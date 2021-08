Las 18 empresas en Colombia destacadas por Great Place to Work

Ya fue publicada la lista de “Los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina 2021” o Best Workplaces in LatinamericaTM, que publica regularmente la autoridad global en alta confianza y culturas de alto rendimiento en el lugar de trabajo, Great Place to Work (GPW).



(Colombia tiene 28 empresas entre las mejores para trabajar).

En esta ocasión, las compañías se clasifican en tres categorías por tamaño: pequeñas y medianas (10-499 colaboradores); grande (más de 500 colaboradores); y multinacionales. De la primera y la segunda hay 50 empresas, mientras que las multinacionales suman 25 puestos este año. Así, el total analizado fue de 125 firmas en la región.



“Estamos orgullosos de contar con 18 organizaciones colombianas o con presencia en Colombia dentro de Los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina, 2021”. Este es el resultado del gran esfuerzo que han realizado a lo largo de los años y el gran empeño que han tenido en hacer del Ambiente Laboral un pilar estratégico y las ha llevado cada vez más lejos”, aseguró GPW Colombia.



(Tres empresas latinas, entre las 25 mejores para trabajar).



Del lado de las multinacionales, DHL Express, Dow Química, Mercado Libre, Teleperformance, Hoteles Hilton, Directv Colombia, Novo Nordisk y SAP fueron las representantes del país en la medición.



Mientras que la Aseguradora Solidaria de Colombia, la Fundación Universitaria del Área Andina, el Banco de Occidente, Finsocial, la Fundación Universidad del Norte y la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena sacaron la cara por la grandes firmas; y las pequeñas fueron representadas por Gestión Integral de Proyectos, Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, Terminal de Contenedores de Cartagena, y Servinformación.



EN AMÉRICA LATINA



Para compilar la lista, Great Place to Work analizó los programas laborales empresariales que afectan a más de dos millones de empleados de más de 1.000 empresas ubicadas en 20 países de Latinoamérica.



DHL Express, fue la multinacional que lideró la medición general en la región, al ocupar el primer puesto en esta categoría. Allí le siguieron 3M, Directv, Mercado Libre y Teleperformance en las cinco principales casillas.



“Si bien la crisis de covid-19 ha trastocado la vida diaria y las actividades comerciales en toda Latinoamérica, priorizar al personal es un cometido que los Best Workplaces nunca dejan de lado”, aseguró la autoridad.



Así, en promedio, las empresas clasificadas como Best Workplaces in Latin America obtuvieron una puntuación 6% superior a la de las organizaciones que no ocupan una posición en la lista.



En el caso de las empresas grandes, los primeros escalafones fueron para: Interbank, Banco Galicia, Banco Guayaquil S.A., Banco Mercantil Santa Cruz y Grupo Saesa. Y las pequeña y medianas empresas de la región fueron lideradas por Seguros Universales, Visagio Consultoria Assessoria e Desenvolvimento, Terbol, Protecta Security y Hidrovias do Brasil.



Para el 97% de los encuestados en la medición en su empresa todos tienen oportunidad de recibir reconocimiento especial, otro 95% dijo que se les ofrece desarrollo y capacitación profesionales y un 94% que se les incentiva a lograr un equilibrio entre su vida personal y su vida profesional.



Además, en comparación con los lugares de trabajo no clasificados en los Best Workplaces de Latinoamérica un 11% más de colaboradores dijo, con respecto a los líderes, que estos buscan realmente que el personal haga sugerencias y proponga ideas, y responde a ellas. Los líderes de estas compañías hacen que los colaboradores participen en las decisiones que afectan a la empresa.



PORTAFOLIO