‘La meta es avanzar en la cuota de mercado’

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) apunta este año a ganar mayor participación de mercado con sus marcas Fiat, Jeep, Ram y Dodge. Así lo explicó Luis Torres, director general de la compañía.



¿Cómo han retomado las actividades?



La verdad es que tuvimos que atender unos protocolos de bioseguridad muy importantes que pidieron todas las alcaldías. Tengo la suerte de decir que todos nuestros 19 centros fueron aprobados y hemos estado operando. Estamos adaptándonos a esta nueva situación y poniéndole a nuestros clientes mucho más fáciles las cosas para que puedan adquirir nuestros productos.



(El paso a la electrificación en los vehículos de Fiat).



¿Y cómo percibe el movimiento del negocio?



Hay como dos velocidades. Una es la del taller que desde el primer momento ha estado casi en su máxima capacidad, por lo que vemos que la gente estaba deseando hacer esos pequeños arreglos y revisiones en sus carros para hacer su vida normal. Luego, están las vitrinas para venta de carros nuevos y allí lo que estamos haciendo es cita previa.



Hemos detectado que, para nada está en su uso máximo, pero que entre semana se nota más tráfico que el fin de semana. Antes de la pandemia era al contrario y queremos pensar que las normas de distanciamiento social y este primer miedo que hay a las aglomeraciones hacen que la gente aproveche los días hábiles para visitar las vitrinas. Hemos visto por estudios que eso también pasa en supermercados, lo que creo que es una tónica general de los consumidores al día de hoy.



¿Han adoptado alguna medida de bioseguridad extraordinaria?



Hay una tarea de prevención en el sector y lo que estamos tratando de fomentar es que la transformación de la compra sea absolutamente digital. Para mi, esa es la mayor medida de prevención y está absolutamente fuera de los protocolos. En cuanto a las medidas preventivas para cuando la gente se está dirigiendo a nuestros centros, creo que poco hay que inventar. En eso somos estrictos.



¿Cómo queda el primer semestre?



La industria, por ejemplo, en marzo cayó un 99%. La meta de unidades será imposible acometerla, ninguno de los que estamos hoy en el mercado automotriz, pero lo que sí podemos es fortalecer nuestra participación en el mercado.



El año pasado estuvimos en el 2%, dos de cada 100 carros que se vendieron en Colombia, lo vendieron las marcas de FCA.



Y este año, aunque parezca muy poco, nuestra expectativa es terminar en 2,3%, esto es crecer más de un 10% en términos porcentuales, un objetivo ambicioso que estamos dispuestos a acometer.



¿Qué otras estrategias tienen?



Somos de las pocas marcas que se ha fijado en la caja familiar. Hoy una persona puede comprar uno de nuestros carros y no lo paga sino hasta dentro de un año. Son 12 meses sin pagar la cuota de financiación que le correspondería, porque estamos asumiendo la carencia para empezar a liquidar el crédito a los 13 meses. Es algo muy importante, nos estamos fijando en la economía doméstica para que las familias puedan hacer el cambio de vehículo y no tengan que disponer hoy de todos sus recursos a la compra del carro. Además de la financiación hay unos bonos de descuento maravillosos. Es un muy buen momento para comprar un carro Colombia.



¿Las exigencias de sanidad así lo aconsejan?



Es verdad que estamos viendo un incremento importante en los últimos días de operación sobre coches utilitarios de la marca Fiat. Estamos incrementando el número de cotizaciones y todos nuestros estudios apuntan a que, por la norma de distanciamiento social, quieren meterse a un carro y estar solos. Eso, sumado a que todas las empresas estamos intentando conciliar jornadas de trabajo y ser más flexibles para evitar aglomeraciones y picos en el transporte público. Ahí es importante que la gente se pueda transportar en su propio carro.



¿Este modelo de financiación es nuevo?



Hemos visto a alguno que intenta emularlo de alguna manera, pero nuestro mensaje es claro. En la oferta de financiación y de bono en este instante somos disruptivos. La lanzamos hace un mes.



¿Cómo entender la oferta en medio de un clima de recesión y desempleo?



Desgraciadamente eso no es ningún secreto, pero las crisis no golpean a todo el mundo de la misma manera. Además, creo que la industria automotriz en Colombia, tiene la más baja tasa de motorización de toda Latinoamérica. Doy este contexto porque creo que hay muchas personas que pueden cambiar de carro y nosotros nos queremos fijar en esa gente para demostrarle buenos productos. Nos tenemos que centrar en esos clientes que tienen la capacidad y la voluntad de cambiar de carro.



¿Habrá lanzamientos?



Sin duda, la semana pasada debíamos estar en el Quindío para lanzar el Jeep Gladiator, versión de nuestro Jeep Wrangler, el más icónico de la marca en versión pick up. Lo vamos a presentar en cuanto nos liberen y nos dejen salir al barro.



De la marca Fiat hemos lanzado un Fiat 500X absolutamente renovado que viene nuevo, desde fabricación en Italia y tenemos más novedades que poco a poco iremos develando. Pero en lo que me gustaría centrar la opinión es en que para Bogotá no regirá el pico y placa para los |vehículos hibridos. Hemos hecho la primera venta de nuestra RAM 1.500X DT Híbrida que no tiene pico y placa. Por lo tanto, esa va a va a ser una ventaja increíble en el sector de las pick up de carga de 1.000 kilos. Estamos convencidos de que eso va a ser un éxito rotundo desde ya, por el beneficio que tiene. Medellín ya lo tiene y ha funcionado bien



¿Es optimista el panorama para el resto del año?



No soy optimista, me considero una persona hiperrealista y la verdad es que todos los números que estamos viendo hoy y las últimas semanas de crecimiento en la industria hacen que haya un verdadero optimismo. Creo que estamos en un buen momento, que hemos sabido transformarnos bien, adoptar unas buenas medidas, adaptarnos a las necesidades de los consumidores y yo creo que entre todos, porque tenemos que empujar toda la industria, vamos a ser capaces de llegar a unos números decentes antes de que termine el año.



LA UNIÓN CON PSA



¿Cómo se verá acá la unión con PSA?



Tenemos directrices sobre una alianza con el grupo PSA. Eso nos haría ser el tercer fabricante a nivel global y eso quiere que nosotros, por sinergias y economías de escala, vamos a ser muchos más competi- tivos. Por lo general, los vehículos que hoy estamos lanzando, se empiezan a sacar tres años antes. Respondo esto porque creo que todo tiene su tiempo y su velocidad. La fusión tiene un condicionante económico-financiero y cuando se tomen todas las medidas estructurales para posicionar las fábricas y los empleados, irá aterrizando a todos los mercados, incluido el colombiano y en esos dos, tres, o cuatro años que estamos hablando, seguro estaremos beneficiados en Latinoamérica.