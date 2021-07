‘Las empresas más pequeñas son más vulnerables’

La Supersociedades presentó la semana pasada el reporte de las 9.000 compañías que le siguen a las 1.000 más grandes del país. En este sostuvo que las empresas medianas manejaron mejor el impacto en la pandemia que las grandes. Desde Acopi, el gremio de los microempresarios, su presidenta, Rosmery Quintero, explicó la situación de las Pyme, y cómo estas empresas han afrontado la crisis económica.

¿Por qué resistieron mejor las empresas medianas?



Hay que aclarar que, mirando este margen de ingresos operacionales, son medianas empresas con un buen desempeño, no solo en el mercado nacional, sino también de exportación. El sector empresarial se las está jugando, porque el margen de utilidad de todas maneras disminuyó y se está utilizando mucho patrimonio, lo que quiere decir que se está dando una recomposición de la empresa, porque por nivel de endeudamiento a través del sector bancario no se logra realmente cubrir todo el proceso de reactivación.



El sector empresarial ha hecho un gran aporte económico, ha manejado de mejor manera el impacto de la pandemia y del paro nacional. Pero este grupo no es el grueso de las empresas de Colombia, que están más concentradas en micro y pequeña empresa.



La Supersociedades destaca que en las grandes empresas hay apalancamiento de parte de los bancos, y en las pequeñas con financiamiento propio, ¿falta acceso al sistema financiero?



A pesar de las circunstancias los empresarios están asumiendo muchos riesgos sobre el patrimonio y tomando decisiones financieras para mantener la estabilidad. Se está accediendo al sector bancario, pero también se está apalancando con recursos propios, pero eso no es malo, como tienen una estructura diferente, muchas empresas se han apalancado con nuevos socios y le han inyectado capital para poder subsistir. Pero para las más pequeñas es mucho más difícil sortear la crisis de la forma en que lo han hecho las empresas más sólidas del país.



Con este panorama en las medianas, ¿la caída está en las pequeñas?



Algo importante es que no podemos generalizar. Si miramos el sector de manufacturas, muchas no cerraron en la pandemia, en el sector servicios por el lado de sistematización y software, o las de logística, se ha aumentado mucho su volumen de venta. La mayoría de empresas hoy, a pesar de estar en una etapa avanzada de la reactivación, no tienen toda su capacidad productiva funcionando.



A pesar de estar en los mismos segmentos, a algunas empresas les ha ido mejor, pero todas en términos generales han tenido incidencias, sin embargo, pesa más el impacto en las microempresas, que son el 85% del tejido empresarial colombiano.



¿Cuántas Pyme han desaparecido por la pandemia?



Ese dato lo estamos esperando a partir de la actualización del registro mercantil de Confecámaras y de las Cámaras de Comercio. El Dane reportó medio millón de establecimientos o micronegocios desaparecidos, es normal porque las más pequeñas son las más vulnerables y hay más pérdidas.



Pero si lo miramos por otro lado, como las pequeñas tienen una estructura mucho más incipiente, también se pueden crear mucho más rápidamente microempresas que medianas o grandes empresas.



¿Cuántos empleos se generan en las Pyme?



Se habla de 80%, pero como hemos perdido tantos empleos este porcentaje puede que no se haya mantenido, se está haciendo un esfuerzo importante por recuperar empleos.



¿Qué tanto han servido los paquetes de ayuda del Gobierno para las pequeñas y medianas empresas?



Hay algo que todavía nos piden los empresarios, y frente a lo cual la Dian ha estado muy atenta, que es aplazar los calendarios tributarios. En cuanto a las garantías de los créditos, si bien sí se han utilizado, hay un porcentaje importante de empresas que sigue excluido del acceso y no están solicitando créditos, pero este dato no es nuevo, antes de pandemia también era alto el porcentaje de Mipyme que se excluyen de acceder a créditos, porque lo ven como un proceso complejo.



¿Cómo les ha ido a las Pyme con el PAEF?



Ha sido de gran ayuda, sobre todo porque es un subsidio que atiende a los empleados que devengan menos salario. En este orden de ideas, han sido críticas muchas personas en por qué tienen acceso las grandes, pero estamos en un momento en que el tema no es ver tamaños, toda empresa que esté afectada debe tener derecho, porque han sido golpeadas.



Si se mira el balance del PAEF, en número de empresas, nosotros hemos sido alrededor del 52%, pero cuando se mira el monto de recursos se encuentra que el monto de dinero está más concentrado en las más grandes. Pero ahí juega también un papel importante los requisitos, y muchas mipyme no solicitaron.



Ya pasó el primer semestre, ¿cómo proyectan el 2021?



Si las cosas se controlan, ya pasando el paro y con un nuevo periodo legislativo creo que esas grandes expectativas que tenía el sector empresarial deben continuar a una recuperación que coincide con un sistema de vacunación más avanzado, con las aperturas y con una mayor conciencia del autocuidado.



Generar empleo es un compromiso del sector empresarial pero hay que mirar una mayor focalización en jóvenes y mujeres, que han sido los más afectados.