua

Tras la integración con Waterlogic, la estadounidense Culligan empieza la tarea de posicionamiento en el mercado colombiano.



Una de sus metas, según César Cruz, el gerente general para el mercado nacional, será tener mayor presencia en los hogares con sus soluciones de purificación y filtración de agua.



¿Cómo les ha ido con la integración con Waterlogic?

Llegamos a Colombia en noviembre del 2020 bajo la marca Waterlogic, una compañía inglesa con un buen posicionamiento mundial y empezamos comprando varias empresas en el país. En el transcurso de esas adquisiciones se dio también la integración con Culligan desde el año pasado, en noviembre.



Este año lo que estamos mostrando es, justamente, la entrada de Culligan como el líder más grande del mundo en soluciones de purificación y filtración de agua. A partir de esta semana somos Culligan para Colombia y desaparece la marca Waterlogic.



¿Cuál es el origen de Culligan?



Culligan es una compañía que este año lleva en el mercado 87 años. Nació en Estados Unidos. Poco a poco fue creciendo con la adquisición de compañías, más el crecimiento orgánico de todas las soluciones que fue inventando la familia Culligan durante todos estos años hasta convertirse hoy en el líder mundial en soluciones de purificación y filtración de agua.



Está en más de 90 países, con plantas en los principales países del mundo como China, Estados Unidos, México, Brasil. La corporación tiene más de 14.000 empleados en todo el mundo.



¿Qué compraron acá? ¿Hay margen para nuevas adquisiciones?

Las más importantes en Colombia fueron HidroSpot y Quality Water Service, en 2020 y 2021. Siempre habrá opción para comprar compañías.



Hay otros competidores que juegan papeles importantes en otros segmentos en los que Culligan todavía no ha ingresado en el país. A nivel mundial tenemos equipos para hogar, hoteles, restaurantes, casinos, cafeterías, para industria. En la medida que vayamos llegando a esos segmentos, muy seguramente habrá opciones de adquisiciones.



¿Cuáles son los segmentos de interés?



Iniciamos en el sector corporativo, que es toda la atención a oficinas en especial y empresas pequeñas, medianas y grandes de Colombia. Este fue el primer segmento que atacamos en Colombia y la participación está entre 80% y 85%.



Por otro lado, tenemos un segmento que empezó a mediados del 2022 que es el sector Horeca (hoteles, restaurantes, casinos y cafeterías).



Hoy somos el competidor más importante y relevante del mercado. Ahí tenemos aproximadamente también un 85% al 90%. En el sector hogar estamos apenas entrando con unas soluciones pequeñas de agua ambiente y agua fría, máquinas más pequeñas, más adaptables. Apenas llevamos un año de trabajar en ese segmento y estamos creciendo poco a poco.



¿Qué les falta?

Queremos incursionar en el mercado de los ablandadores de agua, que son más enfocados a esas regiones del país donde el agua es muy fuerte, y me refiero a fuerte como mucha sal o muchos minerales o mucho cloro, como es el caso de la zona norte del país, la costa Caribe.



Y también queremos ofrecer soluciones industriales a finales de este año, que tienen que ver con las plantas potabilizadoras, por ejemplo.



Entonces, de cinco segmentos grandes, podría decir estamos en tres, nos faltan dos, que muy seguramente en el segundo semestre o comienzo del 2025 vamos a empezar a incursionar.



¿Cómo analiza el segmento del hogar?



Purificador de agua FOTO: iStock

Colombia tiene una particularidad diferente al resto de Latinoamérica o el mundo entero, y es que tenemos agua de buena calidad que es potable, más no purificada.



Los colombianos crecimos tomando agua del grifo y nosotros, con Culligan, lo que hacemos es filtrar y purificar el agua.



Lo que nos ha hecho un poco más compleja la entrada a Colombia es el cambio de mentalidad del colombiano a entender que potable no es sinónimo de purificación y de filtración. Además, queremos cambiar el uso de los botellones.



¿Qué canales de venta tienen?



Nuestro negocio, en realidad, está más enfocado al alquiler que a la venta porque nuestros equipos tienen unas condiciones especiales con una tecnología que tenemos únicamente nosotros.



¿Cuáles serían las metas de negocios Colombia?



Nosotros queremos tener una mayor participación, hoy estamos alrededor del 80%.

Nuestro foco más importante de crecimiento en este momento es lograr entrar a los hogares colombianos. Posteriormente dar ingreso a esos segmentos que hoy no tenemos.



¿Cuál es la presencia en el país?



Hoy contamos con vendedores y un equipo técnico también que es propio en las cinco principales ciudades: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. Atendemos más de 300 municipios en el país.



¿Qué representa Colombia para la compañía?



Representamos el 3% de la corporación, pero cabe anotar que llevamos 3 años, mientras la corporación Culligan lleva 87 años en el mercado. Eso demuestra el gran potencial del país.



Constanza Gómez Guasca

Periodista Portafolio