Plataforma Laika lanza nueva marca de concentrados

Laika, la plataforma especializada en productos para mascotas lanza su marca propia de concentrado para atender las necesidades de un cliente que busca alternativas favorables para su bolsillo, ahora que su preocupación son los altos precios.



¿Cómo estuvo el primer semestre?



Nos hemos multiplicado 400% año tras año, y ahora nuestro objetivo es crecer hacia adelante 300%. Nuestras categorías principales son alimentos, snacks, medicinas y accesorios, por participación de ventas de mayor a menor, y estamos enfocados en perros y gatos, desde que son cachorros hasta adultos y seniors. Abarcamos la base de la pirámide, desde las marcas más económicas hasta las más prémium como las dietas naturales.



¿En qué países están?



En Colombia, México y Chile. Nuestro mercado objetivo es el mexicano por el tamaño y la oportunidad. En Colombia estamos más posicionados, somos los primeros en facturación y en recordación de marca en el segmento, llevamos más tiempo. En Chile llevamos menos de un año, pero hacemos parte del ‘top’ 3, al igual que en México.



¿Piensan en otro país?



Por ahora, queremos consolidar este año el mercado mexicano, estamos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y estamos abriendo un par de ciudades, aunque distribuimos a todo el país. El próximo, año según la investigación que estamos haciendo, se evaluará el siguiente paso, si Perú o Argentina.



¿Cómo han enfrentado los sobrecostos y los aumentos de precios?



Desde la pandemia se ha presentado un desabastecimiento global de materias primas para producir alimentos para mascotas, no solamente se trataba de que estuvieran más costosas. Era un problema que no podíamos controlar.



Ahora los productores están aumentando los precios y es un tema que va a pasar no solo en Laika sino en cualquier superficie que venda estos productos. Le van a subir el precios al público, así como están subiendo en otras categorías. Ante esto, estamos lanzando una marca propia que se llama ‘Besties’ que tiene unos ingredientes y una tabla nutricional muy interesantes, pero a un precio muy competitivo para suplir el aspecto nutricional, poder controlar la oferta y garantizar que no haya desabastecimiento.



Esta hace parte de la base de la pirámide, no es la más barata, está como en un nivel intermedio en relación calidad-precio. Teníamos marcas propias en arenas, snacks y dietas naturales pero en concentrado es la primera.



¿Cuánto han subido los precios al consumidor final?



En total, puede ser un 15%. Por lo general hacen un alza al año pero yo creo que van a volver a hacer otra, lo que significaría que ese porcentaje de aumento se va a superar.



¿La nueva marca irá a los otros países?



Sí, también en México y Chile pero todavía no ha llegado a esos mercados.



¿Los consumidores han disminuido el gasto?



Precisamente, con esa tendencia de que las mascotas son los nuevos hijos hay un dato y es que esta industria no decrecen cuando hay crisis. Los animales siempre tienen que comer y eso es una prioridad. Puede que la gente migre a una marca más económica y deje de comprar snacks o accesorios y se preocupe por lo básico.



¿Dejan de celebrarles los cumpleaños?



Creo que es la misma tendencia, de seguir haciéndolo pero gastando menos, pero igual se sigue moviendo.



¿Cuáles son las cifras de ingresos del 2021?



Puedo decir que la meta para el 2022 es de US$150 millones de dólares en todos los países y eso implicará crecer 300%.



¿Tienen productos innovadores?



En general, en el emprendimiento lo importante es definir si el producto o servicio que se está ofreciendo es una necesidad real o es algo adicional o accesorio.



Siempre el consejo es revisar que sean sea una necesidad porque así va a ser mucho más fácil el crecimiento orgánico. Y a eso apuntamos. Por eso el porcentaje más grande en ventas es en alimento - el 70%-, porque es lo más necesario y lo de mayor frecuencia.



¿Qué novedades tienen en materia de servicios?



Tenemos un seguro para que se llama ‘Laika Vetcare’. El cliente puede llevar la mascota a cualquier veterinario y el seguro reembolsa un millón de pesos, ofrece esquema de vacunación completa y desparasitación. Además, asesoría ilimitada veterinaria. Ese seguro opera desde principios del 2022.



Vimos que la gente quiere ir a su médico de confianza pero también quiere tener un seguro para eventualidades como cirugías o accidentes. El cliente pasa las facturas de cualquier clínica veterinaria y nosotros hacemos el reembolso. Hoy tenemos más de 3.000 usuarios en Colombia.



En los otros países vamos a empezar a ofrecerlo en este segundo semestre.



Constanza Gómez Guasca