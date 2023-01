Las aerolíneas se alistan para un año turbulento por nuevos impuestos

En el último año, el sector aeronáutico se ha visto afectado por un panorama muy complejo, debido a factores como la devaluación del peso y la inflación. Ahora, en el inicio de 2023, se suma otro desafío que no es menor: el regreso del IVA al 19% y nuevos impuestos.



Con este horizonte turbulento, los distintos jugadores han planteado una hoja de ruta desde la mesura, evitando generar más impactos en su estructura de costos y que a su vez, repercuta en el margen de ganancias de las aerolíneas y el precio final de los tiquetes.

Desde el inicio de la guerra en Ucrania, las aerolíneas han tenido que someterse a trabajar con un combustible más costoso a causa del incremento en el precio del petróleo.

A la fecha esta subida acumula un alza cercana al 50%, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata, por sus siglas en inglés), y con los precios en crecimiento, la estructura de gastos se ha transformado y el combustible ya llegó a pesar en Colombia cerca del 50% en los costos de las aerolíneas, cifra mayor que en otros países donde esta cuota está entre 20% y 30%.



Sumado a esto “la mayoría de las obligaciones de una aerolínea son en dólares (créditos, entrenamientos, arriendos, combustible, entre otros). Además de esto, la devaluación que ha llegado a niveles muy superiores a los esperados, está afectando mucho al sector”, remarcó Paula Bernal, country manager de la Iata.

Aunque estos factores han sido un duro golpe para las finanzas de las aerolíneas, el regreso del IVA al 19% para el combustible de aviación y para la compra de tiquetes (después de la reducción al 5% como alivio frente a la pandemia), las cargas tributarias impositivas y las tasas aeroportuarias en crecimiento se han convertido en otro dolor de cabeza para la industria.

Incluso, según Adrián Neuhauser, presidente de Avianca Group, este año empiezan a regir nuevas cargas, que afectarán no solo a las aerolíneas, sino al precio de los tiquetes.



“Hay un aumento de los impuestos verdes, que pasan de cubrir la operación doméstica a las internacionales, y en la renta de compañías que tienen inversiones en activos en Colombia, pero no operaciones. Esto impacta a los arriendos de los aviones y, por ende, suben los costos de los aviones a todos los operadores”, reconoce Neuhauser.



Eduardo Lombana, CEO Wingo: “se presentarán otros incrementos en costos de la operación aérea como el aumento del impuesto al carbono, aplicado por galón de combustible; y los costos aeroportuarios y de servicios de navegación aérea, que también son indexados al aumento del IPC”.

A raíz de todos estos factores, la Iata, las aerolíneas y los interesados, jugarán su última carta y pedirán que en el Plan Nacional de Desarrollo se retorne el impuesto del 5% con el fin de contrarrestar los posibles impactos que esta situación derivaría: la caída en la demanda y la salida de competidores, además se cree una un esquema tributario más simple para el sector.

Sobre el primer efecto, Claudia Velásquez, consultora del sector aeronáutico, prevé que de no tomar ‘medidas necesarias’, el tráfico internacional será el más afectado.

“Las aerolíneas no pueden mitigar en su estructura de costos la subida de la TRM, el incremento del IVA y todas las subidas. Sobre la movilización doméstica, sí se va a presentar una contracción del tráfico frente a 2022 y 2021”, indicó Velásquez. Además, Bernal añadió al respecto que las personas serían más conservadores sobre el dinero que destinan a turismo.

Sobre la competencia, todos los expertos coinciden en su relevancia, pues con más participantes en el tablero, el abanico de oferta es más competitivo y se evitan concentraciones de mercado. De ahí radica la vital importancia por mantenerlas en el tejido empresarial.



Además estas compañías en el ecosistema económico mantienen miles de empleos pese a que siguen operando con números rojos. Según el último reporte a junio de 2022 de la Aeronáutica Civil, las aerolíneas presentaron pérdidas por $1,5 billones.

PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio