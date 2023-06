Lo que se tuvo en cuenta para aprobar reorganización de Viva 

La Superintendencia de Sociedades presentó un balance actualizado sobre los estados de los procesos de reorganización empresarial de las aerolíneas Viva y Ultra Air, las cuales suspendieron operaciones ante sus crisis financieras hace unas semanas.



En el caso de Viva, la Supersociedades explicó que luego de que la empresa cumpliera con los requisitos de la información exigida para este tipo de diligencias, se dio apertura al proceso de reorganización empresarial bajo la Ley 1116 de 2006, mediante Auto 2023-01-484509, que fue notificado este miércoles 31 de mayo de 2023.



Por su parte, en el caso de Ultra, a la fecha está corriendo el término de diez días establecido en los artículos 14 y 15 de la Ley 1116 de 2006, para que la compañía entregue la documentación solicitada por la Supersociedades, plazo que vencerá el 13 de junio.



“Desde la Superintendencia trabajamos por defender las empresas y el trabajo digno, respetando los requerimientos de ley a efectos de lograr el buen desempeño de las sociedades y evitar al máximo cualquier tipo de perjuicio que se pueda causar a la sociedad, la legalidad y la economía del país. Con la prestación de los servicios de manera oportuna, continuaremos fortaleciendo el tejido empresarial colombiano y acompañando la reactivación de las empresas en crisis”, manifestó el superintendente Billy Escobar.



De otra parte, esta semana se conoció una comunicación interna que Viva Air le compartió a sus empleados y en la que les informa que no tiene los recursos económicos para pagar los salarios de mayo.



“Lastimosamente, con el desafortunado desenlace de la compañía, no fue posible conseguir dichos recursos para cubrir estas acreencias, por lo tanto, dolorosamente, debemos comunicarles que el 31 de mayo no se realizará el pago de la nómina”, se lee en el comunicado.



La compañía pidió a los trabajadores revisar los pagos obligatorios de AFC/APV, fondos de empleados, aseguradoras, sindicatos, libranzas, embargos, entre otros, que se realizaban por descuento de nómina, pues los pagos no “pudieron ser procesados”.

La esperanza para algunos es acceder a algunas de las vacantes que está generando Avianca.



