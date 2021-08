Lanzan la versión 2021 del premio a la Calidad para la Exportación

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Colombia Productiva lanzaron la versión 2021 del Premio Colombiano a la Calidad para la Exportación, la máxima distinción que entrega el Gobierno Nacional a la excelencia de las pequeñas y medianas empresas.



El Premio Colombiano a la Calidad para la Exportación, que será entregado por el presidente Iván Duque en diciembre próximo, está dirigido a pymes de cualquier sector productivo que hayan exportado en los últimos dos años y busca resaltar el trabajo que hacen al incorporar sistemas de gestión de calidad en sus organizaciones y la generación de valor que hacen a la sociedad en términos de buenas prácticas laborales e impacto ambiental.



Para participar en el proceso de postulación, las empresas deben registrarse en este link hasta el 30 de septiembre.



María Ximena Lombana, ministra de Comercio, Industria y Turismo, señaló que la calidad es la base para que las empresas sean más productivas, avancen en su proceso de reactivación económica segura y exporten más.



"En Colombia, según la Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica (EDIT) del DANE (2017-2018), el 22% de las empresas encuestadas tiene certificaciones de calidad de proceso. A través del Premio queremos reconocer a las pymes que ya incorporan la calidad e impulsar a las que aún no lo han hecho para que lo hagan”, dijo.



Por su parte, Camilo Fernández de Soto, presidente de Colombia Productiva, explicó que según análisis de Colombia Productiva, "las pymes colombianas tienen retos en materia de calidad que se han acentuado con los efectos de la pandemia, como el hecho de que tres de cada cuatro empresas no conocen si sus procesos productivos cumplen los requisitos para acceder a mercados internacionales o que ocho de cada 10 no conoce cuánto pierde económicamente por falta de calidad".



En la versión anterior del Premio (2019) se recibió el número más alto de postulaciones de toda la historia del reconocimiento desde su creación en 1975: 86 empresas de 16 departamentos y 29 actividades económicas aspiraron a obtenerlo.



