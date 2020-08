‘La nueva fase del aislamiento deberá estimular la demanda’

El comportamiento de las ventas de leche, de lechas saborizadas y de bebidas lácteas no ha sido el mejor este año. Con estos datos que maneja la industria, el presidente de Alquería, Carlos Enrique Cavelier, muestra cómo el 2020 no ha sido fácil para el negocio.



Espera en que en los meses que vienen se dé una recuperación, gracias a las medidas de aislamiento selectivo que regirán desde la semana entrante.

¿Cómo van los negocios?

Digamos que hemos gastado mucho dinero porque las medidas que hemos tomado para cuidar a la gente han sido enormes. Alquería ha decidido mantener en sus casas a 100 personas que padecen morbilidades y que corren riesgos, por un tema ético. Pero también las hemos reemplazado. A eso se suma toda la dotación de protección personal en todas nuestras plantas. Estamos haciendo mucha capacitación y cuidando a la gente.



¿Qué piensa del nuevo aislamiento selectivo?



Hemos tenido la ventaja de estar dentro de los productos esenciales, por lo que operamos normalmente. Esperamos, como han dicho los estudios, que nuestra recuperación en V va a ser de las mejores en América Latina, con Argentina y Chile.

Entonces, confiemos en que eso sea así y la gente recupere sus empleos y empiecen las empresas a funcionar porque la situación es angustiante. Claro, hay que mantener las normas de autocuidado y seguir las normas de bioseguridad.



¿El impacto ha estado por el lado de la demanda?



Sí, indudablemente hay una caída en ciertos productos como el yogurt y es importante porque los niños no van al colegio. Lo que sí es cierto es que los ingresos y el consumo fuera del hogar se han reducido.



Eso sumado a que hay excedentes de leche y eso nos afecta a todos. Afortunadamente, nosotros hemos podido garantizar toda la leche y hemos pulverizado 400 toneladas de leche en polvo y las hemos guardado en nuestras bodegas para cuando se requiera, hacia adelante.



¿Qué ha pasado con la compra de leche?



Que se haya presentado un poco de excedente de leche es normal, los mercados nunca están en equilibrio, falta o sobra. Y para eso están los almacenamientos. Lo importante es pensar en lo estructural, lo grave es que no tenemos una política para atender lo que va a pasar en el 2026 cuando la importación de Estados Unidos va a ser total, sin contingentes, y eso va a ser complejo cuando uno no tiene las capacidades para competir con las importaciones. Tenemos que balancear exportaciones e importaciones. Colombia podría ser un gran exportador pero necesitamos las políticas para hacerlo. Estamos aumentando capacidades de pulverización para avanzar en eso.



¿Cuál será el resultado a final del año?



En términos de ventas pueden ser igual que el año pasado. Igual no hay mucha visibilidad sobre el comportamiento de las ventas porque hay mucha variación, creo que en un par de meses eso podría verse. Pero los resultados pueden ser menos buenos.

Nos ha beneficiado que tenemos una deuda más baja, por la capitalización de Mesoamérica el año pasado, y la caída en las tasas de interés.



¿Respalda que el Gobierno se financie con un crédito del emisor?



Es una propuesta muy audaz del presidente de la Andi. La respaldamos y es vital. Reconocemos las medidas que ha tomado el Gobierno desde marzo.



¿Cómo va la Fundación?



La Fundación Alquería Cavelier cubre 10 años. Estamos muy satisfechos. Tenemos cuatro programas: talentos excepcionales, mejoramiento de la calidad educativa, integración lingüística y fondo de excelencia académica.



¿Cuál es la cobertura?



Ha brindado oportunidades a más de 347 cundinamarqueses, de los cuales, 292 están en las mejores universidades del país, 34 estudiantes han sido becados para seguir sus estudios de primaria y bachillerato en el Liceo Francés Louis Pasteur y en el Colegio Los Nogales, y 21 hijos de colaboradores de Alquería han sido beneficiados para acceder a sus estudios pregrado.



¿Cuáles son los desafíos?



En calidad educativa se han beneficiado 1.738 docentes y directivos docentes, y más de 39.000 estudiantes de Cajicá, Chía, Zipaquirá, Tabio y Tenjo. La meta en los próximos 4 años es llegar a 100.000 con mayor incidencia en Cundinamarca.