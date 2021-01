‘La reorganización nos permitió oxigenarnos’

El Puerto de Mamonal, un puerto privado para uso público ubicado en la bahía de Cartagena, es una sociedad constituida en 1990, que fue admitida en proceso de reorganización empresarial en 2017.



A pesar de la coyuntura de la pandemia, el puerto sigue recuperándose, y su presidente José Luis Fuentes Casadiego, explicó cómo han avanzado en estos tres años y medio y en qué punto están hoy, luego de que, en el marco del proceso, el pasado 16 de diciembre la Superintendencia de Sociedades aprobara el acuerdo que le permite a las partes acordar la negociación para que el puerto se ponga al día con sus acreedores.

¿Qué los llevo a ingresar en un proceso de reorganización empresarial?



En 2009 se inició el proyecto de mecanización de los procesos de operación, que consideraba la construcción de un muelle de gran calado, la ampliación del existente a 530 metros, y el desarrollo de infraestructura para una operación eficiente y sostenible. Las aprobaciones por diferentes entidades requirieron de dos años más del tiempo previsto, lo cual se tradujo en mayores costos por incrementos de precios de los equipos y las obras.



Iniciado 2017, la situación de tesorería era asfixiante. Recientemente se había iniciado la marcha del proyecto y aún no se contaba con el volumen de operación proyectado. Por otro lado, el perfilamiento de los pasivos financieros, iniciado con los bancos desde 2015, no se había logrado. La atención de pasivos por US$96 millones no contaba con recursos de caja y el incumplimiento era inminente.



Por lo anterior, finalizado el primer trimestre de 2017, se tomó la decisión de presentar a la Superintendencia de Sociedades la solicitud de admisión en la Ley 1116 de 2006, de Puerto de Mamonal S.A., y las sociedades filiales participantes del proyecto y la operación (Muelles de Mamonal S.A. y OPT S.A.), y la Superintendencia nos admitió en julio de 2017.



¿Cuáles han sido los avances en estos tres años y medio de reorganización?



El haber sido admitidos en el proceso de reorganización permitió a Puerto de Mamonal S.A. oxigenarse financieramente, reorganizar la operación y administración de la sociedad. En tres años y medio, desde la admisión del proceso de reorganización, hasta la aprobación del acuerdo por parte del Juez del Concurso y la Superintendencia, fue posible lograr variaciones positivas en la gestión comercial, mayores eficiencias en los procesos de operación y mejoras en los índices de sostenibilidad ambiental.



Se pudieron atender barcos Panamax, pues se construyó un canal de acceso de 15 metros de profundidad y un muelle, para barcos de gran calado. Así mismo, la infraestructura construida le ha permitido al terminal un incremento de operaciones, antes de la terminación del proyecto la operación era de 850.000 toneladas por año y en los últimos dos años ha estado alrededor de 2 millones de toneladas.



¿Cuál es el nivel actual de pasivos?



Durante el proceso de reorganización y del acuerdo aprobado por la Superintendencia de Sociedades el 16 de diciembre de 2020, fue posible negociar con las entidades financieras de ‘leasing’ los términos de plazo y tasa, de todos los contratos, y atenderlos oportunamente según lo renegociado; amortizar obligaciones contraídas con los clientes estratégicos, atadas a la realización de operaciones de exportación; realizar amortizaciones y pagos de capital por obligaciones con entidades financieras, así como con otros acreedores; con lo cual, el pasivo inicial de US$96 millones pudo reducirse a US$55 millones al 31 de diciembre de 2020, que se proyecta terminar de pagar en los próximos ocho años.



¿Cuáles fueron los resultados en 2020?



El 2020 fue un año de hechos impredecibles. Sin embargo, los resultados los consideramos buenos dentro de la realidad nacional. Las operaciones totales de exportaciones e importaciones fueron de 1,82 millones de toneladas y la facturación de servicios fue de $84.265 millones.



A pesar de haber tenido una reducción respecto a 2019, el valor en aduanas de las mercancías fue cercano a los US$810 millones, representando el 91% del valor total de las exportaciones.



¿Cuáles son los principales productos que se despachan a través del puerto?



Puerto de Mamonal es un puerto multipropósito, maneja diferentes tipos de carga. En importaciones, se reciben materias primas para transformación industrial en el interior del país y en la zona industrial de Mamonal, entre otras yeso, clinker, fertilizantes, embarcaciones marítimas, alimentos como maíz y trigo; plantas de energía, y componentes para centrales eléctricas.



Ha sido importante la atención de cargas extrapesadas y extra dimensionadas, principalmente para el sector petrolero, y equipos para proyectos de infraestructura e industriales, dentro de los cuales se destaca la Refinería de Cartagena, para la cual se atendieron 80% de los equipos que hacen parte del complejo.



Las exportaciones constituyeron en 2020 el 88,3% de las cargas atendidas. Principalmente se exportan por el terminal marítimo petcoke, o coque de petróleo, producido por Reficar, coque metalúrgico, asfalto y ganado en pie. Se espera que en los próximos cinco años sea posible alcanzar un volumen anual atendido de tres millones de toneladas.



De cara a la reactivación que se espera este año, ¿qué planes tienen para 2021?

Se inicio el 2021 con entusiasmo, en el paso de un año a otro se estuvo atendiendo un barco Panamax de exportación.



Los diferentes indicadores positivos del país, junto a la noticia del proceso de vacunación, permiten ver el 2021 con optimismo. En consecuencia, se espera volver a los números de 2019 y superarlos.



¿Qué planes de expansión o inversión tienen para este año?



En 2021, los planes son la terminación de obras que vienen en curso y la iniciación de nuevas obras, por valor de $14.000 millones, destinadas a fortalecer la infraestructura portuaria de operación.