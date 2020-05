‘La suspensión de los deportes ha atraído audiencias a History’

Mayo registró los mejores resultados en rating de las señales pagas del canal History Channel en Latinoamérica. Colombia y Brasil se posicionaron como los dos mercados que con mayores crecimientos respecto a 2019, con aumentos del 11% y el 14%, respectivamente.



(‘La tv prepago se adapta mucho a esta situación’).

Eduardo Ruiz, presidente del Grupo A+E Networks Latinoamérica, que administra este canal, habló con Portafolio sobre el buen desempeño del consumo en medio del confinamiento y acerca de los retos que ha representado para esa industria la coyuntura impuesta por la pandemia.



¿Cuál es el balance que tienen de las audiencias en este tiempo?



Este coronavirus ha forzado a que la gente esté en casa, a que consuma televisión y video, ya sea por cable, por internet, o por YouTube. Sin duda, el consumo de video ha crecido enormemente.



Además, hay que agregarle a eso que no hay deportes por lo cual, a pesar de que hay un segmento masculino al que no le interesa mucho History, ahora nos están consultando. Además, existe un segmento femenino que hoy en día tiene las opciones limitadas y se ha encontrado con nosotros.



Hemos crecido un 18% hasta el momento. Vamos a ver qué pasa cuando los deportes regresen, creo que vamos a sufrir una leve baja, pero también va a haber mucha gente que recordará lo que vio y vamos a tener nuevos usuarios.



En el canal de YouTube de History ya sobrepasamos los 2’300.000 suscriptores. Entonces, estamos sumamente bien.



¿Cuáles han sido los mayores obstáculos?



Tenemos un problema serio que ha sido la caída de las ventas de publicidad, no solamente a nosotros sino a toda la industria de televisión y a la digital.



También teníamos unos proyectos próximos a realizarse dado que este año History celebraba su aniversario número 20 en Latinoamérica, pero nos ha tocado postergarlos para finales de año, e incluso, para el 2021. La producción en Estados Unidos está parada, eso quiere decir que va haber demoras en la entrega de temporadas de series.



¿O sea que en este momento no tienen producciones recientes?



Nosotros hemos hecho varias producciones en estas semanas. Algunas específicas sobre el impacto del coronavirus, como una de A&E que se llama Metrópolis en la que nos dieron permiso de entrar con las cámaras al hospital Benito Juárez en Ciudad de México. Le entregamos una Go Pro a la jefa de cuidados intensivos y ella entró a las unidades porque los médicos y las enfermeras querían que el público viera lo que estaba pasando allí dentro.



También en A&E se va a hablar de cómo la pandemia afecta directamente a las personas: si se va a poder manejar o no, si se va a poder tomar un Uber, si vamos a montarnos en Uber donde el conductor no tenga mascarilla o qué nos van a decir a nosotros si no la usamos. Entonces este es más actual y contextual de la realidad de ahora.



Y History , por su parte, está haciendo dos documentales de coronavirus para el mes de julio. Uno 100% enfocado en el futuro y en cómo lo que hemos vivido nos va cambiar la vida, en si vamos a tener que ir a las oficinas todos los días o solo uno, o a trabajar desde casa, cómo se va a viajar en las líneas aéreas, etc.



¿Y tiene algo nuevo en otros formatos?



También. Tenemos Entrevista History que es un formato que se desarrolló justamente como consecuencia directa de esta situación donde nos ha tocado trabajar desde casa. Entrevista History es un historiador que entrevista a diferentes personas como actores o personajes famosos sobre cómo están pasando la pandemia y cómo describen su historia antes y después de esta. Mientras que Lifetime tiene un programa sobre amor en tiempos de cuarentena, en el que queremos ver cómo cada pareja está en este momento.



¿O sea que se han reinventado bastante en esta coyuntura?



Sí, por la pandemia ha habido mucha creatividad del equipo en Miami, en Ciudad de México, Bogotá, Sao Paulo, Buenos Aires, etc. De las cosas que a mí más me han impresionado particularmente ha sido la habilidad para mantener el nivel de nuestras señales satelitales y de las producciones.



La diferencia, frente a nuestros competidores, es que toda nuestra operación está en Latinoamérica.



Muchos de los canales internacionales americanos tienen su operación en Estados Unidos, entonces yo estoy muy gratamente satisfecho e impresionado con la habilidad de trabajar en casa.



¿Cómo ven el futuro de la televisión paga?



Hay un lado de nuestro negocio que piensa que el resultado de esta pandemia va a ser el fin de la televisión paga y que todo va a ser a través de la computadora digital. Hay otro, sin embargo, que piensa que mucha gente regresó a la televisión porque los precios que pagaba por Netflix, HBO, etc, salían al final, más costosos.



Yo de lo que estoy muy consciente es de que la digitalización pone un gran desafío porque permite tener acceso a History por la pantalla que sea y el medio que sea. Ya a nadie le importa el tamaño de la pantalla, sino solo ver el programa. Entonces no se sabe cuál va ser el futuro, pero yo sí creo que va haber una disminución de canales pagos canales que no van a poder continuar, y posiblemente un público más en la parte digital.



Pero nuestros productos y contenidos van a seguir vivos ahí y vamos a poder seguir comercializándolos.



María Camila Pérez Godoy