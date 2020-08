La Vital, la nueva normalidad en la puerta de la casa

Adriana Andrea Reyes y José Isaías Lobo viven en Leticia (Amazonas) y Malambo (Atlántico), respectivamente, no se conocen, pero tienen algo en común. Recientemente decidieron hacer mercado en Cali, a pesar de que el transporte aéreo y de cualquier tipo, están cerrados debido a la pandemia del coronavirus. Ambos duraron alrededor de 10 minutos, cada uno, haciendo esta diligencia.



La coincidencia fue propiciada por la empresa La Vital, una compañía vallecaucana de venta directa de productos no perecederos y de aseo, que nació en febrero pasado, cuando nadie sospechaba que un mes después el país tendría que paralizar su economía tras la expansión del virus descubierto en China a finales del año pasado.



Como si se tratara de una premonición, tres empresarios del Valle del Cauca, Carlos Polo, de JGB; Georges Bougaud, de Recamier y Liliana Vallecilla del Grupo Carval empezaron a hablar de la posibilidad de unirse para crear una compañía de venta directa de artículos, la mayoría de ellos producidos en la región. Muy pronto, Tecnoquímicas se convirtió en otro socio fundador. Igualmente, la idea se hizo realidad con la llegada de Camilo Jaramillo, gerente general de la nueva empresa, para la que usaron el nombre La Vital, creada hace tiempo por el Grupo Carval, y que se conocía como La Santé Vital.



La compañía se constituyó en febrero pasado como una Sociedad de Acciones Simplificadas S.A.S., precisamente unos días antes de que el país comenzara la cuarentena, y los consumidores entraran de lleno en la era de las compras por internet, inclusive del propio mercado, aunque ya lo hacía una proporción muy baja de la población.



“La empresa nació con un espíritu compartido entre digital y presencial, afirma Jaramillo, quien asegura que en febrero nombraron gerentes zonales, pero este modelo se encuentra en ‘stand by’ debido al aislamiento obligatorio. Ante esto, fue necesario fortalecer el foco digital. “Se hicieron ajustes, pues el catálogo no pretendía ser todo por internet, sino una de las alternativas, pero hoy el portafolio ‘Merca Ahorro’ es 100% electrónico”.



De esta manera, encontraron rápidamente el camino para llegar a la idea inicial de desarrollar un negocio poblacionalmente incluyente, es decir, que no se dirigiera solo a los grandes centros de consumo, sino que llegara a buena parte del país. “Hoy estamos atendiendo pedidos de 800 municipios. Para La Vital es clave la otra Colombia. Ahí vamos a ser muy importantes, llegando hasta las casas de los colombianos”, dice su gerente general, Camilo Jaramillo.



Pero el objetivo ya no es solamente de las empresas que iniciaron el proyecto. Además de JGB, Recamier, Carval y Tecnoquímicas, a la idea se sumaron entre otros socios vallecaucanos, empresas como Manitoba, Agrícola Himalaya, Sumiquín, Huevos Santa Anita y Rivercol. Adicionalmente, hay más de 20 empresas proveedoras, con sus diferentes marcas. Además de las marcas de los socios, en el catálogo están incluidos los productos de las compañías más importantes del país como: Colombina, Harinera del Valle, Manuelita, Casa Luker, Nestlé, Familia y Brinsa, entre otras.



Cada 21 días, La Vital ajusta la oferta de productos disponibles, con el fin de agregar nuevos proveedores y los lanzamientos hechos por las diferentes marcas. “No planeamos masificar los proveedores, sino trabajar con productos estratégicos. Sin embargo, tenemos un capítulo de marcas pequeñas de emprendedores, con el fin de ayudarles en el posicionamiento de sus productos. Sin embargo, no ofrecemos alimentos perecederos”.



El portafolio de productos está dividido en categorías, y entre ellos figura la de bienestar o comidas saludables. De la misma manera, este martes (Hoy), La Vital lanzará la campaña de Compre Colombia, pues al menos el 90% de los productos del portafolio son fabricados en el país. “No ofrecemos licores ni cigarrillos. Esto lo hacemos a conciencia. Somos una empresa que tiene un propósito superior, que consiste en generar bienestar y transformar vidas”.



En la actualidad, el negocio opera con un solo centro de distribución ubicado en la autopista Cali-Yumbo, a través de una bodega equipada de alta tecnología para la distribución. Allí llegan los micropedidos, se seleccionan los productos, se empaca y se procede al envío, a través de Servientrega, que es el aliado estratégico para el proceso de la última milla.



“Hay que tener en cuenta que nosotros no trabajamos con grandes pedidos, sino con mercados para los hogares, que en promedio tienen un costo de $180.000 cada uno. “Despachamos pedidos a partir de $40.000. Nosotros no le enviamos una tractomula cargada con mercancía a nadie”, dice Jaramillo.



La Vital ya tiene 48 empleados directos, y en los próximos días estrenará oficinas administrativas en Zona América, en el sur de Cali. Es más, entre sus planes figuran ideas como extender la oferta de productos a prendas de vestir, entre otros, y hasta incursionar en el mercado internacional.



EL SERVICIO ESPERADO



La Vital tiene claro que el inicio de operaciones se dio en el momento perfecto, con las categorías perfectas y con el servicio requerido por los consumidores: Por ejemplo, mercado con un ahorro promedio del 10% y llevándolo hasta la puerta de la casa.



“Esto nos ha permitido crecer exponencialmente. Tras 90 días de operaciones logramos una base cercana a los 28.000 usuarios en casi todo el país. Estamos terminando el montaje de la logística de SAP, que estará lista en los próximos días. A partir de aquí, estamos listos para invertir $20.000 millones y nuestra expectativa es en 4 o 5 años es estar atendiendo como mínimo unos 100.000 pedidos cada 21 días, que dura una campaña”, sostiene Jaramillo.



El promedio de días de entrega, en época normal, está calculado entre 2 y 3, aunque actualmente se toma un poco más debido a las restricciones de movilidad en algunas regiones del país. Según el Gerente General de La Vital, los recursos se invertirán en tecnología y actividades para darse a conocer.