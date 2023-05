Las ‘startups’ que más fondos han levantado en los últimos 10 años

En los últimos años, el país ha experimentado un auge en el número de emprendedores y empresas emergentes, que están cambiando el panorama empresarial local y compitiendo en el mercado global.

(En dos años, aceleradoras de ‘startups’ casi se han duplicado).



Desde hace un tiempo, Colombia ha demostrado un crecimiento acelerado en su ecosistema de startups, con una tasa anual del 28% en los últimos cinco años.

Esto tiene que ver con que el país ha sido reconocido como uno de los mejores lugares en Latinoamérica para establecer y hacer crecer una startup. Además, el país ha logrado atraer inversiones extranjeras y talento humano especializado, lo que representa una gran oportunidad para las empresas emergentes locales.

Según Eli David, CEO de StartupBlink, “para 2023, hay 4 países que encabezan la lista de facilidad para hacer negocios para las startups. Son países que hay que celebrar. Independientemente de su clasificación general de producción de innovación, las políticas de estos gobiernos son extremadamente favorables a las empresas. Si eres emprendedor en uno de estos países, tienes mucha suerte, porque el gobierno está de tu parte”.

Esos países para 2023 son (por orden de clasificación): Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Singapur y Colombia.

(‘Startups’ que se destacan en los 6 sectores líderes).



Frente a este panorama KPMG Colombia, junto con EAFIT - Ongoing, CESA, ANDI del Futuro, iNNpulsa, Cámara de Comercio de Bogotá, Cámara de Comercio de Cali y Cámara de Comercio de Cartagena, elaboraron el estudio Colombia Tech Report 2022-2023 en el que hicieron una radiografía del desarrollo de las startups.

El informe presenta también un análisis de las empresas tecnológicas que más dinero levantaron para el desarrollo de sus operaciones.

Allí se destaca que entre 2013 y 2023, las startups colombianas levantaron un total de USD 4.621 millones. El año 2021 fue, a nivel global, un año récord para las startups. Las startups colombianas levantaron más de USD 1.500 millones en un total de 89 deals (también el 2021 fue el año récord por número de deals).

Además, en el período estudiado, el ecosistema colombiano ha sido el tercero más exitoso en levantamiento de fondos en América Latina, sólo por detrás del brasileño (USD 18.900 millones) y el mexicano (USD 6.050 millones), y por encima de ecosistemas fuertes como Argentina y Chile, lo cual es un indicador extraordinario, respecto a la fortaleza del clima de inversión para startups en el país.

(Emprendimientos de Bogotá, con el 91 % del capital nacional).



Aunque es muy diferente cuando se excluyen las rondas de inversión de Rappi, el ecosistema ha mostrado de todas formas, montos importantes de inversión en los últimos años (sobre todo 2021 y 2022), y la caída entre estos dos años es mucho menor, excluyendo al gigante del delivery.

Las principales rondas en estos años han sido levantadas por Habi, en sus Series B y C, de USD 100 millones y USD 200 millones respectivamente, Frubana en su Serie C de USD 100 millones en 2021, y Tül con su Series B de USD 181 millones. La tendencia apunta a que el 2023 será otro año difícil para el ecosistema global (y por extensión, el colombiano), por lo que no se espera un gran incremento en estos volúmenes.

Estas es la lista de las 20 startups colombianas han logrado captar más de USD 30 millones entre 2013 y 2023:

Rappi: 2.192 millones de dólares.

Addi: 221 millones de dólares.

Habi: 315 millones de dólares

Frubana: 277 millones de dólares

Tül: 181 millones de dólares

LaHaus: 162 millones de dólares

RobinFood: 87 millones de dólares

Platzi: 78 millones de dólares

Chiper: 78 millones de dólares

Bold: 70 millones de dólares

Merqueo: 66 millones de dólares

Treinta: 63 millones de dólares

Muncher: 53 millones de dólares

Laika: 48 millones de dólares

Foodology: 40 millones de dólares

Liftit: 39 millones de dólares

Erco: 36 millones de dólares

Credivalores: 34 millones de dólares

Movii: 34 millones de dólares

Ubits: 32 millones de dólares

PORTAFOLIO