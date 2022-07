‘La prioridad en las empresas es digitalizar procesos’: líder de Totvs

Tras dos años 'apagado', a mediados de junio regresó Universo Totvs, uno de los principales congresos de tecnología y negocios de América Latina.



(Lea: ‘Es momento de experimentar con el metaverso’: líder de Accenture).

El evento, realizado en São Paulo por la empresas Totvs, contó con la participación de más de 9.000 asistentes provenientes de diferentes latitudes y además presentó más de 200 contenidos tecnológicos.



En diálogo con Portafolio, Ivaldo Pereira, gerente general de Totvs para la región Andina (Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Panamá), habló sobre la importancia de la transformación digital y cómo ve al país en ese aspecto.



¿A qué se dedica Totvs?



Totvs es la empresa de software más grande de América Latina. Se dedica a ayudar a compañías mediadas y grandes de la región a enfocar sus labores hacia la transformación digital. Somos un aliado tecnológico para las empresas, buscando formar un ecosistema colaborativo de negocios y relacionamiento.



¿Cuánto lleva Totvs en Colombia?



Totvs empezó en Colombia en el 2010, a través de un distribuidor. En el 2014, ya entramos al país como Totvs, con la idea de tener una cercanía con los clientes y los proyectos. Y en el 2016 se tomó la decisión de crear el área Andina, con sede en Colombia.



¿Por qué escogieron al país como su sede?



Entendemos que Colombia es un país en desarrollo y está estratégicamente y geográficamente bien ubicado. Lo vemos como un ‘green field’ para la parte de tecnología.



¿Qué servicios tiene Totvs para las empresas en Colombia?



Contamos con soluciones tecnológicas: software de gestión, de inteligencia artificial, de plataforma de colaboración, entre otros.



La ventaja es que somos un proveedor único y con soluciones de gestión y de negocios complementarios y específicos para cada sector.



¿Cómo ven al país y sobre todo a las empresas en todo lo relacionado a transformación digital?



Este concepto puede parecer nuevo, pero empezó desde que el hombre creó el fuego y la rueda. Las empresas colombianas tienen mucho potencial en la transformación digital. Están evolucionando mucho.



Hoy en día, las compañías colombianas les dan mucha importancia a la digitalización de sus procesos y están buscando proveedores que soporten todo lo que necesitan: predecir ventas, cómo el cliente de su cliente compra, entre otras necesidades.



En ese sector de la transformación digital, ¿cómo está la competencia en el país?



Hay muchas soluciones de transformación digital, hay muchos complementos tecnológicos que van a ayudar en la transformación digital, y existen productos buenos, malos, pero no existe una empresa como Totvs que tenga un ecosistema de soluciones digitales.



(Además: ¿Qué viene después del Wifi para conectarnos a internet?).



Hay proveedores para cada área y las empresas deben hablar con varios, pero nosotros tenemos todo: desde la necesidad más básica hasta la más avanzada. Somos como un Lego, nos armamos según las características del cliente: tenemos todas las soluciones y solo deben hablar con un solo proveedor, con Totvs.



¿Cuánto dinero mueve la transformación digital en el país?



No tengo el dato preciso, pero, normalmente, está entre el 3 % y el 5 % de la facturación de las empresas.



La transformación digital es movida por el área de negocios: buscan aplicativos que ayuden a la automatización de procesos.



¿Con cuántas empresas están trabajando?



En Colombia tenemos más de 40 empresas y en el área Andina tenemos más de 100 compañías. Nuestro foco es muy fuerte en la parte de distribución logística, manufactura, industria 4.0, agronegocio, pero nuestros clientes son de todas las áreas.



¿Qué es lo mejor de trabajar en Colombia?



El colombiano. Los colombianos son los más amables, diplomáticos y educados. Me han enseñado a estar tranquilo y entender que todo se arregla con un tintico.



¿Cuáles son las proyecciones en el país?



Queremos duplicar y triplicar, crecer de dos a tres veces, en los próximos 24 meses, lo que tenemos hoy.



¿La pandemia les afectó?



Nos afectó positivamente. El 2020 fue uno de nuestros mejores años y eso se debió a que entendemos a los clientes y nos acercamos más a ellos, a quienes vemos como aliados. Nuestra relación se fortaleció y creció la confianza.



(Siga leyendo: Redes sociales, los ganadores del ecosistema digital).



La pandemia fue positiva ya que aprendimos a trabajar de forma remota, con personas de diferentes generaciones y cada una aportando algo. Y es que es importante tener claro que la tecnología no reemplazará a las personas, les ayudará a mejor su calidad de vida.



CAMILO HERNÁNDEZ MENESES