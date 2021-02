La salida del gerente de EPM desata una crisis institucional

Cuando todo parecía indicar que la crisis institucional en EPM había finalizado en agosto pasado con la llegada de nuevos miembros a la junta directiva para remplazar a los que habían renunciado de forma masiva, un nuevo episodio vuelve a traer a colación el malestar que se vive al interior de la organización.



Esta vez, el ‘impase’ se deriva de la renuncia del gerente general de EPM, Álvaro Guillermo Rendón López, la cual fue aceptada este lunes a las 5:00 p. m. en sesión de junta directiva extraordinaria, en la que no solo se discutió sobre su permanencia en el cargo, luego de evaluarse su tarea al frente del conglomerado antioqueño por espacio de 13 meses, sino que también se puso sobre la mesa las diferencias y desavenencias con el alcalde de Medellín y presidente de la junta directiva, Daniel Quintero.



“Con el ánimo de asegurar la estabilidad administrativa y operativa de EPM y en cumplimiento del marco de gobierno corporativo, con el acompañamiento metodólogo de la unidad de Gobierno Corporativo y luego de realizar una evaluación objetiva, de manera unánime se ha recomendado un cambio en la Gerencia General de la empresa a partir de la fecha”, resalta la junta directiva de EPM en un comunicado aceptando la dimisión.



A renglón seguido, la nota subraya que la selección del nuevo gerente será realizada por la alcaldía de Medellín, con observancia del Gobierno Corporativo, en especial, del Convenio Marco de Relaciones suscrito entre las autoridades de la ciudad y EPM, y con el acompañamiento de la junta directiva.



“Mientras se surte el proceso de selección estará encargada de la Gerencia General la ingeniera Mónica Ruiz Arbeláez, actual vicepresidente de Estrategia y Planeación, con una trayectoria de más de 26 años en la empresa”, indica el comunicado.



CONDUCTO REGULAR



La renuncia de Rendón López como gerente general de EPM se da luego de que el directivo pidiera a través de una carta respetar el conducto regular de gobierno corporativo de la compañía y la evaluación de su gestión para concretar su salida.



“Es bueno recordar que el cambio de Gerente General debe responder a razones objetivas, de acuerdo con los resultados que arroje su gestión, y después de llevar a cabo una evaluación con base en modelos objetivos, tal y como lo previene el numeral 4,7 del código de Gobierno Corporativo”, resaltó Rendón López en su carta.



Esta petición del hasta ayer líder de EPM, ya había sido ventilada por Lina Vélez de Nicholls, presidenta la Cámara de Comercio de Medellín (CCM), quien en varios escenarios dijo que frente a esta crisis de EPM existe un Convenio Marco de relaciones Municipio - EPM, firmado en el 2007.



Este convenio, impulsado por la CCM y teniendo como marco una asesoría de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), tiene como fin el implementar prácticas de gobierno corporativo para regular la relación de la Alcaldía con todas las entidades pública vinculadas (EPM), ya que todo alcalde de Medellín, ejerce como presidente de su junta directiva.



CONSECUENCIAS



Pero más allá de la renuncia de Álvaro Guillermo Rendón López a la gerencia general del Grupo EPM, y del abierto y agudo enfrentamiento que mantuvo durante más de un año de gestión con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, queda en el ambiente la pregunta si su salida deja abierta una crisis institucional que puede afectar su operación y finanzas.



Y esta preocupación por el impacto de cómo se desarrolló su renuncia de EPM, que el mismo Rendón López la dejó plasmada en su carta, al resaltar las afectaciones que esto pueda tener en el mercado de capitales, con las consecuencias financieras, de inversión y de calificación internacional para el conglomerado.



Más, cuando el Grupo EPM es la cuarta organización del país, conformada por 47 empresas multilatinas con un patrimonio de más de $22 billones.



Pero sin duda, entre los retos del citado grupo antioqueño, no solo está el de mantener su calificación crediticia y sacar adelante la operación de Caribe Mar, con la marca Afinia, en el servicio de energía eléctrica en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar, sino también el de poner en operación a la Central Hidroeléctrica de Ituango (Hidroituango).



Según los planes trazados por la administración de EPM, la megaobra debe entrar en operación en el 2022, y el 100% de su tarea debe estar lista para el 2024, ya que de ello depende la confiabilidad del sistema energético nacional, puesto que debe entregar el 17% de la electricidad que necesita el país.



Precisamente, el manejo del caso Hidorituango fue el detonante de las diferencias irreconciliables entre el burgomaestre de la ciudad y el líder empresarial.



Mientras el alcalde Quintero abogó por demandar por más de $9 billones al consorcio CCC por la contingencia y el retraso en entrada de operación de la megaobra, el gerente de EPM insistió en que la salida debía ser concertada y/o negociada.



Cabe recordar que en la firma del convenio para la prórroga del contrato para culminar las obras de esta central hidroeléctrica entre EPM y el consorcio CCC, quedó estipulado en un inciso que de no haber un acuerdo de conciliación entre las partes, las diferencias serían dirimidas por un tribunal internacional de arbitramento.



Y será la CCM la que resuelva esta situación.



