‘La situación de las vías puede entorpecer la reactivación’

El transporte de carga terrestre fue uno de las ramas del sector logístico que, a pesar del impacto de la pandemia por la covid-19, reafirmó su importancia dentro de la cadena de valor.



A un año de la pandemia, se muestra “como un termómetro” de la economía colombiana y la reactivación económica, de acuerdo a Henry Cárdenas, presidente de la Federación de Empresarios de Transporte de Carga (Fedetranscarga).



Para el directivo, el movimiento de mercancía registró un repunte de 11,85% en el primer semestre de 2021 frente al mismo periodo del 2020. Sin embargo, la ola invernal por la que atraviesa el país, comenta Cárdenas, puede “entorpecer” la reactivación económica que ha tenido tanto Colombia como el segmento.



¿Cómo va la movilización de carga en lo que va de año?



Hemos tenido un buen movimiento de carga este año en Colombia. Entre enero y julio de este año se registró un crecimiento de 11,85% frente al mismo periodo del año anterior. Encontramos un fenómeno importante y es que la carga aumentó en la zona de la Costa Caribe por el tema del puerto de Buenaventura durante el paro nacional, lo que ocasionó desconfianza en los importadores quienes prefirieron irse a Cartagena.



Hoy en día, Buenaventura viene con un esfuerzo de recuperación, pero no ha alcanzado a mover lo que hacía antes. Ahora maneja un 50% de lo que podía hacer y el otro 45% se ha ido a la Costa Caribe. Al irse para la Costa se aumenta el recorrido, es decir, empiezan a escasear los vehículos porque el recorrido es más largo. Así sea la misma carga, los recorridos son más largos.



¿De cuánto estamos hablando en números?



Por ejemplo, al hablar de Bogotá vemos que durante el primer semestre de 2020 los movimientos de carga fueron de 413.623 toneladas de carga, pero este año ya llevamos 463.603 toneladas transportadas. Es decir, aumentamos la cantidad de despachos. La ciudad que más despacha es Bogotá, seguida de Buenaventura, Barranquilla y Cartagena. Hay una ventaja en el Caribe y es que tienen estos dos puertos que se mueven mucho. Por ejemplo, en Cartagena se han movilizado 253.372 toneladas de carga, mientras que en Barranquilla lo han hecho 263.128 toneladas. Si sumamos eso, daría más de 500 mil toneladas entre ambos puertos, el doble de la carga de Bogotá.



¿Algún otro aspecto a destacar de la reactivación?



Hay una parte importante para destacar y es que la cantidad de carga movilizada durante el 2021 tiene que ver mucho con la construcción. Al día de hoy se han movilizado 9 millones 500 mil toneladas del código 3816, con todo lo referente a cementos, morteros, hormigones y preparaciones similares.



Con 9 millones y más de 300 mil toneladas movilizadas, el maíz es la segunda mercancía que más se ha transportado en lo que va de año.



¿Se puede hablar entonces de una reactivación del sector?



Sí, podemos hablar de una reactivación en varios aspectos. El primero, el mundo se dio cuenta de que el transporte no para y que, por otro lado, aumentó la presencia de actores como el courier, así como toda esa carga que se despacha hasta lo que se conoce como la última milla. Hoy en día, si usted compra un pantalón en China, el mismo le termina llegando hasta su casa. ¿Cómo se transporta eso? Con toda la cadena logística capaz de llegar hasta la última milla.



Realmente, nosotros somos un termómetro de la economía y ese termómetro dice que el sector de transporte está haciendo un muy buen trabajo y por eso la reactivación se ha dado, no solo en Colombia, sino en todo el mundo.



Fíjate, otro aspecto a destacar es la compra de vehículos nuevos. A día de hoy se han matriculado 3.897 vehículos de más de 10,5 toneladas de todas las marcas. Realmente esto no pasaba desde hace muchos años. Nosotros en el sector de carga veníamos en una especia de recesión donde muy poca veces se cambiaban los carros porque no nos estábamos animando a cambiar nuestra flota, que por la devaluación hoy en día cuesta mucho porque todos nuestros insumos son en dólares. El 80% de todo nuestro insumo como llantas o aceites es importado.



Usted mencionó hace poco que las vías del país no están en óptimas condiciones para la o la invernal. ¿Cree que esto puede frenar esa reactivación?



Lo entorpece. Por ejemplo, con la Vía al Llano, se están haciendo trabajos muy importantes entre Bogotá y Villavicencio; se han hecho túneles; pero resulta que llegamos a Pipiral y nos encontramos que hay tractomulas que no dejan pasar por el túnel, es decir, que les toca pasar por la vía antigua, pero esta, por el tema de las lluvias, ha cogido un deterioro grande por lo cual no se pueden meter los vehículos grandes por ahí, porque no es segura. Toca que habiliten los túneles. Lo hemos solicitado varias veces. La infraestructura se hizo para utilizarla. Creo que la situación de las vías en Colombia puede entorpecer la reactivación, porque se disparan los costos más altos al irnos de un lado para otro.



¿Se ha presentado ese episodio de encarecimiento de las operaciones?



Tenemos un gran problema en Villavicencio con el tema de que, en parte, ha estado desconectada por el problema de Sogamoso-Aguazul, por el derrumbe que hubo y la pérdida de vía. Toda la carga que salía de Arauca y de Casanare tuvo que dirigirse hasta Villavicencio para salir a Bogotá. ¿Qué es lo que pasa? Que, en este momento, para beneficio del país se está haciendo la doble calzada entre Yopal-Villavicencio, pero entonces, hay muchos pares, lo cual hace que un recorrido, que normalmente puede quedar de dos horas y media con la doble calzada, se completa entre 10 a 12 horas. Esto aumenta los costos y aumenta los tiempos y no somos igual de eficientes.



