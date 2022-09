Las 10 tendencias que hay en procesos de reestructuración de empresas

El impacto de 15 millones de fallecidos a causa de la pandemia y una parada productiva global sin precedentes en el 2020 que afectó la economía global con la pérdida de 400 millones de empleos, todavía sacude las bases de las empresas y, todo indica, que la estabilidad será escasa.



Ese es uno de los mensajes de Marcos Huergo, vicepresidente Senior para el Sur de Europa, de LHH, la firma líder global en soluciones de talentos. En una reciente visita al país analizó los “Retos y tendencias en la gestión de los procesos de reestructuración y transformación”.



El fortalecimiento del teletrabajo y las consecuencias tecnológicas que incluye lo que llama la digitalización de las relaciones laborales y de las relaciones interpersonales son fenómenos que inciden en las empresas.



La guerra en Ucrania, los sobrecostos de producción y la inflación que afecta el mundo son otras variables que influyen en el quehacer empresarial.



“Va pasando el covid pero se siguen presentando cambios y no sabemos cómo van a afectar de forma profunda las organizaciones” comenta Huergo, quien analizó las 10 tendencias en los procesos de reestructuración.



La primera, precisa, es la implicación de la alta dirección, porque ya no debe ser una tarea del área de recursos humanos. Ahora debe involucrarse en el qué y en el cómo”, señala.



En segundo lugar, es clave el liderazgo de los managers como motores de la transformación y la interiorización del mensaje dentro de la compañía. Huergo cita como un tercer elemento el rol crítico de la comunicación, interna y externa.



Como cuarta tendencia menciona la gestión previsional del empleo y de las competencias. Se refiere a que si una empresa está en un sector como el de automóviles y va a migrar a los carros eléctricos debe preparar anticipadamente al personal o, si es necesario, prescindir de los colaboradores que no se ajusten a ese nuevo negocio, pero no de forma abrupta.



La quinta tendencia es la apuesta por la movilidad interna, dado que 87% de los directivos reconoce que sus organizaciones experimentan una brecha en las competencias que requieren, por lo que debe haber un esfuerzo para conseguirlas rápidamente y ello incluye capacitar para que ganarlas.



Para el experto, la sexta está relacionada con las medidas de flexibilidad. Entre las opciones están prejubilaciones, jubilaciones anticipadas, jubilaciones parciales, reducción y modificación de jornada, movilidad geográfica y funcional y nuevas formas contractuales.



Para Marcos Huergo, la séptima tendencia tiene que ver con garantizar una buena experiencia del empleado al momento de la desvinculación, y la octava recomienda que la reestructuración sea simultanea con la gestión de la transformación por la cual opte la organización.



