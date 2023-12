Las 100 compañías que más contrataciones de trabajo remoto hacen

El trabajo remoto tiene grandes beneficios: desde evitar costos y tiempo de viaje a la oficina, hasta poder cumplir con las tareas desde cualquier parte del mundo. Por eso, después de la pandemia muchas compañías adoptaron esta modalidad y varias de ellas siguen contratando personal.

En tanto, Flex Jobs, una plataforma cuyo servicio principal es conectar a empleadores con empleados, elaboró un listado de las 100 compañías alrededor del mundo, con preponderancia de empresas de Estados Unidos, que más contrataciones de trabajo completamente remoto hacen.

Trabajo remoto Cortesía

El listado completo de compañías que ofrecen trabajo remoto

1. CVS Health.



2. Robert Half International.



3. Kelly.



4. UnitedHealth Group.



5. Thermo Fisher Scientific.



6. Randstad.



7. BCD Travel.



8. Aston Carter.



9. Aquent.



10. TELUS.



11. BairesDev.



12. LHH – Lee Hecht Harrison.



13. Kforce.



14. Stride, Inc.



15. BELAY.



16. Pearson.



17. Creative Financial Staffing – CFS.



18. Vaco.



19. NTT Group.



20. Twilio.



21. Samsara.



22. Mozilla.



23. Humana.



24. Alight Solutions.



25. HubSpot.



26. Western Governors University – WGU.



27. Welocalize.



28. Hopper.



29. CyberCoders.



30. Axon.



31. Planet Group.



32. ADTRAV Travel Management.



33. Veeva.



34. Prime Therapeutics.



35. GitLab.



36. Centene Corporation.



37. American Red Cross.



38. ICON plc.



39. Progressive.



40. Leidos.



41. SAP.



42. Grafana Labs.



43. Smartsheet.



44. Precision Medicine Group.



45. ICF.



46. Affirm.



47. Reddit.



48. Elevance Health.



49. GovCIO.



50. Ensemble Health Partners.



51. Signify Health.



52. American Cancer Society.



53. Assurant.



54. Zillow.



55. Amplify Education.



56. Databricks.



57. Motive – Fleet Management Software.



58. Cloudflare.



59. Remote Technology, Inc.



60. Lumen Technologies.



61. DoorDash.



62. U.S. Bank.



63. Southern New Hampshire University – SNHU.



64. CrowdStrike.



65. PointClickCare.



66. Monzo.



67. Cencora.



68. Sutherland.



69. Transamerica.



70. Toast, Inc.



71. Mayo Clinic.



72. 24 Seven Talent.



73. Ad Hoc.



74. Dropbox.



75. KeyBank.



76. LivePerson.



77. The Standard – StanCorp Financial Group.



78. Akraya.



79. Hims & Hers Health, Inc.



80. AMN Healthcare.



81. VSP Vision.



82. The Hartford.



83. FluentU.



84. Kraken.



85. InnoSource, Inc.



86. Ascension Health.



87. Included Health.



88. Molina Healthcare.



89. Carrot Fertility.



90. GeBBS Healthcare Solutions.



91. Blue Cross Blue Shield – BCBS.



92. Labcorp.



93. Lincoln Financial Group.



94. Restaurant365.



95. Invitae.



96. Datavant.



97. Stage 4 Solutions.



98. ModSquad.



99. Bentley Systems.



100. Amwell.



Flex Jobs indicó también cuáles eran las industrias que más comúnmente contratan a personal para que trabaje desde sus casas. Estas son:

- Computación y tecnología.



- Servicios al cliente.



- Jefe de proyecto.



- Maestro.



- Desarrollador web.



- Redactor.

PORTAFOLIO