Cuáles son las empresas con el mejor ambiente laboral en el mundo

Los elementos que hacen de la experiencia del colaborador un aspecto positivo, único y especial, no cambian en ningún país del mundo. Los colaboradores en América Latina necesitan lo mismo que las personas en Europa o Asia: confianza, un buen ambiente laboral, orgullo por su trabajo y conexión con sus compañeros de trabajo.



Great Place To Work analizó más de 6,2 millones de respuestas a encuestas que representan la experiencia y percepción sobre el ambiente laboral de 18 millones de colaboradores en todo el mundo. Esto, con el fin de identificar y reconocer a los 25 mejores lugares para trabajar en el mundo de este año.



Estas empresas superan fácilmente la típica experiencia laboral global. En las organizaciones reconocidas, el 90 % de los colaboradores informaron tener un excelente lugar de trabajo, en comparación con un poco más de la mitad en la mayoría de las regiones del mundo.



"No importa a qué país o continente llames hogar", dice Michael C. Bush, director ejecutivo de Great Place To Work. “Lo que importa es la confianza que las compañías generan con sus colaboradores. Los lugares de trabajo de alta confianza escuchan a toda su gente, innovan, se adaptan, miden y repiten”.

Trabajo iStock

En todo el mundo, tener un excelente lugar de trabajo cambia la vida de las personas.



"Tenemos datos que demuestran que algunos grandes lugares para trabajar crean una experiencia para personas subrepresentadas que es mejor que sus otras experiencias en su país", dice Bush. "Cuando las organizaciones crean un excelente lugar de trabajo para todos, es considerablemente mejor para el mundo".



Para ser elegibles en este ranking, las organizaciones deben operar en tres o más países, emplear al menos 5.000 personas en todo el mundo y contar con el 40 % o 5.000 colaboradores fuera del país de su sede principal.



La lista de este año fue más competitiva que nunca, con un aumento del 28 % en las empresas que participaron en la encuesta global a partir de 2022 y un aumento del 40 % en el número de encuestas recibidas.

Trabajo FOTO: iStock

Las 25 organizaciones reconocidas tienen un porcentaje mayor de colaboradores que reportaron un salario justo (75 %), un apoyo saludable para un equilibrio entre vida laboral y personal (84 %) y tener voz en las decisiones que afectan sus vidas (81%) en comparación con el lugar de trabajo típico global.



En las compañías ganadoras, el 88 % de los colaboradores recomendaría su lugar de trabajo a amigos y familiares, 34 puntos porcentuales más que el promedio global del 54%.

Cómo se ve la “grandeza”

Estas son algunas de las formas en que las empresas de la lista invierten en sus colaboradores y crean experiencias que impulsan resultados más sólidos:



1. Involucrar a las personas en las decisiones que las afectan.



Hilton, el nuevo número uno en la lista de este año, garantiza que los colaboradores tengan una voz que sea escuchada al tomar decisiones que les afecten.



En Centroamérica y América Latina, lanzó 'My Voice Matters', una campaña de escucha de ocho semanas de duración en la que los líderes recibieron comentarios de más de 5.000 miembros del equipo. El compromiso de escuchar es la razón por la que el 84 % de los colaboradores de Hilton dicen que la gerencia los involucra en las decisiones que los afectan, tres puntos porcentuales más que el promedio de todas las demás empresas ganadoras.

Trabajo iStock

2. Asegurar que cada colaborador tenga un líder justo y comprometido.



En los mejores lugares para trabajar del mundo, el 79% de las personas dice que su jefe no "tiene favoritos". Siguiendo la misma línea, en SAP, número 15 de la lista, el 98 % de los colaboradores considera que a las personas se les trata con equidad cualquiera que sea su orientación sexual, lo que demuestra un interés genuino por parte de los líderes por el trato justo. Tanto así, que el 99 % de las personas expresa que los jefes conducen el negocio de forma honesta y ética.



En SAP consideran que son parte de un equipo que fomenta el liderazgo, la colaboración y el intercambio de experiencias. Trabajan por hacer realidad las metas que contribuyan a la sociedad y por ejecutar programas de desarrollo y bienestar que contribuyan al crecimiento de todos sus grupos de interés.



3. Alentar a todas las personas a encontrar un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal.



En Hilti, número 12 en la lista de este año, el 100 % de los colaboradores dicen que cuando lo consideran necesario, pueden ausentarse de su trabajo por asuntos personales.



Uno de los aspectos extraordinarios que ofrece Hilti es una cultura de cuidado orientada al desempeño. Esto es reflejo del compromiso que tiene la organización por brindar un bienestar integral a todos sus colaboradores, buscando que se desarrollen profesionalmente y que su día a día en el trabajo logre impulsar sus metas personales.



Saben que contar con un liderazgo cercano ha fomentado la confianza, el respeto mutuo y la diversidad, convirtiéndose en consecuencia, en un gran lugar para trabajar para todos.

Trabajo. iStock

4. Conecte a cada empleado con un trabajo significativo.



En DHL Express, el número 2 de la lista, el 90 % de los colaboradores afirman sentir que su trabajo es más que “sólo un trabajo”.



Esto se debe en parte a los esfuerzos de la empresa por apoyar a las comunidades donde opera, gastando el 1 % de las ganancias netas cada año en retribuciones. Algunos ejemplos de este compromiso son cómo DHL ayuda a los refugiados a encontrar un nuevo comienzo en la empresa o los esfuerzos que realizan para reducir su huella climática.

Los mejores lugares para trabajar en el Mundo en 2023

1. Hilton



2. DHL Express



3. Cisco



4. AbbVie



5. Teleperformance



6. Deloitte



7. Salesforce



8. Stryker



9. Cadence



10. Accenture



11. SC Johnson



12. Hilti



13. Admiral Group



14. ThoughtWorks



15. SAP



16. Atlassian



17. Dow



18. Bacardi



19. NVIDIA



20. Insight Enterprises



21. ServiceNow



22. Ernst & Young



23. Kiabi



24. Al Dabbagh Group



25. Coats



