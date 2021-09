Las empresas, comprometidas a fondo con la recuperación

Así como las empresas reaccionaron a la pandemia para sacar adelante sus negocios, ahora se la juegan con sus estrategias para impulsar la reactivación.



Luego de un primer semestre marcado por el tercer pico de la pandemia y las consecuentes restricciones, unas más fuertes que otras en las ciudades, así como por el paro nacional y los bloqueos, el sector privado prende motores y vislumbra tiempos favorables.



Las 24 cámaras de comercio del país consultaron hace unas semanas en su Encuesta Ritmo Empresarial la operación del sector productivo respecto a la capacidad instalada.

El 56,8% de sus afiliados dijo que operaba normalmente, mientras que un 40,7% que lo hacía parcialmente. Apenas un 2,5% comentó que no se encuentra funcionando.



Cuando se les pregunta sobre las perspectivas de ventas en la mayoría de las ciudades, los empresarios se inclinan por un cierre de año con alza en sus ventas. Por ejemplo, en Cali donde el 25,6% de los consultados esperaban para el segundo semestre del 2020 un incremento, ese porcentaje llegó a 59,1% para los últimos seis meses del 2021.



En Bogotá, el 26,2% era optimista con sus ventas para la segunda parte del 2020 pero en este año ese porcentaje sube a 48,5% .



Hace pocos días, el Dane presentó el desempeño de la producción de la industria y las ventas del comercio a julio y los resultados son favorables con incrementos que superan el 20% respecto a igual mes del año pasado. Resultados que, como lo han dicho expertos, no van al mismo ritmo con la generación de empleo.



Para el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, “no existe la menor duda que el país está avanzando en la reactivación tan necesaria para recuperar empleo y empresas que fueron afectadas por la pandemia”.



Según el dirigente, para continuar por este camino el país debe mantener el proceso de vacunación, en el cual el sector privado también ha sido protagonista con un plan complementario al del Gobierno.



Dentro de las condiciones para seguir la recuperación, Mac Master resaltaba la importancia de que la reforma tributaria fuera aprobada en el Congreso, lo cual ya sucedió, despejando un factor que podría generar un tropiezo a la tan esperada reactivación de la economía.



La Encuesta de Opinión Industrial Conjunta de la Andi, a junio, coincide con lo que señalan los reportes de las cámaras de comercio en cuanto a las perspectivas favorables.

El dinamismo empresarial se detecta en el movimiento de los pedidos y los inventarios.



Es así como en el caso de la primera variable, en junio el 90,2% de la población encuestada los calificó como altos o normales, lo que para la Andi es una “cifra significativamente superior a la registrada en el mismo mes del 2020 (50,8%)”.



OTRAS SEÑALES POSITIVAS

​

“En el caso de los inventarios, estos son calificados como altos por el 12,2% de la producción manufacturera. En junio de 2020, el 21,2% de la producción los consideraba como altos”, según reseña el último informe del gremio de los empresarios.



Estos indicadores arrojan, desde la perspectiva de los industriales una mejora en el clima de negocios. En efecto, en junio el 72,9% de los encuestados consideró la situación actual de su empresa como buena, resultado significativamente superior al 50,0% observado en el mismo mes de 2020.



Por su parte, el porcentaje de empresas que prevé una mejor situación en el inmediato futuro correspondió en cierre del primer semestre al 55,9% de los encuestados, superior al del mismo mes del año pasado (39,8%).



Los análisis optimistas en torno al proceso de recuperación del aparato productivo, los complementó recientemente Fedesarrollo.



En su última Encuesta de Opinión Empresarial indicó que en agosto, el Índice de Confianza Comercial -ICCO- se ubicó en 43,5%, lo que representa un incremento de 7,7 puntos porcentuales (pps) frente al mes anterior (35,8%).



El indicador alcanzó su valor más alto en 41 años de historia de la medición, resaltó Luis Fernando Mejía, director de ese centro de estudios.



Esto, advierte el análisis, se presentó gracias aun mejor desempeño de los indicadores en torno a la situación económica actual y al menor nivel de existencias.



En el optimismo que evidencian los empresarios, no faltan factores que despiertan algún grado de preocupación e incertidumbre a la actividad productiva del país para los meses que vienen.



En las distintas encuestas y estudios los empresarios coinciden en que, hoy en día, el aumento de precios, la devaluación y el alza de los insumos y las materias primas son ‘piedras en el zapato’.