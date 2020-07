Archivo particular

La pandemia de la covid-19 ha incidido en gran medida en la vida de las personas y, por supuesto, en la economía. No obstante, toda causa conlleva un efecto, y los seres humanos solemos crecer ante la adversidad.



La buena noticia es que la transformación digital permitirá que la economía se restablezca mucho más rápido; precisamente, Colombia se ha convertido en los últimos dos años en un referente tecnológico, de innovación, conectividad y digitalización en América Latina.



En entrevista con Portafolio, Guillermo Solomon, director ejecutivo de Transformación Digital de Huawei en América Latina, da un panorama de las lecciones empresariales que está dejando la pandemia y aconseja a directivos y gerentes sobre la mejor manera de sumarse a la transformación digital, “un proceso que la situación actual convirtió en una necesidad para garantizar la supervivencia empresarial”, señaló el experto.



¿Qué análisis podría hacer del aprendizaje de las empresas en la pandemia?



La covid-19 no es la pandemia más grave de la historia de la humanidad, pero sí es la que nos alcanzó cuando ya teníamos cierto avance en conectividad y digitalización.



Estamos utilizando la digitalización como un factor mitigante en la forma en que la sociedad ha manejado los impactos del brote, dando soporte a los gobiernos con análisis de datos, informando a la sociedad y aportando nueva tecnología, incluso, para combatir la pandemia. También, adaptándonos a las nuevas demandas de tráfico y servicios.



Vemos cómo ahora reinan las aplicaciones de comunicación eficiente a distancia. Todo lo relacionado con video interactivo es la muestra perfecta de lo que será nuestra nueva normalidad. Aun superando la pandemia, sabemos que las empresas y los consumidores han aprendido de las ventajas de la colaboración a distancia.



Ahora bien, ¿qué balance podría hacer de la situación en términos de transformación digital?



El mundo está viviendo una época de transformación caracterizada por la disrupción tecnológica, la cual ha sido generada por la aparición y desarrollo de tecnologías digitales como la inteligencia artificial, el ‘blockchain’, la analítica de datos, la robótica, la Realidad Virtual y Aumentada, el Internet de las Cosas, así como la 4,5G y la 5G, entre otras.



Colombia se ha convertido en los últimos dos años en un referente en la región en materia de transformación digital. Yo viajo y trato con todos los países en Latinoamérica y les puedo asegurar que este país ya es punta de lanza en muchos aspectos.



Adicionalmente, aquí ya se está dando una gestación sin precedentes de emprendedores de tecnología, como en el sector turismo, una de las industrias más golpeadas por la pandemia. En Colombia, el ecosistema digital se está solidificando.



¿Cuál es el rol de Huawei en la transformación digital en Colombia y el mundo?



Huawei es uno de los principales líderes de desarrollo tecnológico, con una trayectoria de más de 30 años a nivel internacional y con presencial en más de 170 países construyendo un mundo más inteligente y mejor conectado.



Desde Huawei ofrecemos a nuestros aliados de negocio soluciones tecnológicas que les permiten transformarse digitalmente, y así encontrar eficiencias. No solo facilita continuar vigentes, sino fortalecerse y poder -incluso- estar a la vanguardia, gracias a la innovación.



Por otro lado, nuestra apuesta social se enfoca en el cierre de las brechas en educación TIC a nivel nacional. Por ese motivo, nuestros programas de responsabilidad social han capacitado, en nuestra casa matriz en China, a cerca de 80 estudiantes en carreras TIC, y a más de 500 de manera virtual, para convertirlos en los futuros líderes del sector.



¿Por qué se dice que la pandemia ha acelerado la transformación digital?



Como regla general, las grandes empresas ya tenían cierto camino recorrido hacia la digitalización, pero esto no había sucedido con las pequeñas y medianas empresas. Estas han sido las más golpeadas y las que más rápido han tenido que adaptarse. Muchos de ellos tomaron la decisión de embarcarse en el viaje de la transformación digital para poder seguir vigentes en un mundo postcovid-19. De otro lado, las grandes empresas que ya estaban algo preparadas se vieron en la necesidad de expandir esta transformación a todas sus unidades de negocio, con el fin de sobrevivir durante este año. Este proceso se esperaba que tuviera lugar en el mediano plazo, pero la pandemia lo convirtió en una necesidad para garantizar la supervivencia empresarial.



El futuro se adelantó. Estamos haciendo ahora lo que pensábamos que íbamos a hacer dentro de dos o tres años.



¿De qué manera Huawei contribuye a la transformación de las empresas?



Huawei está en la capacidad de ofrecerle a las empresas y gobiernos soluciones de punta en temas de conectividad y transformación digital. De esta forma, cuentan con el respaldo de un fabricante en toda la cadena productividad, garantizando la seguridad de los procesos y de la seguridad de la información. Desde la compañía, podemos atender diferentes sectores como energía, banca, salud, agro, gobierno, educación, entre otros. Es posible implementar nuestras soluciones en prácticamente todos los rubros de la industria, para optimizarlos y hacerlos funcionar de manera más eficaz.



Igualmente, somos proveedores de los operadores, con tecnologías que les permiten ofrecer a los usuarios más y mejores servicios en conectividad. Así mismo, contamos con soluciones de Nube de primer nivel, gracias a la Inteligencia Artificial, y nos hemos convertido en una de las marcas de dispositivos móviles más reconocidas y queridas por los usuarios alrededor del mundo. Este portafolio tiene origen en nuestra inversión en investigación y desarrollo (I+D). Cada año, destinamos cerca del 15 por ciento de nuestros ingresos anuales en I+D y mantenemos una relación muy cercana con la academia. Esto nos ha permitido convertirnos en líderes en el registro de patentes de nuevas tecnologías.