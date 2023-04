¿Las empresas están invirtiendo en tecnología? Google Cloud lo explica

De cara a los retos tecnológicos que enfrentan las compañías en Latinoamérica, empresas como Google, a través de su vertical de Cloud, buscan convertirse en un aliado estratégico.



(Vea: Además de despidos, Google recortará gastos como menos grapadoras).

Eduardo López, presidente de la línea de negocio para América Latina, habló sobre como avanza la adopción en la nube en la región y de los planes que llegan para Colombia.



¿Cómo le ha ido a la vertical de Google Cloud en los últimos meses?



Nosotros hablamos de cifras globales, ya que estas marcan la tendencia de la compañía. El año pasado cerramos el cuatro trimestre con un crecimiento de aproximadamente del 30%, dato que refleja el buen trabajo que venimos realizado.



Asimismo, reportamos ingresos por US$7.000 millones, lo que marca un impulso importante para la empresa. Entonces vemos un negocio que viene creciendo muy bien, no solo a nivel global, sino también a nivel regional.



¿Cómo han visto la adopción de la nube en la región y en Colombia?



Siempre he creído que uno tiene que ayudar a las empresas en su transformación. Y si hoy me preguntas cómo nos ha ido te diría que muy bien y que nuestra base de clientes ha venido creciendo, pero nuestro foco es el valor que queremos darle a los clientes.



Nuestro pilar no es vender tecnología, es ofrecer esa tecnología que permita resolver un problema. Hoy vemos una aceleración, a pesar de los momentos de crisis. En Colombia nos ha ido muy bien y las empresas están en ese proceso de adquirir tecnología y cada vez más tenemos casos de éxito en el país que son muy importantes. Es de destacar que las empresas colombianas continúan invirtiendo en tecnología.



(Vea: Aplicación permitirá rastrear madera extraída ilegalmente de Amazonía).



¿Cuáles son las preocupaciones que tienen las empresas?



Claramente hay grandes desafíos no solo en Colombia, en todos los países. De hecho hay una preocupación por parte de las empresas por toda la coyuntura que se está viviendo, y en la que se prevén menores crecimientos.



Es por ello que creemos que existe una oportunidad en la tecnología para ayudarle a las empresas a cuidar sus márgenes, a reducir sus costos, pero también vemos una oportunidad para que sus negocios crezcan, ante esto sabemos que la nube es un facilitador.



Ahora bien, otra de las preocupaciones latentes es la sustentabilidad, y es allí en donde la nube de Google juega un papel fundamental porque es la más green del mercado.



Es de destacar que la migración a la nube de Google prácticamente mejora en un 50% cualquier indicador de sustentabilidad en las empresas. Pero sabemos que la tecnología sola no hace la transformación, es por ello que estamos ayudando a las empresas por medio de nuestra cultura de innovación.



(Vea: ChatGPT y Bard4: las diferencias entre las IA de Microsoft y Google).



¿Cómo vienen trabajando con la inteligencia artificial (IA)?



Google viene trabajando desde hace 10 años con IA y nuestra estrategia siempre ha sido poner este tipo de herramientas dentro de los productos, por ejemplo nuestro Workspace cuenta con conceptos de inteligencia artificial y muchos de nuestros clientes están empleando este tipo de soluciones. Hoy el desafío es agregar a nuestros productos la capacidad de Generative AI, con el fin de que nuestros clientes puedan utilizarla de forma sencilla.



El IA ha venido evolucionando, por ejemplo, nosotros teníamos toda la inteligencia artificial conversacional en nuestro Call Center. Entonces siempre ha existido un componente IA en nuestros productos.



Hoy vemos que hay un boom pero enfocado tanto en el consumidor como en las empresas.

Google EFE

¿Cuáles son sus metas en el país?



Tenemos metas de crecimiento muy fuertes en Colombia y de hecho estamos avanzando en inversiones para los próximos dos años.



Y si bien hay contextos políticos, nosotros visualizamos al país con una economía muy sólida. Hay una clara apuesta por un soporte local, en el cual se contemplan equipos de trabajo muy cerca de los clientes.



Queremos ayudar a las empresas colombianas a resolver sus problemas, ya sea por costos o por la complejidad de la arquitectura que impacta sus costos.



(Vea: Cómo Google notifica alertas de temblores antes de que sucedan).



¿En la parte social que proyectos vienen liderando?



En temas de educación venimos trabajando fuertemente, considero que este es uno de los principales pilares. Es así como iniciamos alianzas con más de 100 universidades en Latinoamérica para entrenar el talento, a raíz de esa iniciativa el año pasado entrenamos a 38.000 personas en la región.



Asimismo, hemos estado entrenando a más de 600 personas que no cuentan con los recursos para acceder a educación superior. Al final este tipo de proyectas busca generar empleo.



¿Cómo avanzan en el tema de ciberseguridad?



Hay que dejar de lado que la nube no es segura. Nosotros tenemos una red muy segura. Y lo cierto es que vemos a las empresas más preocupadas por la ciberseguridad. Nosotros estamos ayudando a las empresas a tener el mejor esquema de seguridad y para ello tenemos productos dedicados a ellos.



Nuevos anuncios de la empresa

De acuerdo con López, la compañía espera tener anuncios en el país en materia de alianzas con empresas.



“Por lo pronto queremos tener grandes casos de éxito en Colombia y para ello venimos trabajando con las compañías locales. Parte de nuestro objetivo es poder ayudar a las empresas a resolver sus problemas, y que logren encontrar las soluciones que se adapten a sus necesidades”.

JOHANA LORDUY

Periodista Portafolio