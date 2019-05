La mujer afro que emprendió a través de los sueños

La Ley de la Atracción, de la que hablan algunos, fue la que impulsó a Karen Zúñiga, creadora de Zuka Lab a formar su empresa a partir de una temática sencilla, el “Mapa de los Sueños”. A través de este emprendimiento que inició en 2017, la oriunda de Timbiquí-Cauca, ha impartido charlas y conferencias, en la que enseña a los asistentes a creer en sus sueños y a realizar acciones efectivas para cumplirlos.



“Hace 16 años, entendí que las metas y los objetivos deben estar apoyados en un documento o un manifiesto que es la hoja de ruta de cada uno. En mi caso, mi papá me enseñó a construir el Mapa de los Sueños. Un trozo de cartulina con recortes de todas las situaciones que quería que transcurrieran en mi vida, tanto en el corto como en el mediano plazo. Cada día visualizaba a una mujer exitosa, guerrera y triunfadora que luchaba desde mis valores por lo que quería. Sin embargo, hace algunos años había olvidado ese mapa, y cuando mi padre lo encontró le pedí que me lo enviara. Efectivamente, cada cosa que había pegado en esa cartelera se había cumplido al pie de la letra”, destacó la fundadora de Zuka Lab.



Uno de los grandes problemas, que llevaron a esta caucana a impulsar su idea, fue un dato relevante que entregó la firma Gallup hace unos años. Un estudio que realizaron en 142 países resaltó que el 87% de las personas no eran felices en sus trabajos. Así, el margen de pérdidas de las empresas se incrementa. Entonces visualizó en el “Mapa de los sueños” una herramienta de poder y refuerzo positivo que brindara empoderamiento para que las personas luchen por lo que en verdad aman y no por lo que les toca.



En las cajas que comercializa Zuka Lab, encontrarán todos los materiales que cada uno necesita para crear su propio Mapa de Sueños. Catálogo de sueños, tijeras, cartulina y una guía práctica hacen parte de esta herramienta, con la que esta empresa quiere consolidarse como una de las más fuertes en este sentido. Quizá, apostarle a un sector económico en el que aún queda mucho por hacer, les ayudó a entender otro tipo de modelo de negocio que en Colombia es completamente desconocido.



Inspirar a la población ha sido el mensaje que ha querido impulsar la empresa de esta caucana, que a través de las cajas del “Mapas de los Sueños”, aporta un granito de arena para mejorar las condiciones de vida de muchas personas. “El 10% de las utilidades de nuestros productos son para cumplir con nuestro compromiso social. El 7% se ve reflejado cada año, en junio, en ayudar a que los jóvenes puedan acceder a la educación superior. Mientras que el 3% restante es para realizar talleres cada diciembre que permitan empoderar a los jóvenes y a cumplir sus proyectos de vida y así vivir el futuro que desean. La tarea de emprender debe ir siempre acompañada del beneficio a la comunidad, y en eso somos enfáticos”, señala Karen Zúñiga.



Como los objetivos están para cumplirse, en el corto plazo quieren llegar con su producto a los más pequeños de la casa. Aunque esta caja es para todos, quieren hacer énfasis en esta población, que es la que más sueña y le gusta crear. Por eso, en las charlas tanto empresariales como generales, se invita a que todos visualicen, piensen e imaginen como si fueran niños.