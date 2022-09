Alza en servicios impacta la rentabilidad de Ladrillera San Cristóbal

La tecnología y la innovación se han apoderado de las empresas. En el sector constructor son cada vez más los negocios que incorporan prácticas para estar a la vanguardia del mercado.



Este es el caso de Ladrillera San Cristóbal, empresa especializada en la fabricación de materiales cerámicos de construcción, que ha logrado posicionarse en el mercado colombiano gracias a que se ha adaptado después de 60 años. En entrevista con Portafolio, Gabriel Jaime Cuartas, gerente de Ladrillera San Cristóbal S.A. contó cómo ha sido posicionarse y mantener a la empresa a lo largo de la historia, las nuevas estrategias que han implementado y cómo han enfrentado la inflación.



¿Qué viene este año para la ladrillera?



Fuera de lo tradicional, hemos trabajado con varios proyectos interesantes como lo fueron las fachadas colgantes en Bogotá con la fundación Santa Fe o la que estamos terminando en el Mebog, ladrillo colgado no tradicional.



En Cartagena tenemos ahora una fachada que se está desarrollando en forma de calados, con control climático y en ladrillo esmaltado.



En este momento estamos evolucionando a ladrillos esmaltados donde estamos trabajando también con Terpel en el cambio de sus tiendas Al Toque.

Además este ladrillo esmaltado lo estamos usando en la Escuela Naval y ha mostrado grandes resultados. Ese es nuestro lanzamiento.



La industria le está apostando a la sostenibilidad ambiental, ¿cómo van ustedes en ese camino?



Tenemos una inversión en Cartago, donde tenemos una planta asociada y estamos trabajando con la energía social en un porcentaje importante (30%).

En nuestra sede en Medellín, nosotros pagamos un sobreprecio en la energía para buscar energías de las más limpias.





Fuera de eso, nosotros tratamos que el material que se haga no se desperdicie, para no perder ni el recurso mineral, ni el esfuerzo para hacer el ladrillo. También tenemos vinculado el gas natural como combustible en nuestras plantas. Siempre buscamos en todos nuestros procesos implementar este esquema.



¿Cómo evitan desperdiciar material?



Nosotros intentamos llevar los desperdicios a lo mínimo, de 100 toneladas que se exploten que se pierdan, a lo mucho el 0,5%.Esto da como resultado ahorro en todo el proceso. El material que sobre lo adicionamos en la mezcla de nuestro producto como chamote.



Con todo esto, ¿cómo les fue en el primer semestre?



Este año llevamos unas ventas 14% superiores a las del 2021.



Sin embargo, es un año un poco complejo ya que los incrementos en las materias primas en los servicios públicos, como en el gas que subió un 30% en este semestre o la energía eléctrica con un 20%, golpea fuertemente en una industria como la nuestra que consume muchos recursos, nosotros necesitamos al rededor de 300.000 kilocalorías por tonelada cocida, ahí hemos tenido que hacer un esfuerzo para pagar estas cuentas, que se ha vuelto un poco difícil.



El tema de rentabilidad se ha perdido un poco. ¿En cuánto ha bajado el margen de ganancia?



Porcentaje de rentabilidad, estamos hablando de una reducción del 50%.

Se suben los costos, de una manera que no se pueden trasladar al cliente. No se puede decir “me subieron los servicios públicos”, no puedo, yo tengo contratos.

Eso sin hablar los materiales de desgaste, como en la parte eléctrica y electrónica de nuestros equipos, que fácilmente están al doble o más.



Teniendo esto en cuenta, ¿cómo esperan cerrar el año?



Estamos vendiendo más toneladas, estamos mejor, esperamos cerrar con el crecimiento del 14%.



¿Qué medidas esperan del Gobierno para estas dificultades?



Difícil la pregunta, ahora se viene muy seguramente el impuesto al carbón que nos va a afectar a todos, sin embargo, el Gobierno está buscando recolectar dinero para sus necesidades, necesitan más impuestos, no creo que ayuden mucho, además no podemos esperar que el Gobierno nos ayude, nosotros tenemos que buscar la forma de ayudar al Gobierno y ser más eficientes para empujar el país.



¿Esperan llegar a nuevos lugares?



Estamos ubicados Antioquia, Valle del Cauca, Eje Cafetero, la Costa Atlántica, Cartagena, Barranquilla, en Bogotá con algunos proyectos.



Estamos entrando en este momento a Costa Rica, queremos llegar a Centro América y Estados Unidos.



¿Cómo les fue en Expocamacol este año?



En esta oportunidad estuvimos muy visitados, tuvimos la oportunidad de mostrar nuestros productos, nuestras ideas y así recordar marca en la vitrina.



