Empresa panameña se pronuncia por señalamientos de robo de petróleo

'Bunkering imperio' es el nombre con el que bautizaron la nueva fase de la operación que las autoridades están realizando tras el saqueo de petróleo, denunciado por la petrolera estatal Ecopetrol, así como la incautación de 1,3 billones de pesos en bienes y cuentas bancarias. El caso le fue notificado a personal de inteligencia de tres países.

La petrolera mencionó que producto de esta colaboración “han sido condenadas más de 400 personas, se ha ordenado la extinción de dominio de bienes y se ha logrado el desmantelamiento de organizaciones criminales dedicadas a este delito”.



En medio de las investigaciones, los investigadores analizan la participación de CI Petroworld S. A. S., empresa que mencionada en el expediente.



Según las autoridades colombianas, "la sociedad CI Petroworld S.A.S. importa hidrocarburos que en su descripción tratan de aceites de petróleo y de acuerdo con la perfilación realizada por la Dian se estableció que dicho producto se trata de crudo sin mezclas de aceites usados, hidrocarburos los cuales son exportados por la Sociedad Reciclajes Industriales S.A. 'RISA'”.



Esta empresa, según la resolución de medidas cautelares que EL TIEMPO tiene en su poder, se encuentra ubicada en la Ciudad de Panamá, capital del país canalero.



De acuerdo como aseguran los investigadores, el producto exportado por la empresa tiene como destino "la sociedad comercial Gunvor por intermedio de Niman Commerce, quien es el comercializador y es quien solicita las especificaciones del producto a vender".



La respuesta de la empresa

Así las cosas, EL TIEMPO estableció contacto con la empresa panameña para conocer su versión de los hechos tras haber sido mencionada en el expediente de la investigación.



Mediante una carta, la firma expuso que "Reciclajes Integrales S.A. jamás ha comprado, vendido ni procesado, nacional o internacionalmente, crudo".



Adicionalmente, frente las afirmaciones de la Fiscalía de que la empresa si exportaba petróleo, esta menciona que "el precio del crudo en el mercado internacional es mucho mayor al de los aceites oleosos recuperados que procesa y vende nuestra empresa. Por simple política empresarial, se puede deducir con toda claridad, que por precio, no es posible que nuestro producto sea crudo, máxime cuando Reciclajes Integrales S.A. asume los costos del transporte".



No obstante, la Fiscalía menciona que, según un peritaje fisicoquímico hecho por un ingeniero químico de la Dian, la presencia de varios hidrocarburos y marcadores que implican que "no hay posibilidad que se trate de un residual o derivado de petróleo tipo combustóleo".



La empresa panameña también aclaró que "todas nuestras operaciones son reportadas mensualmente a las autoridades competentes en fiel cumplimiento a las leyes de la República de Panamá y tratados internacionales a los que nuestro país está adherido. Con el control de las operaciones, se tiene registro de cada galón de desecho aceitoso que llega la planta".

En el operativo, las autoridades incautaron bienes por 1,3 billones de pesos. Suministrada

¿Colaboración?

La compañía panameña mencionó además que el 7 de diciembre de 2022, "recibimos de parte del Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá una nota donde nos solicita cumplir con la Ley de intercambio de información tributaria".



Acatando la petición, 'RISA' aseguró que el 12 de diciembre del mismo año, "nuestra empresa colaboró con toda la información. (...) Enviamos todos los Bil of Lading B/L (Guías de Carga) y facturas de dichas exportaciones, informaciones que debieron ser incorporadas al expediente".



Y agregó: "En esos documentos se comprueba que, desde el año 2020 iniciamos exportaciones de nuestro producto reciclado a CI Petroworld SAS y a CI La Operadora SAS en Colombia. Dichas empresas compraba el producto, el cual llegaba con un porcentaje promedio de agua, de entre 2% a 5% (SIC)".



La empresa también destacó que las exportaciones desde Panamá salían como "aceite de petróleo o de mineral bituminoso (que se obtiene de las embarcaciones de su proceso de disposición final)".



En la carta, la firma concluye que "vendemos de buena fe nuestro producto reciclado a empresas legalmente constituidas y que cuentan con los equipos y experiencia para el debido reúso y disposición de los aceites".



PORTAFOLIO

*Con información de EL TIEMPO - UNIDAD INVESTIGATIVA