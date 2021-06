Las empresas deberían optar por la innovación social corporativa

Si bien la innovación social es una oportunidad para transformar la realidad corporativa al tiempo que otorga solución a problemas del entorno, con el paso del tiempo se ha convertido en la responsable de impulsar el modelo económico de desarrollo que garantiza la sostenibilidad de las organizaciones a largo plazo.



Según lo explica el World Economic Forum, el concepto es “la aplicación de enfoques novedosos, prácticos, sostenibles y de mercado que logran cambios sociales o medioambientales positivos”. En pocas palabras: esa innovación corporativa es la nueva era empresarial que lleva a las compañías a transformarse en solucionadoras de problemas.



De acuerdo con Ignacio Vidal, fundador y director ejecutivo de Socialab Colombia, si las compañías quieren seguir estando vigentes y siendo elegidas por los consumidores, deben acoplarse al modelo de la Innovación Social Corporativa (ISC).



“Así como se utiliza el ejemplo de Blockbuster y Netflix para hablar de la importancia de apostarle a la digitalización, en un futuro cercano hablaremos de las empresas que no vieron el cambio de la sostenibilidad y desaparecieron”, asevera Vidal.



Según el estudio del año 2020 del IBM Institute for Business Value, el 57% de los consumidores en el mundo cambiarían sus hábitos de compra para ayudar a reducir el impacto ambiental negativo.



“Una organización coherente con el desarrollo que el mundo global necesita, sabrá reconocer a este cliente y le entregará soluciones exitosas a su necesidad, convirtiendo este aporte en valor para su entorno”, continúa el fundador de Socialab Colombia.



Las crisis generan cambios culturales y una como la que vive el mundo actualmente, remece todos los sectores. El empresarial es uno de ellos. Muchas compañías comprendieron que la sociedad no es un detalle, sino que es todo.



“Las crisis son un golpe al ego y bajarle al ego hace muy bien. Por ejemplo, los empresarios hablan de que ellos generan empleo y eso es un error: el empleo es generado por los consumidores que eligen comprar un producto. Sin empleados y sin consumidores las empresas no existen. El aprendizaje que nos traen las crisis, como la pandemia, se pueden olvidar rápidamente o imprimir en el ADN”, finaliza Ignacio Vidal.



La clave para apropiar la ISC en las empresas se basa en el desarrollo de productos o servicios económicamente rentables y que, adicionalmente, generen un impacto socio ambiental medible para las personas interesadas en adquirirlos.