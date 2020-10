La respuesta de Rappi a la sanción de la SIC

Tras conocerse una decisión por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en el que le imponía a Rappi su máxima sanción de 2 mil salarios mínimos legales vigentes, lo cual equivale a $ 1.755'066.000 por incumplir las normas de protección al usuario, la plataforma informó en un comunicado que respeta el ordenamiento legal y acata las decisiones emitidas por las autoridades.



(Imponen máxima sanción a Rappi por protección al consumidor).

Rappi señaló en su comunicación que, con respecto a la notificación de la SIC, aún no ha sido notificada formalmente por dichas decisiones y que lo que conoce al respecto ha sido por la información difundida por medios de comunicación y redes sociales.

Y agregó que tan pronto como sea informada formalmente por los medios establecidos para este tipo de notificaciones, analizará el contenido de las mismas y "avanzará de acuerdo con el procedimiento legal definido para este tipo de actuaciones".



Esta no es la primera vez que la aplicación es señalada por la SIC, de hecho, el año pasado, la Superindustria le ordenó a Rappi cumplir con los parámetros de comercio electrónico y en la comunicación de la SIC revelada este lunes, el organismo le impuso una sanción adicional por $ 702'252.400 por no acatar esa primera decisión.



Según dio a conocer la SIC, la plataforma está violando las normas y no les está ofreciendo a los usuarios información mínima sobre datos de públicos de los precios, por tener publicidad engañosa, cláusulas abusivas e incumplir con las obligaciones legales en referencia a ventas a distancia y comercio electrónico, entre otros más.