¿Cómo hace Rappi para crecer al 25% mensual?

Una de las más grandes apuestas de Rappi en el futuro próximo se centrará en fortalecer su expansión regional e innovar en nuevas alianzas y desarrollo tecnológico.



“Venimos con un crecimiento cercano a 25% mensualmente, muy apalancados en lanzamientos de nuevas ciudades, nuevos aliados y más clientes en los países en los que operamos”, señaló la compañía en entrevista con Portafolio.co.



Según Alejandro Galvis, Chief Of Staff de Rappi y Sebastián Rúales, Director Comercial Rappi LatAm, estas apuestas empresariales, de la mano con la regulación por parte del Gobierno Nacional sobre nuevas reglas de juego en materia laboral, centradas en los cambios de las tendencias tecnológicas, serán clave para que la economía colombiana se dispare y se convierta en un referente regional.



“Nuestra obsesión es generar desarrollo en la región, mover la economía y promover el progreso. Es decir, nuestros esfuerzos e inversiones se centran en todas aquellas actividades con las que mejoremos la calidad de vida de las personas en las ciudades, esto está en nuestra misión y hace parte del ADN de Rappi desde el inicio”, manifestaron los voceros.



Para Alejandro Galvis, “exportar petróleo es importante para el país. Exportar aguacates también lo es, pero lo que realmente le va a permitir a la economía colombiana dar un salto del 7%, como ocurrió hace unos años en el suroeste asiático y en China en el año 2000, será la tecnología”.



De acuerdo con Galvis, Chief Of Staff de la compañía, si el país logra eso “estaríamos hablando de una revolución económica muy grande y es en eso en lo que Colombia debería centrarse” y es el propósito de Rappi como empresa.



SER UNA ‘SÚPER APP’ QUE TENGA TODO



Por su parte, para Sebastián Rúales, el futuro de Rappi está en consolidarse como ‘la súper APP’ en donde se obtiene acceso a la entrega instantánea de prácticamente todo, desde supermercados hasta restaurantes, antojos y farmacias, garantizando el mismo precio y con una entrega gratuita, si son usuarios de Rappi Prime.



Rúales explica que el modelo de la compañía funciona muy bien por distintos factores que se alinearon y potencializaron esta revolucionaria idea.



Uno de esos factores, señala, tiene que ver con que en la actualidad tenemos una clase media emergente que se concentra en centros urbanos.



Esta clase media centralizada hace que las ciudades se llenen más pero que el crecimiento de la movilidad no sea paralelo al crecimiento de la ciudad, lo que ha llevado a que el tiempo tenga un mayor valor y por lo tanto se tenga que recurrir a herramientas y a otras personas para hacer actividades como mercar o comprar alimentos, entre otros.



Según Rúales, otro factor importantísimo en el crecimiento de la compañía tuvo que ver con escuchar a los usuarios, quienes pedían una aplicación que tuviera soluciones a la mayoría de sus problemas. Fue así, como Rappi ha ido estableciendo alianzas con marcas y compañías de varios sectores para ofrecer productos y servicios que la gente pedía.



Esto no sólo generó el crecimiento de Rappi sino el de otras empresas, en una economía conocida como colaborativa.



Un tercer factor que destaca Rúales en su modelo de negocio es haber contado con la fortuna de encontrar inversionistas que han confiado en este negocio y han apostado en Rappi para seguir creciendo.



Uno de esos poderosos inversionistas, por ejemplo, fue SoftBank, quien recientemente realizó una millonaria inversión al ver en Rappi a un jugador muy importante para la región.



Finalmente, un último factor es que también hay un contexto en el que los Gobiernos están buscando competitividad, la cual se ha encontrado en los desarrollos tecnológicos como este.



La combinación de todos estos aspectos ha permitido el rápido crecimiento local y regional de la compañía.



ALIANZAS PARA RAPPITENDEROS



Según Rappi, otro aspecto en el que vienen trabajando es en contar con una serie de alianzas con diversos establecimientos, lo que ha permitido hacer a la plataforma más competitiva para los Rappitenderos que se conectan.



Gracias a esas alianzas, los Rappitenderos cuentan con descuentos en gasolina, repuestos para motos, educación financiera, mantenimiento de motos, descuentos para la compra de bicicletas y accesorios y acceso a parqueadero de bicicletas 24/7 para los RTs que se movilizan a sus hogares en Transmilenio.





