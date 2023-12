Los planes de negocio que tienen en Colombia Libra Group

La semana pasada estuvo de visita en el país el empresario George Logothetis, presidente del conglomerado industrial Libra Group.



En diálogo con Portafolio, el ejecutivo habló sobre los planes de negocio que tienen en Colombia y los proyectos que adelantan con la fundación Libra Philanthropies.





¿Cuál es el ‘core’ de negocio de Libra Group?

Somos una organización que maneja 20 líneas de negocio alrededor del mundo, de hecho tenemos base de operación en 60 países. Nuestra actividad, que inició hace 20 años, se ha centrado principalmente en la industria marítima, aeroespacial, inmobiliaria, energía renovable, hotelera e inversiones. Hay que destacar que la raíz de esta compañía estuvo en el negocio del transporte marítimo y por 10 años lideré ese negocio.



Fueron años muy difíciles, y en un punto del camino decidí, a mis 28 años, tomarme un año sabático y mudarme a Nueva York. Esa decisión no solo me permitió tomarme un tiempo libre para pensar y descansar, sino que también fue un espacio para replantearme el negocio.



Recuerdo que anotaba en una hoja de papel el plan que quería para la compañía en los próximos 24 años, al final lo único que tenía era barcos y había que seguir creciendo. El equipo que habíamos conformado fue clave en todo este proceso.



¿Es decir que a la hora de tomar una decisión se toma un tiempo libre?



Cuando decidí tomarme el año sabático, los mercados de transporte marítimo estaban muy altos. Y entonces tomé la decisión de que vendiéramos los barcos porque ya estaban viejos. Esa decisión, que no estaba enfocada en el crecimiento, me llevó a pensar en vender los barcos y comprar aviones, de vender los barcos y comprar bienes raíces. Al final, el grupo fue creciendo.



Colombia tiene una pequeña presencia en el conjunto de este grupo ¿cuáles son los planes?

Primero que nada, amamos este país y contamos con muchos colombianos en nuestro Grupo, no solo en el negocio, sino que también hay colombianos que nos apoyan en nuestra fundación Libra Philanthropies. Entonces, cuando pensamos en Colombia, no solo nos enfocamos en los negocios o en la política, también en la filantropía y aquí ya hemos apoyado diferentes iniciativas.



Sabemos que este país tiene grandes oportunidades y cuenta con un gran talento. Actualmente, venimos trabajando desde Greenwood Energy el proyecto Terra de 150 megavatios, el cual beneficiará a la comunidad Arhuaca. Además, estamos mirando inversiones en el sector de hospitalidad.



¿A través de esta fundación cuántas personas han impactado?

A través de 10 iniciativas filantrópicas hemos impactado a 27 millones de personas en 182 países, incluyendo a Colombia. En esta visita al país, particularmente, tuvimos la oportunidad de conocer en detalle el trabajo que viene realizando la Fundación Acción Interna de Johanna Bahamón, con la cual vamos a trabajar. Igualmente, estaremos apoyando a la fundación I+D para la formación en liderazgo de 120 jóvenes.



Y vamos a trabajar de la mano con la Defensoría del Pueblo en el proyecto contra la trata de mujeres y niñas. Otro de los programas que estamos liderando aquí en Colombia es el Libra Internship Program (programa de pasantías) en el cual hemos recibido estudiantes de la Universidad de los Andes, Universidad del Rosario, Javeriana, Icesi, Univ. Tecnológica del Chocó. A la fecha hemos tenido 26 internos y en el nuevo periodo entrarán más colombianos.

¿Qué los ha llevado a fortalecer su lado filantrópico?

La inconformidad y esa rabia por las injusticias que hemos visto. Entonces, la filantropía, en general, comienza simplemente con ser decente, amable y generoso y luego va más allá… es sentir empatía. Recuerdo que la crisis que se registró en Grecia, entre 2010 y 2019, impactó negativamente a todos los griegos alrededor del mundo.



De hecho, empecé a sentir reacciones diferentes de las personas y como griego sentía ese dolor. Eso no me gustó, sentí esa inconformidad, y a partir de eso iniciamos con el programa de pasantías, luego llegarían los programas Seleni y Concordia y otros proyectos que lideramos.



¿Cuál debe ser el papel de las organizaciones y de los líderes para promover iniciativas filantrópicas?



Como primer punto, ayudar a la sociedad y a nuestras comunidades nos hará sentirnos mejor. Asimismo, nos permitirá tener una mejor perspectiva del mundo y de lo agradecidos que debemos estar. Al estar al frente de una compañía, muchas veces podemos diluir nuestra empatía y perder ese sentido de gratitud.



Pienso que no se puede ser feliz si no se está agradecido primero. Ayudar a las personas me ha permitido mantener una perspectiva y un equilibrio en la vida. Por eso defiendo que las organizaciones deben ayudar a las comunidades. El mensaje más importante que le puedo dar a los empresarios es amar lo que se hace y dar más de lo que se recibe.



JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio