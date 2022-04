‘La pandemia ayudó a pensar en digitalizar los gobiernos'. 

La empresa de govtech mexicana de Os City busca convertirse en un aliado importante para todos los gobiernos de la región, que busquen incluir tecnologías para digitalizar sus procesos públicos. Jesús Cepeda, director ejecutivo de esta startup, habló sobre los productos que ofrecen y de los retos del sector.



¿Cómo nació Os City?



Nuestra historia se remonta a 2010-2012, cuando mis socios y yo empezamos a graduarnos de nuestras diferentes carreras e iniciamos ese camino tecnológico, unos iniciaron con smart city, otros en gobierno y causas sociales; mientras que otros decidieron entrarle a la ciencia de datos. Poco a poco, empezamos a unir fuerzas hasta que en 2017 decidimos juntarnos para consolidar las operaciones de Os City. Además, de enfocarnos en tecnología de blockchain para identidad digital autosoberana.



¿Cómo ha sido trabajar con los gobiernos latinoamericanos?



Cuando se mira de manera antagonista, teniendo en cuenta que América Latina está caracterizada por índices muy bajo de percepción de transparencia, es difícil de entender. Pero, sin duda, es una oportunidad para ayudar a mejorar los sistemas del servicio público y que estos se puedan digitalizar. Sin duda es gratificante.



Asimismo, trabajamos con todos los niveles de gobierno, nacionales, estatales, municipales y provinciales, principalmente nos enfocamos en el municipal porque hay más interacción con el ciudadano, pero si trabajas a nivel nacional o estatal puedes realizar más estrategia y mucho más organizadas. El gran problema de lo público es que no colaboran las instituciones públicas es un desorden de información y procesos.



Entonces lo que nosotros le ofrecemos es una oportunidad de recuperar esa colaboración, esa posibilidad de interoperar a través de centrarse en sus ciudadanos.



¿Cuál es el balance que puede hacer de la empresa en estos últimos meses de reactivación económica?



El balance es positivo, pese a venir de un periodo muy duro como lo fue la pandemia. En que los gobiernos al principio no querían destinar recursos a proyectos digitales, como por ejemplo la identidad digital. Pero el año pasado se volvió a reactivar la operación y seguimos trabajando, realizamos operaciones con criptomonedas. Creo que el balance es positivo y eso se ve reflejado en que hace poco levantamos capital, una ronde de US$1,5 millones, teniendo en cuenta que levantar capital no es fácil en govtech.



¿Cuáles son los productos que le ofrecen a los gobiernos?



Puntualmente nosotros ofrecemos dos cosas: la ventanilla digital, en donde los gobiernos pueden realizar sus trámites, y el acceso a través de esa identidad digital para que los ciudadanos puedan recibir sus documentos, licencias de conducción, permisos para construir, pago de impuestos, etc. Todo digital y con la seguridad de blockchain.



¿En qué países hace presencia Os City?



El equipo está repartido por diferentes lugares de Latinoamérica. Y operaciones tenemos en Argentina, México, Panamá, Costa Rica y Colombia.



¿Cómo ven a Colombia en el desarrollo de govtech?



La narrativa frente a este tema viene muy adelantada en Colombia, en comparación a otros países. Ahora el paso es que se implementen todos esos proyectos de tecnología que ayuden al gobierno a ser más digital. Y es que más allá de hablar de la importancia de la implementación de tecnologías, hay que ejecutar. Sin duda, este país ya ha venido avanzado con su carpeta digital. Lo importante es seguir trabajando y generando una conciencia de lo que es importante para el ciudadano. La digitalización permite que se simplifiquen muchos procesos públicos que pueden tardar horas o incluso meses.



¿Cree que el govetech está cautivando a los emprededores o por el contrario existe temor de este sector?



Más que temor siento que son las complejidades de un proceso de contracción y eso es un tema recurrente, como los requisitos y luego tener que esperar a que te paguen, algo que puede asesinar a una startup si está iniciando. Pero que creo la pandemia ayudó a que muchos gobiernos pensaran en la importancia de digitalizar los procesos, eso ayudó a que el mercado creciera. Es complejo venderle a los gobiernos, pero la digitalización lo vale.



JOHANA LORDUY

PORTAFOLIO