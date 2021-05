‘La reactivación económica en Bogotá debe ser sostenida’

Los empresarios de Bogotá esperan condiciones sostenibles que permitan sacar adelante sus negocios, ahora que la alcaldesa Claudia López anunció la reactivación desde el 8 de junio.



Así lo plantea el presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, Nicolás Uribe, al explicar las expectativas sobre el anuncio. Hoy, en una reunión con la Cámara y el Comité Intergremial de Bogotá y Cundinamarca, la mandataria precisará más los detalles sobre la reactivación.



¿Cuál es la situación actual de las empresas?



Es complicada. Tenemos termómetros de diferente naturaleza y lo que estamos viendo con ocasión del paro es verdaderamente dramático. Las encuestas más recientes así lo demuestran. En la de Confecamáras, a nivel nacional, se ve como la gran mayoría opera con restricciones y solamente el 10% está en niveles superiores entre el 75% y el 100%. Esta pandemia extendida por el paro es casi que una pandemia reforzada porque ha obstaculizado el desarrollo empresarial.



¿Qué ha pasado con los registros mercantiles?



En renovaciones tenemos un rezago respecto 2019 que es el año con el que nos podemos comparar. En materia de matrículas renovadas tenemos un decrecimiento de 7,2%. Y en materia de nuevas matrículas para empresas personas naturales, jurídicas y establecimientos de comercio, el rezago es de 15%. A 24 de mayo teníamos cerca de 70.450 empresas y establecimientos de comercio y hoy estamos en 59.900. En personas naturales ha mayor afectación.



¿Qué expectativas hay del 8 de junio en adelante?



Hemos entendido que la decisión de la administración es la de generar condiciones normales de funcionamiento para la economía, sin que ello implique renunciar a protocolos de bioseguridad. Con esas expectativas hoy vamos a tener a la Alcaldesa aquí en la Cámara Comercio de Bogotá, reunida con el Comité Intergremial de Bogotá y Cundinamarca, para profundizar en la materia y acompañar la idea de que necesitamos recuperar ingresos y empleo. Más importante que subsidios, más importante que programas y más importante que cualquier otra cosa, lo clave ese el funcionamiento sin restricciones de la economía.



¿Esto que implicaría?



Esto quiere decir el levantamiento de medidas como la de pico y célula, la apertura universal en materia de horarios sin restricciones. Y, por supuesto, la revisión de los temas de aforo en circunstancias que reducen la demanda y que por esa vía también afectan la posibilidad de recuperación.



Lo que nosotros hemos venido diciendo, desde hace meses, es que el proceso de reactivación económica es el único instrumento sostenible para recuperar más de un millón de desempleados en nuestra ciudad y por supuesto la reducción de los índices de pobreza que son angustiosos.



¿Cuánto tiempo se puede tardar esa recuperación?



En la medida de que haya señales sostenidas de certeza para la realización de los negocios, el ritmo de recuperación empresarial se va a dar de manera más acelerada. Necesitamos condiciones objetivas como, por ejemplo, que la gente pueda llegar a trabajar. Si los bloqueos siguen obstaculizando la movilidad, eso no se logrará.



En segundo lugar es importante garantizar condiciones subjetivas. Aquí se mezclan la certidumbre, la confianza del consumidor, la confianza empresarial y la garantía de que la gente puede salir, puede comprar, abrir sus negocios y operar con la mayor normalidad posible.



¿Y acelerar la vacunación?



Para nosotros reactivación es igual a vacunación, pero es que el paro ha dificultado el proceso que es fundamental. Empezamos que con los anuncios recientes se construya un escenario positivo para la recuperación.



¿Qué opina de la propuesta de la alcaldesa en materia social?



Nosotros no tenemos precisión sobre algunas de las medidas, lo que he entendido que existe es un choque en inversión social, de emergencia, para personas en situación de necesidad puntual. Pero esto depender de una articulación publico-privada que nos ponga a marchar al unísono con un esquema de resolución de dificultades y de generación de valor y de resolución de cuellos de botella.



¿Hay condiciones para atender un cuarto pico de la pandemia con reactivación?



Entiendo que este proceso de apertura no se asume teniendo en cuenta lo que llamaban el cupo epidemiológico que impida la reactivación.



Sería muy complicado comprender que para las marchas no haya cupo epidemiológico, pero para el sector productivo existan restricciones que impiden el proceso de recuperación de ingresos y de empleos.



