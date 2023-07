‘La puerta falsa’: el recorrido del restaurante más antiguo del país

Ajiaco, almojábana, changua, pandebono, chocolate, tamal, peto y un sinfín de otros platos y postres son algunas de las preparaciones insignia de la gastronomía del centro del país.

También es cierto que parte de la historia de un lugar se narra gracias a sus lugares, por lo que si se habla de la gastronomía y de la historia nacional (en especial de Bogotá), se tiene que hablar de 'La puerta falsa', el restaurante que, a la fecha, está abierto al público desde el 16 de julio de 1816, siendo así el establecimiento gastronómico más antiguo del país que se mantiene en funcionamiento.



(Así es el nuevo y exclusivo menú de McDonald's para matrimonios).

De menos a más

‘La puerta falsa’, nombre que se le dio en honor a las puertas falsas del costado norte de la Catedral Primada de Colombia, abrió como un pequeño negocio de aguapanela el 16 de julio de 1816 en la colonial Santafé de Bogotá, a pocos metros de la Plaza Mayor (hoy Plaza de Bolívar).



(Los dos platos colombianos que están entre los peores del mundo).



Su creación pareció una consecuencia de lo que se estaba cocinando para esas fechas, lo que otrora terminaría siendo el famoso grito de Independencia, pues una mujer vecina de la Catedral, donde trabajaba párroco de aquel entonces, Juan Bautista Sacristán y Galiano, había invitado a varios miembros de la aristocracia criolla a su casa, con el giro argumental de que una mujer vecina a la Catedral -de nombres y apellidos desconocidos- no había invitado al distinguido religioso.



“El párroco se enfureció porque no le habían informado del refrigerio y le dijo que si había viandas, tenían que ser para todos”, dijo Carlos Eduardo Sabogal Rubio, el primer heredero del restaurante, para una crónica realizada por EL TIEMPO en 2016, en celebración de los 200 años del sitio gastronómico más antiguo del país.

Esto llamó la atención de la mujer, por lo que su hogar se convirtió en un escenario de conflicto constante, hasta que la mujer convenció a su marido para abrir un local en una zona concurrida de la pequeña ciudad para ofrecer comida de paso para los santafereños.



“Salían de la misa y no encontraban nada porque, al ser la plaza de Bolívar una plaza de mercado, alrededor solo había chicherías. Y ella hizo una vitrina llena de dulces”, agregó Sabogal.



(Consumidores aumentan la cantidad de ‘snacks’ en su dieta).



Con el visto bueno, ambos alquilaron un pequeño local ubicado justo en la actual calle 11, al costado norte de la catedral más importante del país, esto con el objetivo de que el párroco no se perdiera de ninguna merienda después de misa.



La inauguración del negocio se realizó el 16 de julio de 1816, fecha en la que se conmemoraba el día de la Virgen del Carmen y seis años después de lo que se considera el año de la Independencia de Colombia (1810).



(La solución ‘todo en uno’ para gestionar la industria gastronómica).



Con el pasar de los años, lo que se convirtió en un lugar en donde la sociedad santafereña, entre gente de a pie y aristócratas criollos, iban a degustar algo después de misa, se convirtió en un punto de referencia y reunión para la gente, logrando así que, gracias al voz a voz, el local adoptaría el nombre de ‘La puerta falsa’, a pesar de que en casa se le denominaba ‘La Chozna’, “pero luego supe que el chozno era yo, y ya no supe cómo decirle”, agregó.



De mano en mano

Una de las primeras controversias que tuvo el tradicional restaurante se dio cuando la tatarabuela de don Carlos asumió la propiedad del restaurante, puesto que antes de que abriera, el local pertenecía a una curia de monjas desde el siglo XVI, pero adquirida por su trastarabuelo, pues en aquel entonces las mujeres no tenían derecho a tener propiedades.



(‘Buena fe de las empresas debe contar en la reforma laboral’: D1).



De ahí en adelante, la propiedad ha pasado de mano en mano de la familia durante siglos: según menciona EL TIEMPO, “Carlos y su hermana Aura Teresa heredaron el local de su mamá, Lucila, quien los atendió durante 67 años. Lucila lo recibió de su hermana Carlina, quien a su vez lo recibió de su hermana mayor, Teresa, a quien llamaban abuela porque se hizo cargo de sus hermanas, al morir Josefa, su madre. Y Josefa heredó de la bisabuela, ésta de la tatarabuela y ésta de la Chozna”.



Mantener la herencia no ha sido tarea fácil dado el arraigo familiar y la ‘sazón’ del restaurante que ha estado presente en el paladar de los bogotanos durante más de 200 años.

“Cuando mamá murió, varios empleados que se sabían las recetas renunciaron y se nos acabó el peto”, rememoró para la crónica. No obstante, Sabogal agregó que el restaurante logro mantener contento el paladar de sus clientes gracias a su exesposa: “Nos salvó Pepita, mi exmujer, que se aprendió las recetas de mi mamá”.



Un testigo silencioso



Dada su antigüedad, ‘La puerta falsa’ ha sido testigo de numerosos eventos históricos que han marcado la historia del país, para bien y para mal.



(La empresa de software 1Ci se expande hacia las pymes).



Por citar alguno se encuentra el Bogotazo, periodo gris en la historia de Bogotá dado al magnicidio del político y caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, ocurrido el 9 de abril de 1948.



Para ese entonces, el restaurante estaba abierto las 24 horas del día, puesto a que allí llegaba a comer el personal de las rotativas de los diarios EL TIEMPO, ‘La República’ y ‘El Espectador’.



“Por esos días la Catedral Primada estaba en remodelación y la turba intentó quemar los andamios. Los bomberos no subieron porque las balas venían de todas partes, así que mi papá tomo la manguera, subió al mezzanine que habíamos construido en el restaurante para la Conferencia Panamericana y desde ahí echó agua”, recordó Carlos Sabogal.

Otro evento que ‘La puerta falsa’ vio de cerca fue la toma del Palacio de Justicia, en 1985. Carlos recordó que ese día cerro el restaurante de un portazo desde afuera mientras estaba atendiendo comensales, apenas escuchó el primer bombazo: “Cerramos el lugar, pero yo me quedé. Solo se escuchaban el silencio y los tiros. Salí a la esquina de la carrera Séptima con calle 11 y quedé capturado por la escena”.



Según siguió relatando, junto a él se encontraban varias personas quienes aseguraba que pertenecía al la guerrilla Movimiento 19 de abril (M-19): “Yo creo que algunos eran del M-19, porque sabían lo que pasaba adentro. Tenían que ser ellos”.



JUAN MARTÍN MURILLO HERRERA

Periodista de Portafolio

*Con información de EL TIEMPO