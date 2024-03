Ránking: las empresas colombianas que entregan los mejores dividendos

Pese a que las utilidades y los dividendos que Ecopetrol les pagará a sus accionistas registraron una caída de más del 40% frente a 2023, la rentabilidad que registra dicho pago en términos porcentuales fue una de las más atractivas de los títulos que se cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia.



La situación se repitió de manera similar con las acciones de Banco de Occidente, Terpel y Corficolombiana, que en términos reales bajaron el monto del reconocimiento a sus accionistas, pero muestran buenos rendimientos.



Esto se debió a los bajos precios de las acciones, que aunque desde finales del 2023 tienen mejor comportamiento, aún están a precios bajos, dicen analistas.



Según los datos recopilados por Davivienda Corredores y Bancolombia, el Yield o rentabilidad por dividendo de Canacol, con un indicador del 21%, y cuyo pago aumentó el 215% este año, fue la que mostró un mejor rendimiento.



Le siguieron Ecopetrol, con una caída del 47 % en el monto pagado, pero una rentabilidad del 14,82% y Mineros, que este 2024 aumentó el pago a sus accionistas, pero además mostró un rendimiento del 13,38 % en dicha retribución.



Los rendimientos, sin tener en cuenta la valorización de la acción, superan lo que paga un Certificado de Depósito a Término (CDT) en estos momentos.



Adicionalmente, se destacó el rendimiento de las acciones de Grupo Bolívar, que no solo aumentó la cantidad de dinero pagado en 152%, sino que la rentabilidad por título llegó al 11,73%, una cifra que también le compite a lo que paga un CDT.



Estos no son los únicos casos, pues la acción de Grupo Energía Bogotá (GEB) exhibe una rentabilidad del 11,57%, la del Banco de Occidente, que pese a que desmejoró su pago por acción en 14,4%, registra una buena rentabilidad del 11%.



Por su parte, Bancolombia, que pagará $3.536 a sus accionistas por cada papel, es decir el mismo valor del 2023, la rentabilidad de cada título es del 10,93 %.



Édgar Jiménez, profesor de Finanzas y del Laboratorio Financiero de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, dice que en términos generales, aunque se esperaban dividendos mejores, hay en dónde escoger.



Por su parte, Andrés Moreno Jaramillo, asesor financiero y bursátil certificado, considera que las acciones que más han caído registran un Yield interesante y considera que la llegada del Grupo Gilisnki con las opa a comprar en Nutresa y Grupo Sura impulsaron los dividendos de las empresas del Grupo Empresarial Antioqueño y aseguró que las acciones del sector financiero, que no tuvieron un buen 2023, la rentabilidad del dividendo estuvo interesante “pues el mercado está subvalorado”.

Acciones iStock

El impulso en la bolsa

Germán Cristancho, gerente de investigaciones económicas de Davivienda Corredores, dice que los dividendos son atractivos, con rentabilidades cercanas al 10%, lo que ha impulsado el precio de las acciones en la Bolsa de Colombia.



“Pese a algunas reducciones, los retornos son buenos, lo que deja ver que las empresas están tratando de dejarle valor a sus accionistas y los precios son tan bajos que esos retornos son atractivos que comienzan a competirle a la renta fija, lo que hará que los precios se recuperen”, dijo.

HOLMAN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Portafolio