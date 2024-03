La vertical de empresas de Uber crecerá 30% este año

Con el fin de proporcionar más soluciones de movilidad, Uber le ha apostado a la vertical de empresas, y ahora incorporará agentes comerciales y así a traer a más compañías. Gretta González, directora de Uber Empresas para Latinoamérica, habló con Portafolio.



¿Cómo les ha ido con la vertical?

Esta vertical nació en el 2014. Hoy tenemos más de 175.000 empresas cuentan con nuestros servicios. Estamos en 600 ciudades, en 70 países de todo el mundo, abarca toda la huella de donde Uber está presente. En Latinoamérica estamos en todos los países, salvo tres. Así mismo, hacemos casi 40 millones de viajes al año. Ahí tenemos mercados sumamente importantes como Brasil, México y Colombia. Este último viene siendo el tercer mercado más importante para nosotros.



¿Cómo les ha ido en el país?



En Colombia muy bien. Hasta ahora habíamos tenido siempre personas en Brasil, México y Chile, y al ver el crecimiento en Colombia decidimos arrancar con un equipo de ventas aquí.

Sobre esto, tenemos una proyección muy interesante de crecer 30% este año en este país.



¿El equipo de qué se encargará y cuales serán los aliados?



Son equipos comerciales que están entrenados para poder acercarse a grandes, medianas y pequeñas empresas. Quienes tengan interés en afiliarse y utilizar nuestros servicios corporativos.



¿Cuántas empresas proyectar unir?



Realmente todo el terreno que tenemos es alcanzable. Colombia está apenas por nacer en ese sentido. El crecimiento hemos tenido es bastante orgánico, es decir, ya tenemos gente que se afilia a nuestra operación por el interés que tienen.



Con nuestros vendedores lo que vamos a hacer es acercarnos mucho más a las necesidades de las empresas. Gracias a la tecnología tenemos la capacidad de adecuar el servicio a la necesidad de cada empresa.



Para dar un ejemplo, nuestro ‘caballito de batalla’ es viajes para colaboradores, para sus viajes de negocio, a ese lo llamamos travel.



Pero también hemos visto que las empresas tienen necesidades de movilizar empleados, por ejemplo, cuando tienen que salir de sucursales muy tarde, entonces, ayudamos a que las empresas armen programas seguros y económicos. En ocasiones, las empresas quieren movilizar a clientes importantes, los puede invitar y les mandan cupones donde les permite a la persona usar un Uber, aprieta un link y con eso ya a ese cliente lo están tratando con muy alto nivel.



Esos son programas que están arrancando de manera espectacular.



Gretta González, directora general de Uber Empresas para Latinoamérica Mauricio Moreno / Portafolio

¿Cómo es el pago?

Los pagos son a 30 días posterior al uso.

La idea es tener cuentas centralizadas, es solo la compañía, o bien utilizando una tarjeta de la empresa o transferencias bancarias, que es una de las cosas que estaremos habilitando próximamente, para que las empresas puedan programarse y tener que hacer sus trámites una vez al mes. Tienen su recibo consolidado y con eso pueden ellos ver todos los viajes que se hicieron.



¿Cómo han visto este negocio en otros países de la región?



Ha sido muy bueno. La verdad es que Latinoamérica este año ha crecido por encima del 35 %. Seguimos explorando muchos productos que puedan adecuarse a las necesidades de las empresas, porque donde ya tenemos una relación ellas, las empresas nos sigue diciendo: “bueno me puedes ofrecer cupones especiales para un evento” u otra idea que tengan.



La empresa puede decidir cómo diseñar el programa, desde horarios de uso, montos, localizaciones de los vouchers o cupones. Aparte, trabajamos con la empresa para armarles un CRM, un correo, un mensaje, una activación alrededor de eso.



Nos convertimos en asesores, no solo en temas de viaje y manejo de controles de gastos de viaje, también de campañas de estimulación del consumidor final.



¿Cuál es la meta para que esta vertical aumente su participación?

El cielo es el límite. No es una métrica como tal que estamos buscando fijar. Lo que estamos buscando es que las empresas sepan cómo los vamos a beneficiar.



A nivel mundial tenemos 175.000 empresas. Solo en Latinoamérica son más de 30.000 empresas que hoy contratan nuestros servicios.



¿Y cuál sería la apuesta?

Convertirnos en la solución de movilidad para empleados, invitados, clientes, y lo que se necesite. Así como somos expertos en movilidad para el usuario final, somos expertos en movilidad para las empresas.



En Colombia estamos en 17 ciudades. En donde se encuentre Uber, se encuentra Uber para Empresas.



PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio