‘La reforma pensional se irá aplazando’

Miguel Largacha, presidente de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir, la más grande del mercado, es abogado con especialización en legislación financiera de los Andes, con una larga carrera en el sector financiero, primero en el Banco Ganadero, después en el BBVA y luego en Porvenir, del Grupo Aval Acciones y Valores S.A.



¿El 2020 fue crítico, pero cómo evalúa el comienzo de este año?



La pandemia es el principal riesgo. Todos sabíamos que una segunda ola de contagio nos iba a golpear y los colombianos nos relajamos, y ese relajamiento nos trajo lo que estamos viviendo. Pero a diferencia del primer confinamiento, cuando nos encerraron y ni siquiera salíamos a la esquina, en este cierre, que fue selectivo, la producción y las fábricas tuvieron la capacidad de seguir operando y aprendimos a manejarlo, pues no fue un cierre absoluto y se ha manejado con pico y cédula, cuarentenas los fines de semana, toques de queda y así la actividad productiva no se impactó tanto.



Vamos a ver subir el desempleo en enero, pero no a los niveles de abril o mayo cuando fue dramática la pérdida. En la actualidad nos resbalamos, pero no nos caímos como el año pasado. Esta nueva ola nos impactó, pero no tanto como en el 2020 desde el punto de vista económico, pero lo más importante es la salud.



¿Y Porvenir cómo comenzó el 2021?



En nuestro terreno, el recaudo del mes de enero no decreció. Creció el 0,1%. La cifra es pequeña, pero eso es espectacularmente positivo. El indicador de pago en pensión es muy bueno. El país tiene 17 millones de afiliados y, de ellos, 10 millones son de nosotros.



El dato que resulta más atractivo es el de la rentabilidad y se maneja con un ejemplo sencillo: $100 al final de 2018 llegó a $117,80 a finales de 2019, así que el 2019 fue extraordinario. A marzo de 2020, por la volatilidad de los mercados, se convirtieron en $109, pero luego vino la recuperación y al cierre de 2020 llegaron a $129,70. Solo en el portafolio moderado, que suma $103 billones, este rentó el 10,1%. Los afiliados vieron cómo se confirma la inversión en un fondo de pensiones. Ese ahorro tiene volatilidades, pero se recupera y eso se traduce en el incremento de las pensiones. Vamos a ver las fluctuaciones presentes, pero ese ahorro pensional es de largo plazo y vamos a converger a una buena rentabilidad. El 8% en terminos reales en los últimos años.



¿Cómo en un año de crisis suben los afiliados de todo el sistema?



Los afiliados aumentaron muy levemente, pero eso obedece a la acción en pensiones de los fondos privados y los que hicieron esa tarea. De todas maneras tenemos muchos afiliados que todavía no cotizan. Y la recuperación del empleo el año pasado fue especialmente informal.



¿Qué expectativas de nuevos afiliados y montos tienen para este año?



Las cesantías este año hay plazo de consignarlas hasta el 15 de febrero, pues el 14, que es la fecha oficial, es domingo. El año pasado los fondos de pensiones y el Fondo Nacional del Ahorro recibieron ahorro pensional por $8,9 billones. Esperamos que se repita, pero no vemos las condiciones, por el mercado laboral, para que se supere. Sería un éxito extraordinario que se logre la cifra del año pasado.



Las cesantías son el mayor seguro de desempleo. Los retiros por pérdida de trabajo crecieron 37% y para vivienda aumentaron 33%. Y por la nueva causal de disminución de ingresos sumaron $200.000 millones. El año pasado en pensiones obligatorias, voluntarias y cesantías crecimos en 600.000 afiliados y para este año esperamos 500.000.



¿Debe continuar el Programa de Apoyo al Empleo Formal?



El impulso y promoción del empleo es más que bienvenido. Colombia tiene que seguir haciendo lo que sea por el empleo.



¿Cómo contribuyen las AFP a la reactivación?



Lo hacemos con las inversiones, como a la infraestructura 5G, y es bienvenido que podamos ver estos planes. Seguimos mirando fondos de inversión privada y otras alternativas.



La Corte tumbó la suspensión del pago de aportes pensionales de mayo y junio y genera trabas a quienes se les aplicó y están solicitando la pensión. ¿Cómo lo están manejando?



Estamos pendientes de un decreto del Gobierno que diga cómo se van a poner al día los empleadores con esa obligación de cotizar esos dos meses. Si no hay una pauta legal no podemos actuar, aunque quienes estén a punto de pensionarse deben hacer esos pagos de inmediato.



Lo otro es que esta industria tiene una garantía de resultados. Tenemos que garantizar una rentabilidad mínima y si no ponemos del patrimonio propio.



¿Cuál es la reforma verdaderamente urgente que requiere el país?



Es claro para el Gobierno que son la reforma la fiscal y social. La opción de la venta de ISA es para obtener recursos, pero hay que pensar en la reforma tributaria. Tenemos que salir este año de la crisis. Eso me lleva a la idea que iremos aplazando la reforma pensional.



¿Qué opina de los intentos de descapitalizar el ahorro pensional como ya lo hacen en Perú y Chile?



Las centrales obreras se manifestaron en contra de sacar recursos de los fondos de pensiones. El fallecido secretario de la CGT, Julio Roberto Gómez, decía que eso era pan para hoy y hambre para mañana. Todos debemos ser serios con eso. La Constitución dice que el ahorro pensional es para pensionarse, no para otra cosa.