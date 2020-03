‘La transformación digital se tomó en serio en el país’

Archivo particular

Marcelo Bertolami, gerente general de Intel para las Américas, expuso el desarrollo de la transformación digital, la nueva era de la computación y la economía basada en datos.



¿En qué etapa de la evolución de interacción de máquinas a plataformas estamos?



El PC continuará siendo la ventana de entrada al mundo digital, y no dejará de tener relevancia, por este medio se interactúa con ese mundo de la transformación digital. En esta nueva era de cómputo definida por los datos, estamos apostando por un PC que se transforma en plataforma para mejorar cómo las personas interactúan con toda esa información a diario.



(Productividad: la apuesta de la décima generación de Intel).



Entendemos que el computador es cada vez más el vehículo para hacer las cosas que más nos importan, en Intel desarrollamos el Proyecto Athena, que apunta a mejorar la interacción de las personas con el PC, con la integración de soluciones de conectividad como WiFi 6, o inteligencia artificial, que ya viene incorporada en el computador para aprender de las rutinas del usuario y anticiparse a sus necesidades.



¿Cómo está Colombia y la región en transformación digital?



Si comparo a Colombia con la región latinoamericana, el país se ha tomado las cosas muy en serio con el tema de transformación digital.



Existe una agenda de gobierno donde participan los privados también, además de iniciativas de universidades, enfocadas al Internet de las Cosas (IoT), un punto crucial en la consolidación de economías basadas en datos y en transformaciones más reales hacia el mundo digital.



La transformación se da más rápido en unas industrias que en otras, por su misma naturaleza. Por ejemplo, en Oil & Gas, en minería y en agricultura, las implementaciones suelen ser más y mejores.



(‘Intel apuesta a los datacenter en Latinoamérica’).



Latinoamérica es una región de urbes y el país no es ajeno a este contexto. Si pensamos en una ciudad como Bogotá, encontramos que el IoT y la Inteligencia Artificial nos pueden ayudar a resolver muchos de los principales problemas como el tráfico, la escasez de lugares de parqueo, el manejo de desechos, de agua, o la eficiencia del alumbrado público.



¿Cómo generar una economía basada en datos?



Esa es la realidad de la Cuarta Revolución Industrial, una confluencia entre el mundo digital y el biológico y físico, y su adaptación. Las empresas que se transforman digitalmente salen a digitalizar su modelo de negocio, pero lo importante es cuán rápido yo me adapto a esa economía digital.



laules@portafolio.co