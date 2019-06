Las dos nuevas extranjeras que apuestan a un ‘boom’ petrolero

Dos empresas petroleras, con sede en Houston (EE. UU.), son las que tendrán el honor de hacer su debut en el Proceso Permanente de Asignación de Áreas (PPAA), puerta por la que ingresaron al país para desarrollar bloques hidrocarburíferos.



Las compañías son Hunt Overseas y Noble Energy, las cuales luego de varios meses de análisis y estudios por parte de sus equipos técnico y económico, decidieron poner las cartas sobre la mesa, en una apuesta, para producir petróleo y gas en bloques ubicados en el onshore y offshore en el territorio nacional.

Ambas petroleras poseen vasta experiencia, en actividad y años, en la exploración y producción de hidrocarburos costa afuera y costa adentro, con un portafolio que tiene a su haber sendos proyectos en los cinco continentes.



Y al tener conocimiento de primera mano y por parte de los funcionarios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), de la oportunidad para desarrollar bloques nuevos en Colombia, no solo vieron atractiva, sino además rentable, el meterse de lleno a realizar la tarea en el país.



“De las 22 empresas que se habilitaron para participar en el PPAA, damos la bienvenida a estas dos compañías con base en los EE. UU. y que entran a Colombia para darle un segundo aire a esta industria”, señaló Luis Miguel Morelli, presidente de la ANH.



El funcionario recalcó que, con la llegada de Hunt Overseas y Noble Energy, se busca marcar un hito, para que detrás de estas petroleras, lleguen otras nuevas para que desarrollen su operación en el país.



Morelli ha recalcado en diferentes escenarios al respecto que, la PPAA le da la oportunidad a aquellas empresas que no han realizado actividad en Colombia, o que la hicieron y que lo deseen de nuevo, para que aspiren a la exploración y producción de nuevos bloques.



TAREAS EN BLOQUES COSTA ADENTRO

​

La diferencia entre Hunt Overseas y Noble Energy radica en el mismo desarrollo de su operación. Mientras la primera tiene el foco de sus tareas en bloques convencionales costa adentro, la segunda, posee el énfasis en la actividad costa afuera.



Hunt Overseas realiza en la actualidad su tarea en EE. UU., Golfo de México, Oriente Medio, África, Asia y América del Sur.



“Si bien la mayoría de las actividades de la compañía son el resultado de la generación de prospectos internos, Hunt permanece abierto a la participación en oportunidades generadas por otros que son consistentes con la filosofía operativa y cumplen con los criterios técnicos y económicos de la empresa”, señala la cita petrolera en su portal.



La actividad de Hunt Overseas en Colombia se centrará en las tareas onshore, con atención en los 20 bloques del PPAA en las cuencas Llanos, Valle Superior del Magdalena (VSM), Valle Medio del Magdalena (VMM) y Valle Inferior del Magdalena (VIM).



Así mismo, la petrolera está habilitada para operar yacimientos maduros o explorados, emergentes o semiexplorados, e inmaduros o de frontera. También, para la incorporación de áreas, para lo que no tiene límite, en cualquier lugar del país, y no aplica a una cuenca específica.



“Hunt Oil Company tiene un rico patrimonio de exploración internacional, ya que ha realizado estudios de sísmica y operaciones de perforación en una variedad de condiciones climáticas, tanto en tierra como en alta mar”, resalta la petrolera en su portal.



IMPULSO A LA OPERACIÓN COSTA AFUERA



Luego de cinco años de no haber entrado una petrolera nueva al país para el desarrollo de bloques petroleros, Noble Energy fue la primera en tocar la puerta para expresar su intención.



Esto fue en marzo pasado, cuando la ANH anunció que Shell y la citada petrolera, firmaron un otrosí, pocos días después que la primera firmara dos contratos de Exploración y Producción (E&P) costa afuera en el mar Caribe colombiano con la agencia estatal.



El convenio adicional, el cual tuvo previa aprobación de la ANH, cede los intereses, derechos y obligaciones en los contratos “COL-3” y “GUA OFF- 3”, en donde Shell entrega el 40 % de su participación y la calidad de operador a la firma Noble Energy.



“Operaremos estos bloques con Shell como miembro del contrato. Esperamos perforar nuestro primer pozo luego de analizar en más detalle los prospectos y de obtener las aprobaciones correspondientes del Gobierno”, precisó, Ian Gordon, gerente general de Noble Energy Colombia, a través de un comunicado de prensa.



En la actualidad Noble Energy desarrolla su operación, con foco en el costa afuera, en Estados Unidos, Golfo de México, Mar Mediterráneo, África Occidental y Atlántico Norte. Así mismo, Yacimientos no Convencionales (YNC), en la cuenca D.J.



La citada petrolera, además de aspirar al desarrollo de bloques costa afuera con “prospectivas para la exploración y explotación de acumulaciones en trampas o convencionales”, como lo señala la lista definitiva de habilitados de la ANH, este documento deja en claro que solo tiene dos solicitudes para la incorporación de áreas offshore.



ADICIÓN DE ÁREAS NUEVAS

​

El pasado viernes venció el plazo para que las 22 empresas con aval en la lista definitiva de habilitados para las 20 áreas ofrecidas por la ANH dentro del PPAA, expresaran su interés por incorporar áreas nuevas para su desarrollo. Portafolio pudo establecer que la entidad no dará a conocer de manera definitiva la lista, hasta no verificar que cumplen con los requisitos, así como la de realizar los respectivos procesos de Coordinación y Concurrencia.



Trascendió que las 22 petroleras habilitadas mostraron interés para incorporar 39 áreas para desarrollo y que fueron propuestas por las ANH. El 2 de agosto se conocerá la lista final.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio