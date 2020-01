Las 12 rutas en las que JetSmart pide pista a la Aeronáutica Civil

JetSmart, la aerolínea chilena de ultra bajo costo que opera desde 2017 en Suramérica, aterrizó en Colombia el año pasado y ya quiere más mercado.



Precisamente, el 20 de diciembre operó su primera ruta entre Cali y Santiago de Chile, y días después inició vuelos directos al mismo destino, desde Bogotá.



La compañía hace parte del fondo de inversiones estadounidense, Indigo Partners, el cual además tiene entre su portafolio a la norteamericana Frontier Airlines, la mexicana Volaris y a la húngara Wizz Air, todas low cost.



Estuardo Ortiz, CEO de JetSmart, explicó en entrevista con este diario cuáles son las rutas que les interesa operar en el país y por las que ya le solicitaron permiso a la Aeronáutica Civil. Además, revela cómo ha sido el desempeño que han tenido en sus primeras semanas de operación local.



¿Con cuántas rutas iniciaron en Colombia?



Comenzamos en diciembre a operar entre Cali y Santiago de Chile, y a comienzos de este mes arrancamos con la de Bogotá y la capital chilena.



¿Con cuántas frecuencias?



Ambas cuentan con tres frecuencias semanales. En la ruta de Cali, los días de operación son los lunes, miércoles y viernes, mientras que en la de la capital colombiana son martes, jueves y sábado.



¿Tienen en el radar operar más rutas?



Por lo pronto, no. Estamos viendo cómo avanza el mercado, puesto que recién iniciamos en Colombia. Cuando termine el primer trimestre vamos a estar en mejor condición de ver los resultados e ir evaluando estrategias relacionadas.



Sin embargo, ya le solicitamos a la Aeronáutica Civil 14 rutas para tener los derechos de tráfico listos y a medida que veamos cómo evoluciona el mercado, podamos ir tomando decisiones. De esas 14, ya operamos dos que son las mencionadas.



¿Cuáles son esos trayectos solicitados?



La solicitud comprende las siguientes rutas: de Santiago a Cúcuta, Barranquilla, Cartagena, Pereira y Medellín. Y las otras siete son entre Antofagasta y Bogotá, Cali y las demás ciudades colombianas mencionadas arriba.



Algo que puedo decir es que en caso de que la demanda siga creciendo como viene, tenemos flota y capacidad para operar nuevos trayectos.



¿Cómo les ha ido en lo que llevan en Colombia?



La respuesta ha sido bastante buena, hemos vendido más de 20.000 pasajes desde que empezamos la comercialización, tanto en Colombia como en Chile. Han empezado bien, la demanda está ahí y hay gente que quiere viajar y con precios bajos se anima aún más.



¿Cuál es la flota que tienen?



Nosotros tenemos ahora 15 aviones y vamos a recibir 2 más, pronto. Por el momento tenemos 11 a320 Ceo y 4 a320 Neo. Estos últimos son mucho más eficientes y nos permiten hacer rutas más largas.



¿Tienen nuevos pedidos?



Tenemos una orden con Airbus que firmamos en 2017 en conjunto con la demás aerolíneas de Indigo. Serán 430 aviones, de esos, 76 son del orden de JetSmart.



¿Qué tan baratos son los vuelos respecto a otros modelos?



Los precios siempre están 25% o 30% más bajos. Hay que tener en cuenta que nosotros vamos hacia un grupo objetivo distinto.



¿Se puede ser rentable con precios tan bajos?



Sí, lo que busca el ultra low cost es llevar el modelo operativo aéreo a tener el menor costo posible. Eso se logra al tener un capital importante que permita contar con flota nueva que consuma menos combustible y su tecnología sea mucho más eficiente.



Tenemos más asientos, mucho más delgados que antes y con excelentes materiales, lo cual hace que no se pierda el confort. Nuestro modelo es poner la mayor cantidad de personas al menor precio posible.



¿Se vienen nuevos negocios de la firma en Colombia?



Por el momento no. Buscamos enfocarnos en estas dos rutas, que logren su mercado y que se posicionen.



¿Les interesaría tener base de operaciones en Colombia?



Parte del negocio ultra low cost es mantenerse lo más simple posible, por eso vendemos todos nuestros tiquetes por internet. No lo descartamos, pero se entraría a evaluar dependiendo de cómo nos va.



¿Qué participación de mercado les gustaría tener en el primer año?



No nos fijamos mucho en eso, sino más bien en el volumen de pasajeros. Esperamos transportar 60.000 viajeros en el primer año.



OTROS DATOS DE LA FIRMA



La duración del vuelo que va desde Cali hacia la capital chilena, o viceversa, es de 5 horas y 50 minutos, cuatro minutos más que el que sale desde Bogotá al mismo destino. Respecto a los precios, si bien esto puede variar un poco, de acuerdo con información de la compañía para el trayecto desde la capital colombiana hacia Santiago se cuenta con tarifas promocionales desde US$145 por tramo precio final. De otro lado, la inversión que habría hecho la aerolínea para llegar al país, en activos y asignación de aeronaves, supera los US$25 millones.